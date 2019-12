Ich habe als Kind nie verstanden, welchen Groll mein Vater gegen bodentiefe Fenster hegte. Warum er Sätze mit "affig", "Yuppies" und "Präsentierteller" vor sich hin fluchte, wenn wir in den Neunzigern auf Abendspaziergängen in unserem südöstlichsten Zipfel des Ruhrgebiets durch Neubaugebiete gingen und er sich an die Wiesen und Äcker erinnerte, die mal dort gewesen waren, wo jetzt indezente Häuser ihre Bewohner zur Schau stellten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden