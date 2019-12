Ja

Niemand sollte sich billig die Gesundheit versauen Von Sigrid Neudecker

Was denn noch alles? Wir sollen uns schon nicht mehr zu Tode rauchen, nicht mehr dämlich saufen, und jetzt sollen wir uns auch nicht mehr zum Herzinfarkt fressen dürfen? Nichts darf man noch! Sind wir nicht letztverantwortliche Bestimmer über unser eigenes Schicksal?

Sind wir. Und genau das ist das Problem. Wir sind keine vernunftbegabten Wesen. Vor allem dann nicht, wenn man uns mit Reizen ködert, die das Vernunftzentrum rechts überholen. Schnelle Autos, billiges Saufen, süßes Essen verführen selbst die intelligentesten, höchstgebildeten Menschen. Deshalb muss uns jemand vor uns selbst schützen. Und vor jenen, die Gewinne machen wollen, und sei es auf Kosten unserer Gesundheit.

Zucker ist die billigste Droge, die es gibt. Angefixt wird man bereits als Säugling über die Muttermilch (sieben Prozent Zuckergehalt). Ab diesem Zeitpunkt ist im Hirn verankert: Süß ist gut. Die Nahrungsmittelindustrie nutzt das schamlos aus. Die meisten Fertigprodukte enthalten Zucker, selbst jene, die gemeinhin als gesund gelten. Der gesunde Fruchtjoghurt? 13 Prozent Zucker. Der Fruchtanteil muss lediglich bei mindestens sechs Prozent liegen, nur so zum Vergleich. Die meisten Fruchtjoghurts sollten besser Zuckerjoghurt heißen.

Eine Zuckersteuer auf Softdrinks, wie es sie etwa in Großbritannien und Mexiko bereits gibt, ist ein guter Anfang. Doch Zucker müsste generell teurer werden. Wie teuer? So sehr, dass man es spürt. Ich will, wenn ich im Supermarkt zum Erdbeerjoghurt greife, zumindest lange genug vor dem Preis erschrecken, um im Kopf überschlagen zu können, ob Naturjoghurt mit frischen Früchten nicht günstiger ist.

© privat

Sigrid Neudecker hat mehrere Semester Ernährungswissenschaft studiert und war im Gründungsteam des Magazins ZEIT Wissen. Sie arbeitet als freie Autorin in Hamburg.

Aber muss es immer gleich diese Bevormundung sein? Hilft Bildung nicht nachhaltiger? Nein, denn es braucht einen direkteren Hebel, einen, der die Vernunftebene umgeht. Schließlich werden von diesem tief im Hirn verankerten Gefühl, sich durch Süßes etwas Gutes zu tun, selbst mehrere Semester eines Ernährungswissenschafts-Studiums locker außer Kraft gesetzt.

Eine Zuckersteuer würde diesen Hebel gleich an mehreren Stellen ansetzen. Der Verbraucher, also der Schutzbefohlene, wird sich die nächste Cola öfter verkneifen, weil er will – oder muss. Die Steuer darf sich jedoch nicht auf Softdrinks beschränken. Auf diese Weise würde die Abgabe auch gleich Informationen vermitteln. Die Beobachtung, dass die Tiefkühlpizza plötzlich teurer ist, würde bei den Verbrauchern zu der Erkenntnis führen, dass sogar darin Zucker steckt. Die Preiserhöhungen wären am Ende eines jeden Monats spürbar, im Gegensatz zur Lebensmittelampel – die bald so leicht ignoriert würde wie eine Fußgängerampel, wenn niemand hinsieht.

Und die Steuer würde die Industrie dazu bringen, den Zuckergehalt ihrer Produkte zu senken. In Großbritannien hat das bereits funktioniert, und sei es nur, weil die Unternehmen noch in den geringeren Steuersatz für Limos mit weniger als fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter rutschen wollten.

Ein Standardargument gegen die Zuckersteuer lautet, dass sie gerade die finanziell Schwachen stärker trifft, die anteilmäßig mehr von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Ihnen stattdessen zu ermöglichen, sich weiterhin kostengünstig die Gesundheit zu versauen, ist dann aber nur noch zynisch. Vielleicht auch gleich verbilligte Zigaretten für Hartz-IV-Empfänger?

Niemand will hier ein Grundnahrungsmittel verteuern, ein genussvolles Leben ohne Zucker ist möglich. Das schreibt jemand, die sich früher drei Esslöffel davon in den Kaffee geschaufelt hat. Es geht darum, ein Produkt zu besteuern, das keiner braucht und das, wenn wir ganz ehrlich sind, nur negative Auswirkungen hat: Karies, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes.

Aber steht es einem Staat zu, seinen Bewohnern mittels einer Steuer den Zucker zu vermiesen? Kommt drauf an. Will ich in einem Land leben, dem die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger am Herzen liegt? Oder in einem, das sagt: Jeder ist für sich selbst verantwortlich, viel Spaß beim Verfetten? Dann brauchen wir aber auch keine Gurtpflicht mehr, können Helmvorschriften für Motorradfahrer abschaffen und – wo wir schon dabei sind – auch noch sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen. Dann beschützt uns aber wirklich nur noch Gott.