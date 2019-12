DIE ZEIT: Herr Sytsch, viel wird darüber geredet, wie die Amerikaner die Ukraine sehen. Aber wie sehen eigentlich die Ukrainer Amerika, nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump den ukrainischen Präsidenten für seine innenpolitischen Spiele benutzen wollte?

Witali Sytsch: Der Trump-Skandal ist in der Ukraine keine so große Sache, obwohl es unseren Präsidenten betrifft. Das hängt damit zusammen, dass dieser Skandal ein amerikanischer ist. Er handelt davon, ob der amerikanische Präsident sich an demokratische Standards hält. Die Ukrainer wiederum machen sich vor allem Sorgen, wie ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj in diesen Verhandlungen ausgesehen hat, welche Beziehungen er zu den USA aufbauen wird, was das für unser Verhältnis mit Russland bedeuten wird und ob wir in der Lage sein werden, internationale Allianzen zu schließen, um den Krieg mit Russland zu beenden.

ZEIT: Am 9. Dezember treffen sich in Paris Angela Merkel, Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, um die Friedensbemühungen für die Ostukraine wieder voranzubringen. Es wird auch das erste Treffen zwischen Putin und Selenskyj sein.

Sytsch: Dank Gesprächen im ukrainischen Außenministerium weiß ich, dass die Ukraine enorm unter Druck gesetzt wird, einen Kompromiss mit Russland zu finden – und zwar, so die Befürchtung, zu Putins Bedingungen. Selenskyj wird vieles hinnehmen müssen, was Merkel, Macron und Putin vorschlagen werden. Macron tritt nun aggressiver als früher gegenüber der Ukraine auf, um Frieden mit Russland zu schließen. Und Merkel, die bislang die wichtigste Verbündete der Ukraine war, gibt sich neutral. Sie steht innenpolitisch unter Druck und stellt sich Macron und Putin nicht in dem Maße entgegen wie früher. Den Druck von Macron und Putin bekommt Wolodymyr Selenskyj nun voll zu spüren.

ZEIT: Schwächt der Trump-Skandal Selenskyjs Position beim Treffen mit Putin?

Sytsch: Natürlich! Er hatte versucht, dem Druck, der durch das Treffen entsteht, zu entkommen. Selenskyj hat nach neuen Bündnissen gesucht – und fand Trump vor, dem die Ukraine und der Krieg im Donbass egal sind. Für ihn zählt nur, dass die Ukrainer gegen Joe Biden ermitteln und das öffentlich machen. Die Ukraine ist für Trump ein Instrument im Kampf gegen Biden. Selenskyj und seine Berater haben begriffen, dass sie auf Trump im Kampf gegen die russische Aggression nicht zählen können.

Witali Sytsch 44, ist Chefredakteur des ukrainischen Nachrichtenmagazins "Nowoje Wremja".

ZEIT: Man wundert sich, dass den Ukrainern der Trump-Skandal egal ist: Dabei gerät die Ukraine unter die Räder wegen der geopolitischen Folgen für das Land.

Sytsch: Ich glaube, der geopolitische Kontext ist zu komplex für viele Ukrainer. Die Leute interessiert, ob wir Frieden mit den Russen schließen werden und zu welchen Bedingungen. Selenskyj hat Frieden versprochen. Kann er sein Versprechen einhalten? Viele in unserem Land halten es für unmöglich, mit Putin zu verhandeln, da er immerzu lügt. In den besetzten Gebieten im Donbass sollen nun Wahlen abgehalten werden und die Russen ihre Truppen abziehen. Aber was, wenn die Russen sagen: Hey, wir hatten nie Truppen im Donbass, also können wir sie auch nicht abziehen? Damit schlagen wir uns rum. Bei den Amerikanern aber geht es darum, ob sie einen Präsidenten feuern, der sein Amt für seine persönlichen Ziele verfolgt und den Präsidenten eines anderen Landes bedrängt hat.

ZEIT: Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass die Ukrainer versuchen, die Korruption einzudämmen, während der amerikanische Präsident sich korrupte Verbündete sucht?

Sytsch: Es ist nicht ironisch, es ist einfach nur traurig. Ich glaube, Trump hat begriffen, dass seine Agenda nicht komplett rechtens ist. Deshalb benutzte er Rudolph Giuliani und andere Mittelsleute, damit sie für ihn inoffizielle Gesprächskanäle etablierten. Einige in der Ukraine sind besorgt, dass Selenskyj dieses Spiel mitgespielt hat. Er hat seinen Berater Andrij Jermak diese undurchsichtigen Kommunikationswege auch dann noch nutzen lassen, als sich abzeichnete, dass diese zu nichts führen.

ZEIT: Hat also Selenskyj nicht ganz ähnliche Methoden angewandt wie Trump?

Sytsch: Es ist schon nachvollziehbar, warum Selenskyj Trumps Spielregeln akzeptierte. Du kannst Trump keine Spielregeln vorgeben. Selenskyj hatte gehofft, dass er dadurch Trumps Vertrauen gewinnen und der ihm dabei helfen würde, mit Russland umzugehen. Bis Selenskyj irgendwann verstand, dass Trumps Interessen nichts mit Geopolitik, sondern mit seinem Wunsch nach Wiederwahl zu tun haben. Die Ukraine befindet sich nun in einer schwierigen Lage: Die offiziellen Gesprächskanäle sind verbrannt, die inoffiziellen Gesprächskanäle diskreditiert.