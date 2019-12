Zuerst hören die Bewohner des Edificio Telefónica in Madrid ein Motorengeräusch, das sich mit anschwellendem Dröhnen nähert. Dann sehen sie im Dunkel der Nacht schemenhaft schwere, bösartige, schwarze Vögel: deutsche Junkers-Bomber und italienische Caproni-Maschinen. Man hört Explosionen, man sieht aufwirbelnde Staubgarben und bemerkt, wie Menschen auf der Prachtstraße Gran Via tot niedersinken – doch die Geräusche des Grauens, die Schreie und die einschlagenden Geschosse, pflanzen sich nicht bis in die oberen Stockwerke des Hauses fort, das wie ein Wachtturm und Wahrzeichen aufragt – mit hundert Granatlöchern im Leibe.

Solche dramatischen Kriegsszenen sind das erzählerische Rückgrat des Romans Telefónica von Ilsa Barea-Kulcsar. Die 1972 verstorbene österreichische Autorin, Journalistin und Linkspolitikerin ließ in ihrem einzigen belletristischen Werk eigene Erlebnisse aus dem Spanischen Bürgerkrieg einfließen. Nun wurde der längst vergessene Text, ursprünglich 1949 in Fortsetzungen in der Arbeiter-Zeitung abgedruckt, zum ersten Mal in Buchform herausgebracht. Dass Telefónica ein zweites Leben erhält, hat mit der Ambition einiger Verleger, Stiftungen und Literaturwissenschaftler zu tun, die es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht haben, kaum bekannte linke Schriftstellerinnen der Obskurität zu entreißen und als wichtige literarische Stimmen des 20. Jahrhunderts neu zu entdecken.

Nun also Ilsa Barea-Kulcsar, die 1902 in Wien als Ilse Pollak geboren wurde und, gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Leopold Kulcsar, einen wilden Ritt quer durch die linken Milieus der 1920er-Jahre zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten unternahm. Im darauf folgenden Jahrzehnt legte sie sich mit dem Ständestaat an, floh in die Tschechoslowakei und engagierte sich schließlich, nach der Trennung von Kulcsar, im Spanischen Bürgerkrieg als Freiwillige für die Republikaner und gegen General Francos Falangisten, die mit der Eroberung Madrids endgültig die Macht an sich reißen sollten.

Ihr Roman ist das fiktionalisierte und stilisierte Protokoll dieser Tätigkeit, denn Ilsa Kulcsar war im Dienste der Regierung im Edificio Telefónica tätig, damals das größte Hochhaus Europas und das strategische Zentrum der Regierung, die sich dort gegen die von Nazi-Deutschland und Mussolini-Italien unterstützten Franco-Faschisten verschanzt hatte. Das Hochhaus mit dem dekorativen Turmaufsatz war das Telekommunikationszentrum Spaniens und beherbergte auch zahlreiche Korrespondenten internationaler Blätter, deren Artikel von den Sympathisanten der Regierung vor der Veröffentlichung genau überprüft wurden – man befürchtete denunziatorische Berichterstattung oder das Ausplaudern strategischer Geheimnisse. Zensur war auch die Hauptaufgabe von Ilsa Kulcsar, die in dieser Funktion viel mit dem Schriftsteller Arturo Barea zu tun hatte, der ebenfalls in der Telefónica tätig war und später ihr zweiter Ehemann werden sollte.

Ihre Liebesgeschichte ist das erzählerische Zentrum des Romans. Interessant aber wird er durch eine geradezu forensisch genaue Beobachtung der Mikromilieus, die sich im gerafften Zeitraum von drei Tagen im Dezember 1936, als in Madrid noch erfolgreich Widerstand geleistet wurde, im Telefongebäude eingebunkert hatten. Es geht um Intrigen und Sabotage, um Fraktionskämpfe der unterschiedlichen politischen Interessensgruppen und um gehässige Eifersüchteleien der vielen Liftfräulein, politischen Aktivistinnen und Trümmerfrauen, die genau beobachten, wer wie viel Lippenstift zu welchem Zwecke aufträgt. All dies in einem für eine Schriftstellerin erstaunlich geschlechterkonventionellen Tonfall geschildert.

Ilsa Barea-Kulcsar verwendet eine am Film und an den komplex verwirbelten Großstadtpanoramen von John Dos Passos geschulte Montagetechnik, welche die Perspektive des Lesers immer wieder prismatisch bricht und zahlreiche ungewöhnliche Close-ups auf das aufgewühlte und chaotische Geschehen im Turm des Grauens ermöglicht. Telefónica ist sicher kein großer Roman im Sinne der damaligen literarischen Moderne, dazu ist vieles allzu schematisch und holzschnittartig geraten.

Wenn man ihn jedoch im Kontext einer proletarisch-revolutionären Massenliteratur rezipiert, so sticht er heraus. Als multiperspektivische Bestandsaufnahme eines historischen Augenblickes, die allerdings vor allem eines zeigt: Auch im Ausnahmezustand trifft der Weltgeist immer wieder aufs Allzumenschliche. "Er war hungrig nach einer Frau", heißt es einmal, "das sah sie, sie hatte scharfe Augen. Er hatte sicherlich das Feuer im Leib genauso wie sie, Paquita. Oder er würde mit einem der vielen Mädchen im Haus gehen. Sie wollten alle, die kleinen Huren."

Ilsa Barea-Klucsar: "Telefónica", Edition Atelier, Wien 2019, 352 Seiten, 25 Euro