Die englische Filmkomödie Love Actually (deutsch: Tatsächlich ... Liebe) ist 16 Jahre alt, aber sie wird mit jedem Jahr beliebter. Während in Deutschland der Sketch Dinner for One rituell den Silvesterabend einleitet, können die Briten sich Weihnachten nicht ohne Love Actually vorstellen. Die Handlung in einem Satz: Schöne Menschen, gespielt von berühmten Darstellern, verlieben sich im vorweihnachtlichen London der Tony-Blair-Zeit ineinander. Zwei Dinge an diesem Film sind unvergesslich: Es begegnet uns darin ein freundlicher englischer Premierminister, der, von Hugh Grant verkörpert, sein schamhaftes Volk für sich einnimmt, indem er alles Peinliche auf seine eigenen Schultern lädt. Und es gibt eine legendäre Szene, in der ein Mann der süßen Keira Knightley an deren Haustür mittels beschrifteter Pappkartons stumm seine Liebe erklärt.

Nun, in der Endphase des Wahlkampfes, hat sich der Premierminister Boris Johnson gleichsam mit dickem Weltdiplomatenstift in den Love Actually-Mythos eingeschrieben. In einem Werbefilm der Tories spielt er die berühmte Liebeserklärung nach, indem er an der Tür einer netten Frau klingelt, welche stellvertretend für das englische Volk steht, und ihr Pappkartons vorhält, auf denen – in bestechender Kürze – die Argumente für den Brexit und für eine Regierung der Konservativen zu lesen sind. Johnson überzeugt in der Szene mit seinem Bär-Balu-artigen Augenbrauenspiel vollkommen – hier ist ein Charakterclown, dem jeder gutherzige Mensch vertrauen muss.

Schon eine kleine Internet-Recherche zeigt aber, dass es auch in diesem Fall mit der Vertrauenswürdigkeit des lieben Boris nicht weit her ist: Er hat nämlich seine Idee bei einer Konkurrentin geklaut. Die Labour-Abgeordnete Rosena Allin-Khan wirbt schon seit zwei Wochen mit einer Parodie der berühmten Liebeserklärung für ihre Politik und für den Verbleib Großbritanniens in der EU.

So ist Johnsons Love Actually-Überschreibung gleich in dreierlei Hinsicht ein Meisterstück der Nimbus-Piraterie: Mit seinem Auftritt schleicht er sich, erstens, in die Nähe des populären Hugh Grant (der in Wahrheit ein Kritiker Johnsons ist). Er versetzt seine Zuschauer, zweitens, in die heile Vergangenheit des Jahres 2003. Und er beraubt, drittens, den Gegner.

Allerdings hat er eins übersehen: In Love Actually gibt es eine Szene, in welcher der englische Premierminister, also Hugh Grant, seinen mächtigsten Verbündeten, den Präsidenten der USA, in die Schranken weist. Und das kann man sich von Johnson beim besten Willen nicht vorstellen. Die liberale englische Presse bezeichnet Boris, den Bären, schon jetzt gern als "Trumps Pudel"; durch einen vollendeten Brexit wird seine Abhängigkeit vom Herrchen in Washington so sehr zunehmen, dass selbst seine glühenden Anhänger sich fragen werden, welche Bestie sie da gewählt haben.