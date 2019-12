Es geht doch nichts über einen gemeinsamen Urlaub: Fotokomposition des Künstlers Pelle Cass. © Pelle Cass, "Thalia Beach, Wednesday" aus der Serie "Crowded Fields"

Große Aufregung in Bayern, Hamburg und Berlin. Was war denn da wieder los vergangene Woche? Niemals verlegen wir unsere Sommerferien, selbst wenn der Rest der Republik sich auf den Kopf stellt, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sinngemäß in Interviews gesagt. Ties Rabe (SPD), Hamburgs Bildungssenator, warnte – genervt von den bayerischen Sonderwegen – ebenso lautstark: "Dann legt jedes Land wie Bayern die Sommerferien im Alleingang fest." Und Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) brachte eine dritte Variante ins Spiel: Man solle den breiten Ferienkorridor endlich einschränken, "am besten von Anfang Juli bis Mitte September".

Eine Bundesländer-Posse nach bekanntem Drehbuch also. Einerseits. Andererseits steckt hinter der machtpolitischen Breitbeinigkeit ein ernsthafter Konflikt, der sich nicht so einfach lösen lässt. Denn das Problem berührt nicht nur die Interessen von acht Millionen Familien mit schulpflichtigen Kindern. Ebenso nervös werden bei dem Thema regelmäßig Wirtschaftsexperten, Tourismusverbände und Verkehrsstrategen. Deshalb reden bei den Sommerferien auch nicht nur die Bildungsminister mit, sondern auch die Ministerpräsidenten durcheinander.

Darum geht’s: Alle sechs Jahre stimmen die in der Kultusministerkonferenz (KMK) versammelten Bundesländer die Termine für die Sommerferien untereinander ab. Basis dafür ist eine Übereinkunft aus dem Jahr 1964, die in das föderal zersplitterte deutsche Schulsystem eine halbwegs nachvollziehbare Struktur bringen soll.

Bis 2024 stehen die Ferienzeiten fest; jetzt will man sich für die Jahre danach einigen. Das aktuelle Ordnungsprinzip sind fünf Ländergruppen, von denen vier "rollieren", also jedes Jahr – zwischen Mitte Juni und Ende Juli – in einer anderen Woche ihre Ferien beginnen. Nur zwei Länder müssen dabei nicht mitmachen: Bayern und Baden-Württemberg. Sie starten jedes Jahr zur gleichen Zeit Ende Juli in die Ferien und urlauben dann bis in den September.

Diese Regelung ist ein über Jahrzehnte gewachsener Kompromiss – über den regelmäßig Streit ausbricht. Warum dürfen immer nur die Südländer spät Urlaub machen?, fragen die einen. Lasst doch jedes Bundesland in die Ferien fahren, wann es will!, sagen die anderen. Und ist der Ferienkorridor für ganz Deutschland – immerhin fast drei Monate – nicht viel zu breit? Genau das sind die Varianten, die seit Wochen in der KMK diskutiert werden: "Jeder kriegt einen festen Termin" versus "Jeder macht, was er will". Auch Bayern und Baden-Württemberg rollieren oder nur – wie bis dato üblich – der Rest der Republik. Der Korridor bleibt breit oder wird zurechtgestutzt.

Letztere Lösung alarmiert schon jetzt die Verkehrsplaner. Denn sollte sich der Vorschlag eines engeren Zeitraums durchsetzen, wären noch mehr Staus zwangsläufig die Folge, warnt der ADAC. Seit Jahren nimmt der Verkehr von Sommer zu Sommer zu. 78 Staus über zehn Kilometer gab es allein am ersten Augustwochenende 2019 – so viele wie an keinem anderen im vergangenen Reisesommer.

Kein Zufall: Es waren genau jene Tage, an denen sich die Sommerferien aller Bundesländer überschnitten. Norddeutschland war auf dem Weg nach Hause, Süddeutschland auf dem Weg in den Urlaub. Schrumpft das föderale Zeitfenster, wird es noch häufiger so kommen. "Im Stau rumzustehen kostet jedes Jahr Milliarden und ist auch aus Umweltgründen eine Katastrophe", sagt der ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. "Das kann keiner wollen."