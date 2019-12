Alles begann, vor über zehn Jahren, mit einem leichten Hüsteln. Erst war es kaum mehr als ein Räuspern, weshalb sich die Zahnärztin Julia Hasel* nicht viel dabei dachte. Sie hatte eben hin und wieder ein kurzes Kratzen im Hals, das war alles. "Man weiß immer, wo im Haus du dich befindest", witzelte ihr Lebensgefährte, "weil du ständig hüstelst."

Das Hüsteln wurde stärker. Immer öfter bekam Julia Hasel, so erzählt sie es heute, heftige Hustenanfälle. In ihrer Praxis stürzte sie manchmal während der Behandlung aus dem Raum, in ein Nebenzimmer, wo sie das Fenster aufriss, um nach Luft zu schnappen. Nun nahm Hasel die Sache ernst. Offenbar war da etwas, das ihr den Atmen raubte. Etwas Unsichtbares.

Hatte sich in der Klimaanlage ihrer Praxis ein Pilz gebildet? Hasel ließ sie austauschen. Keine Verbesserung. Waren es die Kunststofflamellen vor den Fenstern? Sie ließ neue installieren. Nichts. Zu Hause riss sie die Teppichböden raus, stellte neue Betten mit neuen Matratzen auf. Wieder nichts.

An die kleine weiße Wolke dachte sie nicht.

Die Zahnärztin Julia Hasel sah sie oft mehrmals täglich bei der Arbeit, immer dann, wenn sie eine Krone oder ein Inlay anfertigte. Dafür blies sie einen medizinischen Puder auf die Zähne ihrer Patienten. Es war ein neues Verfahren, das viel Zeit und Geld sparte: Der Puder sorgte dafür, dass die Zähne nicht mehr so glänzten, damit Julia Hasel mithilfe einer speziellen Kamera die Maße des Zahnersatzes exakt bestimmen konnte. Per Computer übertrug sie dann die Daten aus der Kamera an eine Schleifmaschine, die direkt in der Praxis ein Stück Keramik zurechtschmirgelte. Schon wenige Minuten später konnte Hasel dem Patienten das neue Inlay einsetzen. Provisorium? Zahnlabor? Mit der neuen Methode alles unnötig.

Aber, das ließ sich nicht verhindern, Julia Hasel atmete jedes Mal kleine Mengen des Puders ein.

Der Puder sah harmlos aus, ein weißes Pulver, wie Mehl. Er lagerte sich überall ab, in den Ritzen, auf den Fenstersimsen und medizinischen Instrumenten. "Mehrmals täglich musste ich den Puderstaub wegwischen", wird eine Helferin aus der Zahnarztpraxis später sagen.

Julia Hasels Arzt verschrieb ihr zunächst ein Asthmamittel. Der Husten blieb, aber das Medikament half ihr, die Atemnot zu ertragen. So kam Julia Hasel einigermaßen zurecht.

Im Juli 2016 ersetzte sie den Puder durch ein Spray. Sie dachte sich nicht viel dabei, das Spray staubte weniger, das war alles. Julia Hasel bemerkte, dass ihr Husten sich auf einmal besserte, die Enge im Brustkorb aber blieb. Hasel war jetzt oft krank, fühlte sich matt.

Mehrere Blutbilder wiesen darauf hin, dass in Julia Hasels Körper Zellen entartet waren. Weitere Tests, Untersuchungen und Mutmaßungen, am Ende eine Diagnose: Julia Hasel leidet an einem beginnenden Morbus Waldenström, einer seltenen Krebserkrankung des Lymphgewebes, die typischerweise Männer über 65 Jahre ereilt. Julia Hasel aber ist zum Zeitpunkt der Diagnose vor einem Jahr 42 Jahre alt.

Die Krankheit ist nicht heilbar. Der Krebs, so hat es Hasels Arzt prognostiziert, könne ihr Immunsystem immer weiter schwächen und nach und nach ihre Organe angreifen. Die bösartigen Zellen könnten dann mithilfe einer Chemotherapie zurückgedrängt werden. Aber nur vorübergehend.

Julia Hasel, Mutter eines siebenjährigen Sohnes, ist eine schlanke, sportliche Frau, die gern in die Berge geht. Sie hat nie geraucht, bis zum Jahr 2011 war sie nie ernsthaft krank.

Nach der Diagnose wollte ihr Onkologe wissen, ob sie beruflich viel mit Chemikalien zu tun habe oder mit Pestiziden. "Damals habe ich noch nicht daran gedacht, aber nun weiß ich, dass ich sehr wohl mit gefährlichen Chemikalien zu tun hatte, und zwar nahezu täglich", sagt Julia Hasel heute.

Sie ist überzeugt, dass ihre Krankheit durch den weißen Puder ausgelöst wurde, den sie über Jahre eingeatmet hat.

*Name geändert