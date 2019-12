DIE ZEIT: Die Demokraten haben am heutigen Dienstag die Anklageschrift für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump, das Impeachment, vorgestellt. Trump wird darin Machtmissbrauch und die Behinderung des Kongresses in dessen Ermittlungen vorgeworfen. Das entspricht in etwa den Anklagepunkten, die 1974 gegen Präsident Richard Nixon vorgebracht wurden.

Jeffrey Rosen: Die Demokraten hatten verschiedene Anklagepunkte diskutiert. Zum einen Behinderung von Ermittlungen, weil Trump sich weigert, bei den Untersuchungen des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus zu kooperieren. Zweitens Korruption, weil der Präsident Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten hat, um einen persönlichen politischen Vorteil zu erlangen. Und es wurde drittens erwogen, ob Trumps Werben um ausländische Hilfe, also die Forderung nach der Einleitung von Korruptionsermittlungen in der Ukraine, von denen er sich persönliche Vorteile für seine Wiederwahl versprach, nicht auch ein Vergehen darstellt, das ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigt.

ZEIT: Die beiden letzten Punkte hat man jetzt unter "Machtmissbrauch" zusammengefasst.

Rosen: Die Abgeordneten konzentrieren sich in der Regel auf die schwersten Vorwürfe.

ZEIT: Damit auch Nichtjuristen die Anklage verstehen?

Rosen: Genau. Ein Amtsenthebungsverfahren kann nur dann Erfolg haben, wenn zuvor unentschiedene Abgeordnete (und deren Wähler) überzeugt werden. Aber in unserer extrem polarisierten Gesellschaft ist das sehr schwer.

ZEIT: Vor welcher Form des Machtmissbrauchs hatten die amerikanischen Gründerväter am meisten Angst, als sie 1787 in Philadelphia die Verfassung schrieben – und auch das Impeachment vorsahen?

Rosen: In der Verfassung steht, dass der Präsident für Hochverrat, Bestechung, Korruption und andere schwere Straftaten und Amtsvergehen seines Amtes enthoben werden kann. Die Gründerväter befürchteten vor allem, dass ein Präsident seine eigenen Interessen über die des Landes stellen oder dass er von einem ausländischen Machthaber bestochen werden könnte. James Madison, einer der Gründerväter, hatte zudem vorgeschlagen, auch "schlechte Regierung" als Grund für ein Impeachment aufzunehmen. Doch dafür fand sich keine Mehrheit, denn man wollte nicht, dass der Präsident nach jeder politischen Meinungsverschiedenheit impeacht werden kann. Stattdessen wurden die Worte high crimes and misdemeanors in die Verfassung geschrieben (etwa: "schwere Straftaten und Amtsvergehen", Anm. d. Red.). Das sind vage, ungenaue Begriffe. Alexander Hamilton, einer der Autoren der Verfassung, definierte high crimes and misdemeanors 1789 als Straftaten gegen den Staat, die eine direkte Bedrohung für das Allgemeinwohl darstellen.

ZEIT: Was passiert, nachdem der Justizausschuss die Anklage verfasst hat?

Rosen: Das Repräsentantenhaus wird über die Anklage abstimmen. Da die Demokraten dort die Mehrheit haben, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Das wird nach der aktuellen Planung noch vor Weihnachten geschehen. Danach wird die Anklage an den Senat übergeben. Und der wird darüber verhandeln, ähnlich wie in einem Gerichtsverfahren.

ZEIT: In dem die Senatoren die Rolle der Geschworenen übernehmen?

Rosen: Ja, allerdings nur dem äußeren Anschein nach. Der Senat ist kein Gericht, die Senatoren sind keine Geschworenen im juristischen Sinne. Darauf hat während des Clinton-Impeachments der Oberste Richter William Rehnquist, der dem Verfahren von Amts wegen vorsaß, ausdrücklich hingewiesen.

ZEIT: Warum haben die Gründerväter eigentlich den Senatoren die Entscheidung über die Anklage gegeben und nicht den Richtern am Obersten Gericht, dem Supreme Court?

Rosen: In den frühen Entwürfen der Verfassung stand tatsächlich, dass die Obersten Richter über die Amtsenthebung befinden sollten. Das wurde erst sehr spät während der Beratungen geändert. Der Gedanke der Gründerväter war, dass nach einer erfolgreichen Amtsenthebung dieselben Obersten Richter über Schuld oder Unschuld des Präsidenten in einem Strafverfahren entscheiden müssten. Dann aber hätten sie nicht mehr unparteiisch urteilen können.