Holger Friedrich sieht blass und erschöpft aus. Auch wenn er es nicht zugeben will, die vergangenen Wochen zehren an ihm. Wir sitzen in einem der kleinen Glaskäfige, die überall in den Großraumbüros des Berliner Verlages herumstehen. Er will mir die Akte zeigen, die ihn entlasten soll. Sie belegt, dass im Laufe des Jahres 1987 über mehrere Monate mindestens zehn inoffizielle Mitarbeiter (IMs) der Staatssicherheit auf ihn angesetzt waren. Sie sammelten Hinweise darauf, dass der damals 20-jährige NVA-Soldat die DDR illegal verlassen wollte. Man vermutete sogar, er habe einen Anschlag geplant, weil man in einem Briefentwurf Sätze über "eine Aktion" fand.

Nichts davon stimmte, sagt Holger Friedrich heute. Dennoch habe die Stasi ihn tagelang verhört. Schließlich verpflichtete er sich selbst, als IM über Mitsoldaten zu berichten, um dem Gefängnis zu entgehen.

Er sei nicht zur Stasi gegangen, sagt Friedrich. Die Stasi habe ihn gezwungen, zu ihr zu gehen.

Holger Friedrich, Multimillionär und seit September gemeinsam mit seiner Frau Silke Verleger der Berliner Zeitung, hat, gelinde gesagt, turbulente Wochen hinter sich: Mitte November berichtete die Welt am Sonntag, dass Friedrich während seiner NVA-Zeit Berichte über seine Kameraden angefertigt und sich mindestens zwölfmal als IM "Bernstein" mit der Staatssicherheit getroffen hat.

Um sich zu rechtfertigen, hat Friedrich nun erstmals Einsicht in jene Stasi-Akte beantragt, die seine damalige Zwangslage belegen soll.

Denn so groß die Euphorie war, die Silke und Holger Friedrich mit ihrer Ankündigung auslösten, den Berliner Verlag zu kaufen, so groß ist die Ablehnung geworden, die ihnen nun entgegenschlägt. Es seien die "falschen Verleger", schrieb Uwe Vorkötter, ein ehemaliger Chefredakteur der Berliner Zeitung, im Branchenblatt Horizont. Hat er recht? Oder schafft es das Ehepaar Friedrich, glaubwürdig die Zukunft des Berliner Verlags zu verkörpern?

Von der Antwort auf diese Frage hängt ab, ob die Berliner Zeitung ihre vielleicht letzte Chance bekommt, einen Weg aus der Krise zu finden. Vor 20 Jahren wurden noch 200.000 Exemplare verkauft, heute liegt die Auflage bei etwa 84.000. Das Blatt mit einer noch immer unverkennbaren ostdeutschen Identität erlebte Sparrunde um Sparrunde, zuletzt gehörte es dem Kölner DuMont-Verlag, der es nun bereitwillig verkaufte. (Ein Konkurrent der Berliner Zeitung ist der Tagesspiegel, der zur DvH Medien GmbH gehört, die auch an der ZEIT beteiligt ist.)

Von der Antwort hängt auch ab, wie in diesem Land über DDR-Biografien zukünftig gesprochen wird. Würde Friedrich offen mit seiner Geschichte umgehen, könnte er vielleicht eine gewinnbringende Diskussion auslösen: darüber, ob die Zeit vor der Wende für viele Ostdeutsche noch immer schwerer wiegen soll als vieles, was danach passiert ist.

Besonders diese Frage ist es, die mich als ostdeutsche Autorin im Fall Friedrich bewegt. Als im September die Recherche für diesen Text begann, erwartete ich noch eine gänzlich andere Geschichte. Ich wollte das Ehepaar Friedrich über mehrere Monate begleiten: einen ziemlich unbekannten, 53-jährigen Ostberliner IT-Unternehmer und seine 47-jährige Frau, die Chefin einer Privatschule. Zwei Aufsteiger, die sich nun gemeinsam als Verleger versuchen wollten. Die Friedrichs sind immerhin die Ersten ihrer Art: Keine große Zeitung gehört in diesem Land Ostdeutschen, ostdeutsche Multimillionäre sind rar. In den ersten Interviews zeigten sie keine Spur von Understatement: "Wir können das. Wir können es anders", hat Holger Friedrich dem Spiegel gesagt. Seine Frau ergänzte: "Das ist Punk." Es hörte sich wie eine Kampfansage an, mindestens nach einer Mission. Als würden Ostdeutsche endlich beginnen, die Hauptrolle zu spielen, und sich einen Teil jener Macht, die ihnen nach der Wiedervereinigung verloren ging, zurückholen.

Doch nun sitze ich Holger Friedrich gegenüber, und wir reden über Stasi-Akten. Als wäre es eine Zeitreise. Statt um ostdeutsches Unternehmertum muss es nun doch um die Vergangenheit gehen.