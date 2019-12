Der Konflikt schwelt schon eine Weile, und nun ist er in durchschlagender Stille eskaliert: Dieses Kinojahr ist schon jetzt eines der erfolgreichsten seit Langem, die Säle sind voll, und doch werden sich viele Besucher wundern, weshalb zwei US-amerikanische Filme, gedreht von prominenten Regisseuren, besetzt mit großen Schauspielerinnen und Schauspielern, in keinem Kino in der Nähe – und oft nicht einmal in der Ferne – laufen. Die Mehrheit der deutschen Betreiber weigert sich, Martin Scorseses Mafia-Epos The Irishman und Noah Baumbachs Trennungsgeschichte Marriage Story zu zeigen. Beides sind Produktionen des Online-Portals Netflix, das auch die Kinoauswertung kontrolliert. Auf zwei Wochen vor dem Streaming ist die exklusive Laufzeit im Kino beschränkt – normal sind etwa vier Monate zwischen Filmstart und anderen Vermarktungsformen, etwa auf DVD.

