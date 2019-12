Thierry Breton lässt auf sich warten. Vor der Haustür seiner Villa in einer hübschen Pariser Avenue führt ein Hausangestellter einen kleinen, mopsartigen Hund spazieren und verschwindet nach kurzer Begrüßung durch die Eingangstür. Dann endlich öffnet sich die Tür erneut, und der Weg zu Breton ist frei.

Zwei Treppen geht es hoch, vorbei an einem großen Arbeitszimmer in einen mit Kunstschätzen gefüllten Salon. Der Hausangestellte serviert Wasser und Coke Zero. Ein Bildschirm in einer Ecke zeigt ein stummes Video mit einer Tanz-Choreografie in Schwarz-Weiß. Auf einem CD-Player liegen Alben von Simon & Garfunkel und Bob Dylan. Und dann kommt der Hausherr. Er betritt den Salon durch die Küche, mit einem Wasserglas in der Hand. Seine grauen Haare stehen ihm zu Berge, es war eine anstrengende Woche, gerade wurde er zum EU-Kommissar ernannt. Dabei wollte der 64-Jährige im nächsten Jahr eigentlich etwas die Beine hochlegen. Seine Nachfolge an der Spitze des IT-Dienstleisters Atos mit weltweit mehr als 100.000 Angestellten hatte Breton erst kürzlich geregelt. Doch aus der geplanten Ruhepause wird nun nichts.

"Nie!", sagt Breton, nie zuvor habe er daran gedacht, EU-Kommissar zu werden. Doch nun ist er es und könnte mächtiger werden als viele seiner Vorgänger. Zumindest gibt das Aufgabenfeld es her.

Seit dem 1. Dezember verantwortet der Franzose in Brüssel das wichtige Binnenmarktressort. Aber auch in den Bereichen Industrie, Verteidigung, Weltraum und Kultur soll er Akzente setzen.

Der Verkauf seiner Aktien brachte ihm 40 Millionen Euro. Und eine Menge Kritik

Bereits am vergangenen Dienstag diskutierte er am Hauptsitz des Europäischen Rates in Brüssel beim Ministerrat für Verkehr, Telekommunikation und Energie über die neue Mobilfunktechnologie 5G.

Wohl selten wird ein frisch gekürter Kommissar besser im Thema gewesen sein. Breton managte jahrelang französische Telekommunikationsanbieter.

Die französische Regierung ist aber über etwas noch ganz anderes hocherfreut. Ein so großes Ressort, erklärt man im Pariser Élysée-Palast stolz, habe es innerhalb der EU-Kommission noch nie gegeben. Im Normalfall hätten es sich drei Kommissare untereinander aufgeteilt. Doch der französische Präsident Emmanuel Macron habe sich das Riesenressort erkämpft, als er den Deutschen die Leitung der Kommission überließ.

EU-Kommission Europas Gesetzesmacher Die Behörde Die 1958 gegründete EU-Kommission schlägt Regeln vor, die nach Zustimmung durch das Parlament und den Rat der Mitgliedsstaaten in den 28 Ländern umgesetzt werden müssen oder direkt gelten. Die Kommission wacht über den Wettbewerb, verwaltet den EU-Haushalt und versucht strategisch Einfluss auf die ökonomische Entwicklung der Union zu nehmen. Jedes Mitgliedsland entsendet einen Kommissar, insgesamt arbeiten 32.000 Beamte bei der Kommission. Die Herausforderung Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird bald einen Green Deal für Klimaschutz verkünden und diesen in Rat und Parlament einbringen. Thierry Breton muss dafür sorgen, dass dort die Mehrheit steht und dass sich die Wirtschaft zu dem Klimaschutzpakt bekennt. Zudem soll er Europas Autoindustrie bei der Digitalisierung helfen, ohne die Konzerne zu Fusionen zu drängen.

Bretons Geschäftsfreund Maurice Lévy, der 30 Jahre den globalen Medienriesen Publicis führte, sieht die Aufgabenteilung der Kommission nun so: "Ursula von der Leyen muss es gelingen, das Ohr der Europäer zu finden und für alle von ihnen zu sprechen. Dann kann Thierry seine Arbeit machen."

Die deutsche Chefin als Aushängeschild und Breton als der große Macher?

"Ich vermesse gerade meine Aufgabe. Man ruft mich ja, um die Dinge in Ordnung zu bringen", sagt Breton, der es sich inzwischen im Salon gemütlich gemacht hat. Dann doziert er darüber, dass Europa den Anschluss an die USA und China zu verpassen drohe und dass grüne Technologien riesige Chancen böten. Es ist Freitagabend, Feierabend nach harten Tagen im Straßburger EU-Parlament. Noch in der vergangenen Woche, als das Parlament endlich von der Leyens neue Kommission bestätigte, kritisierte die Deutsche Ska Keller, Fraktionschefin der Grünen, ausgerechnet Breton: "Ein massiver Interessenkonflikt" sei zu befürchten, weil er als ehemaliger Chef eines großen Digitalkonzerns nun auch für den Digitalmarkt verantwortlich sei. Vor Breton war schon Macrons erste Kandidatin für die EU-Kommission, die Vize-Gouverneurin der französischen Zentralbank Sylvie Goulard, bei den Abgeordneten durchgefallen. Breton durfte sich also keinen Fehltritt leisten.

"Atypisch" nennt Lévy seinen Freund Breton, denn er verfüge über keine der traditionellen Seilschaften in Paris, keinen Abschluss an einer Elite-Uni, keine einschlägigen Parteifreunde. Präsident Macron rief ihn erst nach dem Ausfall von Goulard an, nicht aus alter Bekanntschaft, sondern weil er, wie der Präsident ihm am Telefon offenbart habe, "alle Kriterien auf einer langen Liste" erfüllte.