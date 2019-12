Das Jahr 2020 könnte für amerikanische Feinschmecker ein teures werden: Roquefort und diverse weitere Käsesorten, Butter, Champagner und Wein – die Preise von französischen Delikatessen in den Vereinigten Staaten werden sich bald möglicherweise verdoppeln. Genau wie die von Handtaschen, Lippenstiften oder Eyelinern aus Frankreich.

Der Grund dafür ist wieder einmal: Donald Trump. Der amerikanische Präsident hat Strafzölle in Höhe von 100 Prozent auf einen Teil der französischen Importe in die USA angedroht, da sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron eine Digitalsteuer eingeführt hat, die vor allem amerikanische Tech-Unternehmen trifft.

Die Zolldrohung ist Teil eines Ringens um Macht und Einfluss in der Weltwirtschaft. Es geht um die Frage, wo Unternehmen künftig ihre Steuern bezahlen – und ob sie das in einigen Ländern überhaupt tun. Die Schauplätze dieser Auseinandersetzung sind Washington, Paris, Brüssel und Berlin, wo die Bundesregierung zwischen die Fronten zu geraten droht.

Niemand hat die Zuspitzung des Konflikts mehr gewollt als der französische Präsident Emmanuel Macron. "Frankreichs Kampf muss darin bestehen, die Veränderungen der internationalen Regeln vorwegzunehmen und mitzugestalten, um den gegenwärtigen Kapitalismus zu humanisieren", verlangte Macron schon vor seiner Wahl zum Präsidenten. Aus dem großen Wurf wurde nichts, dafür gibt es heute die französische Digitalsteuer.

Sie gilt seit dem 1. Januar 2019. Ihr Ziel: mehr Gerechtigkeit, aber auch mehr Steuerhoheit. Die Steuer betrifft Digitalfirmen, die weltweit mehr als 750 Millionen Euro und in Frankreich mehr als 25 Millionen Euro Umsatz machen. Rund dreißig Unternehmen sind betroffen: die großen US-Konzerne Google, Amazon, Facebook und Apple, aber auch Uber, Airbnb und der französische Werbespezialist Criteo. Frankreich rechnet mit Einnahmen für den französischen Fiskus von 500 Millionen Euro im Jahr. Doch es geht nicht nur ums Geld. Die Globalisierung lässt sich gestalten, auch gegen Trump – das war Macrons Botschaft.

Genau als eine solche Kampfansage hat man die Digitalsteuer in Washington verstanden, weshalb Trump bei seinem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer im Frühjahr einen Prüfungsbericht in Auftrag gegeben hat, der nun vorliegt. Auf 93 Seiten führt Lighthizer aus, warum die Digitalsteuer aus seiner Sicht amerikanische Unternehmen unfair behandelt: Die Maßnahme sei bewusst so konzipiert worden, dass sie vor allem US-Konzerne trifft und die meisten europäischen Digitalfirmen verschont. Genüsslich zitiert Lighthizer in seinem Bericht Aussagen französischer Regierungsvertreter, die die Steuer explizit damit begründen, dass Frankreich sich Zugriff auf die Gewinne von Google, Apple, Facebook und Amazon verschaffen wolle. Dies sei eine "Diskriminierung" amerikanischer Firmen gegenüber den Wettbewerbern anderswo.

Auch die EU will eine europaweite Besteuerung der Digitalkonzerne

In einem Brief an Angel Gurria, den Generalsekretär der Industrieländerorganisation OECD, hat der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin vergangene Woche deutlich gemacht, was er von der Digitalsteuer hält: überhaupt nichts. Eine solche Abgabe sei "nicht konsistent mit der Architektur der aktuellen internationalen Besteuerungsregeln". Die Amerikaner wollen deshalb auch andere Länder ins Visier nehmen: Auch Österreich, Italien und die Türkei planen solche Abgaben.

Für die Franzosen war die Reaktion der Amerikaner nicht unwillkommen. Denn mit seinen Zolldrohungen hebt Trump das Problem auf die europäische Ebene: Über Handelsfragen entscheiden in Europa nicht die einzelnen Mitgliedsstaaten der EU, sondern die Europäische Kommission in Brüssel. Und Macron verlangt eine "solidarische europäische Reaktion" für den Fall, dass Trump tatsächlich Zölle verhängen sollte. Paolo Gentiloni, der neue Kommissar für Wirtschaft und Währung, habe das den französischen Partnern bereits versprochen, wird in Paris versichert.