Die Ostdeutschen seien pragmatisch, ideologiefern, sensibel und schätzten das Grundgesetz. Visionen seien ihnen suspekt. Das schrieb Timo Meynhardt in der ZEIT (Nr. 49/19). Dem möchte man widersprechen. Wo anfangen? Dass es "die Ostdeutschen" so nicht gibt, räumt der Autor ein, um gleich darüber hinwegzugehen. Wer mit "die Ostdeutschen" gemeint ist, bleibt im Dunkeln. Dabei hatte er selbst im April in der ZEIT geschrieben, dass wir wegkommen müssten "vom Fokus auf Kollektividentitäten".

Henry Bernhard 50, in Thüringen aufgewachsen, ist Thüringer Landeskorrespondent des Deutschlandradios. Er ist Autor zahlreicher Dokumentationen zur DDR- und Nachwendezeit

Ein tiefes Verständnis "osteuropäischer Mentalität und Geschichte" will Timo Meynhardt im Osten erkennen. Worin soll das bestehen, wodurch soll es erworben sein? Fast alle Ostdeutschen haben bis 1989 immer nach Westen geschaut; der Westen war der Maßstab für Freiheit, für Freizügigkeit; der Quelle-Katalog lieferte Maßstäbe einer bunten Warenwelt. "Die Russen", die als Besatzer gekommen waren und es immer blieben, wurden meist ignoriert, oft verachtet oder bemitleidet. Der Blick nach Polen war immer noch der der überlegenen Deutschen, die auf das arme Agrarland schauen. In den späten 1980ern, als die Solidarność-Bewegung für Freiheit streikte, wurde in SED-Kreisen argumentiert, dass die Polen "zu faul zum Arbeiten" seien. Die Argumentation verfing. Die erzwungene Schicksalsgemeinschaft mit den anderen Moskau-hörigen Bruderstaaten streiften die DDR-Bürger im Sommer 1990 ab, als die D-Mark als Vorbote der Einheit über die "fünf neuen Länder" rieselte. Keiner verglich sich fortan mit den Polen oder den Tschechen, die sich selbst aus dem Sumpf ziehen mussten. Der Maßstab hieß nun und heißt seitdem: Bayern oder Hessen.

Wofür es aber – und dafür gibt es Zahlen – im Osten Verständnis gibt, ist, dass sich die Regierungen in Polen und Ungarn immer nationalistischer gebärden, den Rechtsstaat beschränken, die Medienfreiheit ebenso, dass dort Flüchtlinge nicht nur nicht willkommen sind, sondern vehement abgewehrt werden. Verständnis gibt es auch für Wladimir Putins aggressive Politik nach innen und außen, für seine schamlose Unterdrückung demokratischer Kräfte. Ein Verständnis gibt es hier, und zwar für imperialistische Machtpolitik ohne Rücksicht auf Opfer, Minderheiten, Randgruppen. Natürlich nicht bei allen Ostdeutschen! Aber bei signifikant mehr Leuten als im Westen. Dass die Russland-Sanktionen abgeschafft gehören, darüber herrscht Einigkeit bei Linken und AfD.

Die "gesellschaftlichen Visionen", denen die SED-Führung nachhing und deren Scheitern die Ostdeutschen so visionsresistent gemacht haben soll, waren 1989 schon längst verbraucht, diskreditiert, unglaubwürdig geworden. Kaum noch jemand vertraute den Parolen. Man erinnere sich nur daran, wie wenige Sekunden es brauchte, bis sich am 1. Mai der Marschzug, hatte er einmal die Tribüne mit den greisen Genossen passiert, auflöste, wie schnell sich jeder der Fahnen und Transparente entledigte – auf in einen freien Tag! "Gesellschaftlichen Visionen" hingen 1989 nur noch die wenigsten an. Eine Vision des Jahres 1990 war vielmehr, dass Einheit und Wohlstand ganz schnell zu haben seien. Das Bündnis 90, Träger der Revolution 1989 und von Bedenken, ob die rasante Einheit das Richtige sei, wurde mit einem Wahlergebnis von kümmerlichen 2,9 Prozent beiseitegeräumt. Die Enttäuschung darüber, dass der Weg ins "Wirtschaftswunderland" alles andere als einfach war, sitzt dagegen heute noch vielen im Nacken. Aus ihr speisen sich Frust und Groll über die Folgen der Vereinigung.

Aber es war eine Enttäuschung mit Ansage: Nicht wenige hatten vor der schnellen Währungsunion, vor dem 1 : 1-Umtauschkurs von DDR-Mark in D-Mark, vor dem schnellen Beitritt nach Grundgesetz-Artikel 23 gewarnt. Aber die Wähler entschieden sich mit überwältigender Mehrheit für den Kurs Helmut Kohls. Im Oktober 1989, als es "nur" um Freiheit ging, hatten die meisten noch hinter der Gardine gestanden, während sich die Mutigen auf der Straße von Polizei, Kampfgruppen und Stasi prügeln und verhaften ließen. Nach dem 9. November, als für Einheit und Wohlstand demonstriert wurde, war plötzlich jeder ein Montagsdemonstrant.

Wenn also behauptet wird, die Ostdeutschen hätten genug von Zukunftsvisionen, möchte man sagen: In Thüringen haben zuletzt 54 Prozent der Wähler Parteien mit "Visionen" gewählt. Die Parteien des Austarierens, des Versuchens, der kleinen Fortschritte befinden sich im freien Fall.