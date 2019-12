Im Herbst 2004, nur ein paar Tage nach dem furchtbaren Blutbad in der russischen Stadt Beslan, meldet sich Juri Uschakow, ein enger Vertrauter von Wladimir Putin, in der Washington Times zu Wort. In Beslan hatten islamistische Terroristen eine Schule überfallen und mehr als 1100 Geiseln genommen. Als russische Antiterroreinheiten die Schule stürmten, starben 331 Menschen. Es war, drei Jahre nach den Anschlägen in Amerika, Russlands 11. September.

Es sei "klar, dass Terroristen niemals aufhören werden, uns zu töten, wenn sie nicht mit aller Macht und allen Mitteln unserer Nation gestoppt und eliminiert werden", droht Uschakow. Keine zwei Jahre später, im Sommer 2006, gießt das russische Parlament diese Drohung in ein Gesetz und erlaubt die Tötung von Verdächtigen im Ausland.

Vor diesem Hintergrund war es nicht überraschend, dass im August dieses Jahres inmitten der deutschen Hauptstadt mit dem Exil-Georgier Selimchan Changoschwili ein Mann erschossen wurde, den Russland zum Umfeld der Geiselnehmer von Beslan zählte. Wenn es stimmt, dass in den Mord im Kleinen Tiergarten russische Geheimdienste verwickelt sind – dann hat Russland in gewisser Weise nur die Ankündigung von einst wahr gemacht.

Der Anschlag von Beslan ist 15 Jahre her, aber der russische Präsident Wladimir Putin ist bekannt für sein langes Gedächtnis. Auf der Pressekonferenz zum Ukraine-Gipfel in Paris am Dienstag dieser Woche sagte er, der Ermordete sei ein "Bandit" gewesen, der zahlreiche Menschen auf dem Gewissen habe. "In Berlin wurde ein Krieger getötet, der in Russland gesucht wurde, ein blutrünstiger und brutaler Mensch", so Putin. Mit dem Mord habe Russland allerdings nichts zu tun. Als Putin diese Sätze sagte, saß Angela Merkel etwa einen Meter entfernt.

Der Mord von Berlin schlägt derzeit hohe Wellen. Vergangene Woche bestellte die Bundesregierung den russischen Botschafter ein, zwei Diplomaten wurden zu unerwünschten Personen erklärt und mussten Deutschland verlassen. Ein Hauch von Kaltem Krieg weht durch Berlin. Juri Uschakow, der Mann mit der düsteren Drohung, ist heute Putins außenpolitischer Berater. Er entscheidet mit darüber, wie die russischen Nachrichtendienste im Ausland auftreten – und ist zugleich einer von Deutschlands Ansprechpartnern in der aktuellen Staatsaffäre.

Was ist ein angemessener Umgang mit einem Staat, der sich, so der Verdacht, keinen Deut um hiesige Gesetze schert und womöglich Killer bis in die deutsche Hauptstadt entsendet? Härte? Und wenn Ja: Wie hart ist hart genug?

Lange Zeit praktizierte die Bundesregierung im Fall des ermordeten Exil-Georgiers Zurückhaltung. Die Faktenlage? Unübersichtlich. Das Verhältnis mit Moskau? Sollte nicht unnötig belastet werden. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron drängt auf eine Annäherung zu Putin, die Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt sind gerade erst wiederbelebt worden, bei der Gaspipeline Nord Stream 2 sind Deutsche und Russen Geschäftspartner. Ein Auftragsmord, Staatsterrorismus gar, passt da schlecht in die Landschaft.

Am 23. August 2019 ist Zeinap L.* mit ihrem Bruder Selimchan verabredet. Sie fühlt sich nicht wohl und schreibt ihm eine SMS. Keine Antwort. "Irgendwie war da so ein komisches Gefühl", sagt sie der ZEIT. Im Internet liest sie von einem Mord im Tiergarten, zwei Schüsse in Kopf und Brust, sie macht sich sofort auf den Weg. Es wäre nicht das erste Mal, dass auf ihren Bruder geschossen wird.