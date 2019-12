Studierende müssen den Diskurs üben, fordert die Uni-Rektorin Anja Steinbeck.

Die deutschen Hochschulen befinden sich in einem Dilemma. Einerseits müssen sie als staatliche Einrichtungen politisch neutral sein. Andererseits sollen sie sich nicht in ihren Elfenbeinturm zurückziehen, sondern gesellschaftliche Verantwortung übernehmen; sie sollen daran mitwirken, den sozialen und demokratischen Rechtsstaat zu wahren und weiterzuentwickeln. Wie passt das zusammen?

Anja Steinbeck, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf © Heinrich-Heine-Universität

Das Gebot der politischen Neutralität bedeutet nicht, dass Hochschulen politikfrei sein müssen. Schon gar nicht kann man daraus ein Auftrittsverbot für Politiker oder für Lehrende mit extremen politischen Positionen herleiten. Das Neutralitätsgebot verlangt von den Hochschulen und den dort Lehrenden nur, dass sie Studierende nicht einseitig beeinflussen; sie müssen kontroverse Themen kontrovers darstellen und diskutieren. Möchte ein Lehrender in seinem Seminar ein aktuelles Thema aufgreifen und dazu Politiker einladen, so muss er in besonderem Maße für Diskurs innerhalb der Veranstaltung sorgen. Er sollte entweder weitere Parteivertreter einladen oder zumindest durch kritische, das gesamte Parteienspektrum berücksichtigende Fragen und Statements dem Format einen möglichst neutralen Charakter verleihen.

Das Neutralitätsgebot gilt auch dann, wenn eine Hochschulgruppe einen Raum der Hochschule für eine Veranstaltung mit einem Politiker nutzen möchte. Auch hier sind alle politischen Parteien gleichzubehandeln, solange das Bundesverfassungsgericht nicht eine Partei als verfassungswidrig eingestuft hat. Jede Hochschule kann selbst entscheiden, ob sie in ihren Räumen Politiker nur zu wissenschaftlichen Veranstaltungen duldet oder ob sie auch rein politische Veranstaltungen toleriert. Wichtig ist nur: Eine Regel muss für alle Parteien einheitlich sein.

Ich bin der Überzeugung, politische Diskussionen müssen an einer Universität geführt werden. Wenn Studierende sich im Laufe des Studiums zu politisch denkenden Bürgern entwickeln sollen, dann müssen sie den politischen Diskurs üben. Sie müssen sich über kontroverse Themen auch kontrovers streiten.

Allerdings finanziert der Steuerzahler nur die gesetzliche Aufgabe der Hochschule: wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und Studierende zu bilden. Politische Werbeveranstaltungen gehören daher nicht auf den Campus. Da politische Diskussionen und Wahlkampf im Einzelfall aber oft schwer voneinander abzugrenzen sind (und auch die aufmerksamste Hochschulleitung nicht immer im Vorfeld erkennt, was was ist), bin ich dafür, dass es sechs Wochen vor einer Wahl keine politischen Veranstaltungen mehr an den Universitäten gibt.

Wann ist es gerechtfertigt, eine Veranstaltung zu verbieten? Dann, wenn die Gefahr besteht, dass ihr Inhalt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderläuft. Dies darf allerdings nicht allein aus der politischen Ausrichtung der betreffenden Hochschulgruppe oder des eingeladenen Politikers gefolgert werden. Vielmehr bedarf es konkreter Anhaltspunkte – zum Beispiel aus der Werbung für die Veranstaltung oder auch aus Äußerungen des Eingeladenen im Vorfeld.

Und selbstverständlich muss die Hochschulleitung auch berücksichtigen, ob von einer Veranstaltung Gefahren für die Sicherheit der Teilnehmer oder unbeteiligter Dritter ausgehen, etwa weil es Demonstrationen gibt. Drohungen in sozialen Netzwerken können etwa auf eine erhöhte Gefährdungslage hinweisen, gar auf Gefahren, die eine Hochschule nicht beherrschen kann. Ergibt die Rücksprache mit der Polizei, dass eine Veranstaltung nur mit unzumutbar hohen Kosten zu sichern ist, muss die Hochschulleitung die Veranstaltung auf dem Campus untersagen oder – wenn die Veranstaltung eskaliert – abbrechen. Tritt dieser Fall ein, stößt die Verwirklichung der Meinungsfreiheit auf Grenzen. Die Hochschulleitungen müssen allerdings dann dieses Grundrecht mit Worten besonders nachdrücklich verteidigen.