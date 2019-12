Als ich vor drei Jahren eine Eigentumswohnung in Prenzlauer Berg kaufte – offene Küche, große Dachterrasse, Blick auf den Berliner Fernsehturm –, kam mir ziemlich schnell der Gedanke, dass man dieses Schmuckstück hin und wieder an Filmproduktionsfirmen oder Fotografen vermieten könnte. Ich komme selbst aus der Werbebranche und habe schon einige Shootings und Videodrehs in fremden Wohnungen veranstaltet. Daher wusste ich, mit welchen Merkmalen man punkten kann. Gleichzeitig war genau meine Erfahrung das Problem: Immer wieder hatte ich erlebt, was sich hinter den Kulissen abspielt. Einmal hatte eine Familie, die früher nach Hause zurückkehrte, zwei Aufnahmeleiter schlafend in ihrem Bett vorgefunden. Das machte mir nicht die größte Lust darauf, fremde Leute in meine eigenen vier Wände zu holen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden