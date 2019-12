"Meine Schule des Lebens": In dieser Reihe erzählen Persönlichkeiten, was sie gelernt haben.

DIE ZEIT: Frau Link, in all Ihren Kinofilmen gibt es Erwachsene, die Kinder fördern, ihnen sehr zugewandt sind. Das sind Haushälterinnen, Omas, vor allem aber Lehrerinnen und Lehrer.

Caroline Link: Stimmt. Über die Lehrerfiguren mache ich mir allerdings weniger Gedanken. Wenn sie bei mir positive Figuren sind, dann vielleicht, weil mich das Klischee des bösen Lehrers langweilt. Grundsätzlich interessieren mich Menschen, die Kinder als ebenbürtige Gesprächspartner anerkennen, die ihnen auch etwas zutrauen.

ZEIT: An welche Lehrer erinnern Sie sich besonders gut?

Link: Frau Zotzmann, meine Grundschullehrerin, habe ich wahnsinnig gerngehabt. In der ersten Klasse ist man ja noch in der Lage, eine Lehrerin wirklich zu lieben. Man lernt für sie, für ihr Lob. Dabei ging es ihr gar nicht um Leistung. Sie brachte an heißen Sommertagen Obst und Getränke mit, war häufig mit uns draußen. Frau Zotzmann hatte gute Nerven, und man hatte das Gefühl: Sie sieht uns Kinder. Später ging ich auf ein katholisches Gymnasium, die Sankt-Lioba-Schule in Bad Nauheim. Die Nonnen waren überwiegend milde. Aber wir hatten einen Physiklehrer, der noch ganz harte Schule war. Er hat uns mit Kreide beworfen, einmal ließ er einen Jungen zur Strafe die Tafel ablecken.

Dieses Foto wurde 1986 aufgenommen, als sie ihr Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München begann. © Caroline Link

ZEIT: Was waren Sie für eine Schülerin?

Link: Bis zur ersten Pause war ich todmüde, ich musste ständig gähnen. Erst wenn ich die dicken Leberwurstbrote mit Senf von meiner Mutter gegessen hatte, ging es bergauf, so gegen halb elf. Mein Kunstlehrer Herr Knipf sagte immer: "Linki, du gehst zu spät ins Bett! Wenn du immer müde bist, verpasst du alles Schöne, was das Leben zu bieten hat." Ich brauche noch heute neun Stunden Schlaf, um fit zu sein.

ZEIT: Ihre Eltern haben ein Restaurant geführt. Wie wichtig war ihnen die Bildung ihrer Kinder?

Link: Unser Vater hat uns spontan an einem Wochenende nach Paris geschleift, in den Louvre. Ein Bewusstsein für Hochkultur hatte er nicht, er war eher pragmatisch: "Wo hängt denn hier die Mona Lisa?", fragte er den Mann am Eingang. Das eine Bild musste reichen. Ihm war wichtiger, uns in Paris die kleinen Gassen zu zeigen, Weinbergschnecken mit Knoblauchbutter zu probieren, im Café Leute zu beobachten. Er hatte überhaupt keine Angst, auch nicht vor brenzligen Situationen oder fremden Menschen. In Bad Nauheim lebten damals viele türkische Gastarbeiter. "Das riecht ja toll bei denen", sagte mein Vater immer, "da würde ich gerne mal zum Essen eingeladen werden." Das hat mich geprägt: diese Neugier. Diese Art, auf Menschen und das Leben zuzugehen.

ZEIT: Für ihn war die Welt die beste Schule?

Link: Mein Vater war kein Denker, sondern ein Macher. Abgewetzte Levi’s-Jeans, altes Lacoste-Hemd, ausgelatschte Schuhe. Er kam aus einfachen Verhältnissen, hat mit 14 eine Lehre als Koch und Kellner gemacht. Er wollte die ganze Welt sehen, hat in New York in tollen Hotels gearbeitet und in Saint-Tropez Brigitte Bardot das Frühstück ans Bett gebracht, jedenfalls erzählte er das immer. Er konnte alle möglichen Sprachen ziemlich fließend sprechen, obwohl er das in der Schule nie gelernt hatte. Papi war sehr wagemutig. Er hat mir und meiner Schwester gesagt: Reisen ist das Schönste!

ZEIT: Was haben Sie von Ihrer Mutter gelernt?

Link: Meine Mutter ist eine sehr weiche, warme Frau. Sie hat keine starren Regeln, dass ein Kind irgendetwas oder jemand zu sein hat. Wann ein Kleinkind aufs Töpfchen zu gehen hat, dass Teenager Goethe lesen oder ins Theater gehen sollten. Sie schaut immer nur, wer da vor ihr sitzt. Deshalb wird sie von ihren Enkeln auch so geliebt.

ZEIT: Das klingt, als hätte es zu Hause keinen Leistungsdruck gegeben.

Link: Mein Vater hatte noch die Ansicht, bei Mädchen sei eh alles wurscht: Die müssen keine Karriere machen, sie heiraten sowieso. Er wollte, dass wir uns in der Schule benehmen und halbwegs durchkommen. Niemand hat von mir ein Medizinstudium erwartet.