Sie beißen noch, aber sie leben nicht mehr: Der Vorhof zur Hölle, wie er in unserer nahen Zukunft sich zeigt, wird von toten Kampfhunden bevölkert. Einst hatte man ihnen Chips zur Aggressionsstimulation eingepflanzt; diese bringen noch nach dem Ende des biologischen Daseins die Kadaver zum Geifern und Schnappen, solange die Batterie hält. Auch krabbeln einsame Menschenarme in der Vorhölle umher, auf schmutzigen, von stinkenden Brühen überfluteten Plätzen und an gewaltigen Halden entlang: Es sind Prothesen, die von ihren Besitzern abgelegt wurden und die man zur Verschrottung und zum Recycling auf die andere Seite der Welt geschickt hat, ebenso wie die aufgebrauchten Sexpuppen, die ausgeweidet am Straßenrand liegen. Sie alle stammen aus den USA und den reichen Industrienationen des Westens und enden nun auf einer Insel an der chinesischen Küste.

Auf dieser Siliziuminsel werden die Platinen aus Mobiltelefonen, Computern, industriellen Fertigungsanlagen und aus der fortgeschrittenen Cyborg-Medizin sortiert, zerlegt, in Säurebädern aufgelöst und zur Wiederverwertung bereit gemacht. In den Menschen, die hier arbeiten, zeigt sich wenig mehr Leben als in den untoten Hunden und unheimlich lebendigen Prothesen, die sie umgeben. Sie schuften inmitten des Mülls, in giftigen Schwaden, auf saurem Grund. Sie stammen aus der untersten Schicht des globalen Subproletariats; von den herrschenden Clans auf der Insel werden sie "Müllmenschen" genannt und als solche behandelt. "Niemand von ihnen trug irgendwelche Schutzkleidung", stellt ein US-amerikanischer Gesandter fest, als er die Insel erstmals betritt, auch der naheliegende Satz aus der Göttlichen Komödie kommt ihm in den Sinn: "Lass alle Hoffnung fahren".

Die Siliziuminsel ist das Romandebüt von Qiufan Chen, geboren 1981 in der chinesischen Provinz Guangdong. Seit dem Erscheinen des Originals im Jahr 2013 zählt er zu den bekanntesten jungen Autoren der chinesischen Science-Fiction-Literatur. Diese erfreut sich gegenwärtig breiter internationaler Beliebtheit – wesentlich wegen des ungeheuren Erfolgs von Cixin Lius monumentaler Trilogie Trisolaris. Auch Chens Roman ist nun im Fahrwasser von Liu in deutscher Übersetzung erschienen. Dabei verbindet die beiden Autoren wenig: Wo Liu sich an einer Jahrmillionen umfassenden Kosmologie versucht, beschreibt Qiufan Chen eine Zukunft, die sich von der Gegenwart nur durch Zuspitzungen und Details unterscheidet, das heißt eine Zukunft, die in Wahrheit schon eingetreten ist. Der Schauplatz seiner Geschichte hat denn auch ein reales Vorbild, die Gemeinde Guiyu in Chens Heimatprovinz Guangdong; die weltweit größte Elektronikschrotthalde.

Die Bilder der Siliziuminsel malt Chen zunächst mit kräftigen Strichen als apokalyptische Endzeitvision – eine Stätte der Vergiftung und des unausweichlichen Untergangs aller Natur. Doch kriecht er im Laufe seiner Geschichte dann immer tiefer in dieses absonderliche Soziotop hinein, in den täglichen Überlebenskampf seiner Bewohner und in die Netze aus Machtverhältnissen und Abhängigkeiten, die den dauerhaften Bestand dieser Vorhölle sichern. Der Gesandte des US-amerikanischen Konzerns möchte auf der Siliziuminsel eine Wiederaufbereitungsanlage errichten, die internationalen Umweltstandards genügt. Die örtlichen Betreiber misstrauen ihm natürlich tief; sie fürchten um ihre gut laufenden Geschäfte. Vor allem sehen sie in dem Gesandten der alten Industrienationen auch einen Gesandten des westlichen Kolonialismus, der auf die Chinesen in ihrer Gesamtheit ebenso verächtlich herabblickt wie sie selber auf die von ihnen ausgebeuteten Müllmenschen. Diese Ausbeutung betreiben sie mit den Mitteln der fortgeschrittensten Technik; sie halten ihre subproletarischen Sklaven mit Virtual-Reality-Brillen bei Laune, mit denen diese sich in ihren freien Minuten in ein besseres Leben hineinträumen können ohne Aussicht darauf, dass dieses jemals Wirklichkeit wird. Auch sind die Müllmenschen in ein perfektes Kontrollsystem eingegliedert, in dem jede Regung, jedes Verhalten, jede Abweichung von der Norm jederzeit überwacht und bestraft werden kann – erstaunlich, wie freimütig und präzise Qiufan Chen jedenfalls in diesem sechs Jahre alten Buch jenen autoritären Staatskapitalismus in seinem Heimatland schildert (und schildern kann), der seither zum Menetekel für die Bedrohung der freien Welt geworden ist.

Aus dem Gewimmel der gesichtslosen Müllmenschen sondert Chen bald ein messianisches Mädchen namens Mimi heraus, das – nach dem deutlichen Vorbild der Maria aus Fritz Langs Film Metropolis – zur revolutionären Führerin der ausgebeuteten Massen aufsteigt. Sie muss allerdings zuerst sterben und dann reinkarnieren, sie muss ihre Menschlichkeit opfern, um zur Symbolfigur einer posthumanen Humanität werden zu können. Ihr Bewusstsein zerfällt in widerstreitende Teile und verstreut sich in digitalen Netzen und ferngesteuerten Kampfrobotern über die Szene.

Je präziser und kälter Chen die Technik beschreibt, die die Menschen versklavt und mit deren Gebrauch die Menschen sich gegen die Versklavung zu wehren beginnen, desto hitziger und irrer werden die Bilder, die in den Köpfen seiner Leser zu schwirren beginnen. Doch je weniger man versteht, was hier gerade geschieht, desto stärker wird die Hoffnung, dass aus der erst so ausweglos scheinenden Apokalypse doch ein Pfad in die Zukunft führt.

Qiufan Chen: Die Siliziuminsel. Roman; aus dem Chinesischen von Marc Hermann; Heyne Verlag, München 2019; 479 S., 16,99 €, als E-Book 13,99 €