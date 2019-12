Master of the Universe

George Lucas wurde 1944 in Modesto, Kalifornien, geboren. Als Kind liebte der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Science-Fiction wie Flash Gordon und Buck Rogers. Bei seinem ersten Film verzichtete Lucas auf ein Honorar, sicherte sich aber die Rechte an den Fortsetzungen und Merchandise-Artikeln. Das hat sich gelohnt. 2012 verkauft er sein Imperium für vier Milliarden Dollar an Disney.