Je weniger Tage bis Heiligabend, desto mehr Spiegelstriche auf der To-do-Liste. Wer das kennt und deshalb schon Anfang Dezember Jahresendzeit-Panik spürt, der kann jetzt Trost in einer ganz anderen Art von Weihnachts-Countdown suchen: Vier Kerzen, drei Könige, zwei Augen, ein Stern heißt der schmale Gedichtband für Kinder und Erwachsene, in dem der Lyriker Arne Rautenberg und die Illustratorin Katrin Stangl die altbekannten Versatzstücke unserer Weihnachtswelt so gekonnt durcheinanderrütteln, dass selbst Konsumkritiker und Zimtsternhasser beim Lesen wieder Lust auf die vor uns liegenden Feiertage bekommen.

