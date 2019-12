Wenn wieder mal irgendwo zu lesen ist, jener Maler oder Musiker sei im Augenblick der "Künstler der Stunde", dann ist es, darf man vermuten, als Kompliment gemeint. Gerade muss Rachel Rose mit diesem Etikett herumlaufen, was nicht nur deshalb gemein ist, weil "Künstler der Stunde" ja bedeutet, dass es mit dem Ruhm bald vorbei sein wird, spätestens in 59 Minuten. Es ist in ihrem Fall besonders absurd, weil sich ihre Videos dadurch auszeichnen, dass sie am Aktualistischen nicht nur kein Interesse zeigen, sondern, im Gegenteil, sogar das Prinzip der Zeitlichkeit auf raffinierte Weise perforieren.

Lange wollte Rose eine Malerin sein, doch kurz vor ihrem Abschluss an einer amerikanischen Hochschule spürte sie plötzlich, dass ihr der Pinsel zu stumpf, die Leinwand zu eng war, und sie begann, mehr aus einer Laune heraus, bewegliche Bilder einzusammeln. Sie griff sich, was ihr im Netz ins Auge sprang: schlummernde Eisbären im Zoo, ein anthropomorpher Roboter, dem die Schädeldecke fehlt, dazu Szenen aus einem Labor, in dem sich Menschen einfrieren lassen, um irgendwann weiterleben zu können. Was das alles miteinander zu tun haben könnte, war ihr selbst nicht immer ganz klar. Anderen aber offenbar schon. Kurze Zeit später lief ihr Abschlussfilm zusammen mit weiteren Videos in New York, London, São Paulo. Von jetzt auf gleich war aus Rachel Rose, geboren 1986, ein Jungstar geworden.

In Kassel, im Haupthaus der Documenta, sind nun erstmals auch in Deutschland einige ihrer Werke zu sehen, in weiten Sälen überaus luftig inszeniert, nur wenige Videos, dafür in kinohaft großem Format. Und das widerspricht keineswegs Roses ausgeprägter Liebe zum Detail. So blickt man staunend auf eine Emulsion aus Olivenöl, Milch und Lebensmittelfarbe, die Rose selbst in Szene gesetzt hat und die wie eine leuchtende Ursuppe aussieht, in der das Lösliche unauflöslich vor sich hin schwappt und kleine dunkle Tropfen wie Kaulquappen vorbeizischeln. Hier braucht es die Übergröße, damit sich die Bilder von ihrer Anschaulichkeit lösen und etwas sichtbar wird, das hinter dem Gezeigten liegt.

Was das sein mag? In vielen ihrer Videos entwickelt Rose eine visuelle Gegenstrategie: Die üblichen Denkmuster der Gegenwart, geprägt von großer Polarisierung, werden bei ihr auf geradezu schwindelerregende Weise aufgehoben. Sie lässt ihre Kamera tief hinabtrudeln in eines dieser Schwimmbecken, in denen Astronauten lernen, wie man sich in der Schwerelosigkeit bewegt. Bläschen steigen an die Wasseroberfläche, die von unten aussieht wie die Rückseite eines Spiegels. Dann blitzen, mitten hinein in die Stille, Szenen eines Popkonzerts, erhitzte, ekstatische Leiber, und während man noch überlegt, was die eine Form der Entrückung mit der anderen zu tun haben mag, hört man im Hintergrund einen Astronauten, der erzählt, dass es viel schwerer sei, sich an die Erde als an den Weltraum zu gewöhnen. Wer zurückkehrt aus dem All, für den, sagt er, fühle sich die Armbanduhr wie eine Bowlingkugel an, und selbst die Ohren hingen einem schwer am Körper.

Es sind solche Übergänge, die Rose in ihren Videos begleitet: von den Höhen in die Tiefe, vom Öligen ins Wässrige, vom Lebendigen ins Gestorbene. Einmal sieht man, wie eine Gewehrkugel den Rumpf eines Hirschs durchdringt, dort im Rot der Eingeweide voranschießt, sich das Rot dann verwandelt in ein luftiges Etwas, sich bald als knittrig-durchscheinende Plastiktüte erweist, die man schließlich am Fuß einer Felsklippe liegen sieht. Es sind rasante Metamorphosen hinaus aus der Konkretion, hinein ins Abstrakte und wieder zurück, und fast nie verfällt Rose in den abgehackt harten Rhythmus, der viele Videoarbeiten ihrer Kollegen prägt. Nur gelegentlich scheinen die Bilder einzufrieren, ja zu zersplittern – und die Splitter verschieben sich gegeneinander, als wollte das Video sich einen Moment lang selbst betrachten.

Mit großartiger Bedeutung wird man bei Rachel Rose nie belästigt, sie ist klug genug, ihre Stimmungswelten nicht allegorisch zu überfrachten. Zugleich spürt man bei ihr den drängenden Wunsch, sich selbst zu entkommen, sie sucht, könnte man sagen, den Blaue-Murmel-Effekt, also jenen Augenblick, in dem es der Apollo-Mission gelang, die Welt auf außerweltliche Weise zu betrachten.

Das gelingt ihr nicht immer, vor allem ihre jüngeren Werke, in denen echte Schauspieler auftreten, tun sich schwer mit dieser Art der Verfremdung, weil sie stark am Narrativen hängen. Anders hingegen in dem Video, das Rose über das Glashaus des Architekten Philip Johnson gedreht hat, eigentlich ein Terrarium, in dem die umliegende Parklandschaft, also "die Natur", dem eingeglasten Menschlein dabei zuschaut, wie es sein Leben lebt. Eigens für das Video hat Rose eine historische Filmaufnahme von Johnson, dem Avantgardisten der Moderne, in ihre eigenen Bilder des Hauses hineinkopiert. Dazu gibt es Szenen eines realen, sich überfallartig entladenden Hagelschauers, der die Menschen in die Flucht treibt. Und spätestens in diesem Moment, in dem sich die Bildebenen durchdringen – hier die Ikone der architektonischen Perfektion, dort die wüste Entfesselung –, spürt man die gewitzte, manchmal böse Dialektik dieser Kunst. Kontrollwahn, Kontrollverlust, das wirbelt hier zusammen.

Fast immer, so erzählt es Rachel Rose in Interviews, beginnt ihre Arbeit mit kribbelnder Unruhe oder einem anderen Gefühl, das sich dank ihrer Kunst ins Allgemeine wendet und also entpersönlicht wird. Vielleicht liegt es just daran, dass man dieser Kunst leicht verfällt: In ihr wird das Technische des Films auf malerische Weise organisch, zugleich weitet sich das Individuelle und Weiche ihrer Ästhetik ins Universelle. Das Nahe und das Ferne, hier berühren sie einander auf ungeahnte Weise.

Bis zum 12. Januar 2020 im Fridericianum in Kassel