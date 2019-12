Fast sechs Millionen Haushalte in Deutschland werden mit Fernwärme beheizt, dazu kommen noch einmal eine Menge Büros, Gewerbegebiete und Industrieanlagen. Sie alle beziehen ihre Wärme über Rohre, durch die Dampf oder Heißwasser fließt. Immerhin ein Viertel dieser Leistung wird bisher von Kohlekraftwerken abgezweigt. Und die sollen in den nächsten 18 Jahren stillgelegt werden. Das könne "zu ganz erheblichen Herausforderungen für die Wärmeversorgung führen", schreibt die Kohlekommission der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht.

Nirgendwo ist der Umstellungsbedarf so groß wie im Ruhrgebiet. In solchen Ballungsräumen ist Fernwärme wesentlich effizienter als der Betrieb vieler kleiner Heizungsanlagen. Im Ruhrgebiet versorgt ein über 2000 Kilometer langes Rohrnetz Bevölkerung und Industrie mit Wärme. Es ist Europas größte Energie-Infrastruktur – und die muss ab 2038 ohne Kohlekraftwerke auskommen, ihre bisherige Hauptenergiequelle. Gefragt ist dann klimaneutral erzeugte sogenannte grüne Fernwärme.

Doch woher soll sie kommen? Sonnenkollektoren können im dicht besiedelten und nicht gerade für sonniges Wetter berühmten Ruhrgebiet nur einen kleinen Beitrag leisten. Die Abwärme von Müllverbrennungs- und Industrieanlagen reicht nicht aus, und sie wird bereits heute zum Großteil ins Fernwärmenetz eingespeist. Und Wasserstoff, der unter großem Aufwand mit erneuerbarer Energie hergestellt werden könnte, wäre viel zu kostbar, um ihn zur Wärmeerzeugung zu verbrennen.

Tatsächlich fehlt es nicht an Ideen für die Fernwärmeversorgung des Ruhrgebietes nach dem Kohleausstieg. Die einen wollen die Erdwärme mit einem der tiefsten Löcher Europas anbohren, die anderen Wasser abpumpen, das in die Stollen stillgelegter Zechen eindringt und sich dort erwärmt. Geld wird es genug geben: 15 Milliarden Euro erwartet Nordrhein-Westfalen aus dem Kohleausstiegsgesetz. Auch wenn das noch nicht offiziell beschlossen ist, ruft die Summe schon jetzt Unternehmer, Visionäre und Glücksritter auf den Plan. "Es gibt eine erstaunlich große Zahl von interessanten Projektvorschlägen", sagt Andreas Ziolek, der die Wärmewende für die Energieagentur NRW koordiniert. "Vom Kohle- zum Wärmebergbau" heißt das programmatische Motto der Landesregierung.

Auf eine Lösung setzt man besonders große Hoffnung: Geothermie. Schon jetzt spielt die Wärme aus dem Untergrund vor allem in Neubaugebieten eine wachsende Rolle in Deutschland. Rund 400.000 Heizungsanlagen speisen bereits eine Wärmepumpe mit Energie aus Erdsonden oder -kollektoren. Für die Versorgung von Fernwärmenetzen ist diese sogenannte oberflächennahe Geothermie allerdings ungeeignet: Hier ist das Wasser noch zu kalt. Erst in über zwei Kilometer Tiefe ist es mit 80 Grad warm genug, um Heißwasser für die Fernwärme zu gewinnen.

Bohrt man noch tiefer, steigt die Temperatur um weitere drei bis vier Grad pro hundert Meter an. Das erhöht den möglichen Ertrag, aber auch die Kosten. Zudem sinkt die sogenannte Höffigkeit, die Chance also, Heißwasser zu gewinnen. Viele Tiefbohrungen nämlich erreichen gar keine Gesteinsschicht, die für Geothermie-Nutzung geeignet ist. Dann hat der Betreiber einen Millionenbetrag wortwörtlich in den Sand gesetzt, versichern lässt sich das Risiko kaum. Dazu kommt die Angst vor Erdbeben und anderen Schäden, die falsch ausgeführte Bohrungen auslösen können. "Wenn ich in Berlin mit Politikern über Geothermie spreche, dann ist deren erster Reflex oft: Oh, das ist doch gefährlich!", sagt Christoph Dammermann, der als Staatsrat im NRW-Wirtschaftsministerium für das Thema zuständig ist.

International ist Deutschland bei der Erdwärmenutzung abgehängt. Bisher gibt es hierzulande gerade einmal 37 Tiefengeothermieanlagen mit einer Gesamtleistung von gut 300 Megawatt. Das ist weniger, als ein einziges Kohlekraftwerk an Abwärme erzeugt. Allein im Ruhrgebiet benötigt das Fernwärmenetz jedoch schon heute die siebenfache Leistung, und es soll noch ausgebaut werden. Ob Erdwärme diesen Bedarf jemals decken kann, weiß derzeit niemand. Ausgerechnet in Deutschlands wichtigster Bergbauregion, wo der Steinkohleabbau 200 Bergwerke hinterlassen hat, fehlen zentrale geologische Erkenntnisse. Denn die Kohleflöze lagen vergleichsweise oberflächennah. In die geothermisch interessante Tiefe von über zwei Kilometern wurde in ganz Nordrhein-Westfalen bisher überhaupt erst drei Mal gebohrt, und keines dieser Löcher liegt im Ruhrgebiet.