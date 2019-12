Oft wurde ja gerätselt und geraunt über die Nachkriegswirkung des Staatsrechtlers Carl Schmitt. Der von Hermann Göring gekürte Preußische Staatsrat und Professor an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität war von den Amerikanern damals einige Monate interniert worden; später bekam er seine Professur nicht zurück (was kaum einem NS-belasteten Kollegen passierte). Seither lebte er im sauerländischen Plettenberg, von wo er stammte, scheinbar zurückgezogen und fernab vom Aufstieg der jungen Bundesrepublik, eine Persona non grata in einer neuen Zeit. Der Kontrast zu seinem bisherigen Leben hätte größer nicht sein können: Der 1888 geborene Jurist hatte in den Zwanzigerjahren eine beeindruckende akademische Karriere hingelegt; seine originellen, heute längst klassischen Schriften wurden leidenschaftlich diskutiert, der kleine katholische Aufsteiger war der brillante rising star seiner Zunft und angemessen umstritten; für die Demokratie hatte er nur verächtlichen Hohn übrig. Schmitt versuchte 1932 den Siegeszug Hitlers zu verhindern, indem er auf eine autoritäre Präsidialdiktatur hinarbeitete – um sich dann 1933 sofort auf die Seite der neuen Machthaber zu stellen. Seinen Antisemitismus nutzte er beim Säubern der Universitäten von jüdischen Kollegen intensiv und widerlich, auch für die eigene Karriere. Der Führer schützt das Recht: Sein berüchtigter Text von 1934 nach den staatlichen Morden im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches wurde zum Symbol eines von der Diktatur korrumpierten Rechtsdenkens (wobei man bei genauer Lektüre ambivalente Intentionen Schmitts entdecken kann).

