Es regnet, seit Stunden schon. Draußen unter den steinernen Arkaden, immerhin vor Nässe geschützt, strömt das dauerberufstätige Turin vorbei. Es ist kein guter Tag für Flaneure. Mir ist das egal, ich flaniere nicht, ich trinke – und beobachte den Betrieb durch die teils beschlagene Scheibe des Caffè Al Bicerin. Dann wende ich mich wieder dem Wesentlichen zu: meinem Glaskelch. Er ist mit dunkler, dickflüssiger Schokolade gefüllt, obenauf Schlagsahne, darunter eine Schicht Espresso. Bicerin heißt diese Turiner Spezialität, und sie ist ganz nach meinem Geschmack.

Kleingeld klimpert, jemand begleicht seine Rechnung und sagt leise: Grazie. Und auch ich bin dankbar dafür, hier sein zu dürfen, im Trockenen, zwischen getäfelten Wänden und mit einer Kerze auf dem Tisch. Ich löffle weiter die Wärme in mich hinein. Das Glas ist bald leer, aber die flüssige Schokolade hat sich inzwischen zu einem Gefühl verfestigt: zuckersüße Zufriedenheit.

Eigentlich bin ich eher wegen des Nougats gekommen, für das Turin bekannt ist. Aber gute Schokolade tut’s auch. Und diese hier köchelte vor dem Ausschank mehr als vier Stunden lang in einem schweren Kupferkessel – so mache man das schon seit 1763, hat mir der Chef des Lokals gesagt, während er mit einem Holzlöffel umrührte. "Wie eine gute Suppe eben: Je länger man sie kocht, desto besser."

Kurz nach meiner Ankunft in Turin hatte mir meine Mutter für diese Schokoladenreise eine Absolution erteilt. Ob es Diabetiker in unserem Stammbaum gebe, väterlicher- oder mütterlicherseits, hatte ich sie per WhatsApp gefragt. "Nicht, dass ich wüsste", war ihre Antwort. Und obwohl mir klar ist, dass Zucker nie gut ist und ein Diabetes einen auch aus anderen Gründen erwischen kann, war ich ausreichend beruhigt.

Ich mag Schokolade wie kaum etwas anderes. Wenn jemand in meiner Gegenwart zerknirscht davon erzählt, dass er letztens eine ganze Tafel Schokolade verspeist hat – an einem einzigen Tag! –, denke ich meist nur: Na klar, mache ich ständig. Und im Winter wird mein Appetit immer größer. Als ich von Turin hörte, einer Stadt, die in der Vorweihnachtszeit sogar ein zehntägiges Festival namens Cioccolatò feiert, wusste ich: Da muss ich hin. Die Schweiz und Belgien mögen ebenfalls schön schokoladige Ziele sein. Aber die Nougatkultur wird nirgendwo so zelebriert wie in Turin. Auch die Rezeptur von Nutella stammt aus der Umgebung (wobei man in Turin aber sehr schnell erfährt, dass alles andere hier noch viel besser ist, weswegen man die Ferrero-Creme namentlich nur erwähnt, wenn es unbedingt sein muss).

Das beste Nougat soll es im Giordano geben, einem Laden, der von außen recht unscheinbar wirkt unter den ausgeleuchteten Arkaden, die sich auf 18 Kilometern durch das gesamte Zentrum von Turin ziehen. Die Tür knarzt, als ich sie hinter mir schließe. Schon der Geruch, süß und schwer, sättigt. Mir gegenüber steht auf der anderen Seite des kleinen Geschäfts eine mittelalte Verkäuferin. Sie stellt sich als Rosalba vor. Ihre Haare sind blond, vermutlich gefärbt, sie trägt Silberschmuck, und damit fügt sie sich gut in die Atmosphäre ein, denn links und rechts von ihr glitzert und funkelt es. Überall Schachteln und Dosen, überall Giandujotti in glänzendem Staniolpapier: kleine tropfenförmige Nougat-Pralinen, die man auch probieren darf. Ich greife zu. Es ist süß, aber nicht zu süß und auch fast ein wenig bitter.

Rosalba kramt aus dem Schubfach hinterm Tresen einen Löffel hervor. Sie schraubt ein Gläschen mit Nougatcreme auf und bewegt ihre Hand auf meinen Mund zu, und mein Mund kommt ihrer Hand entgegen. "Probier mal", sagt sie. Ich antworte so etwas wie "Mhrhm" und lecke den Löffel ab, schließe die Augen und grinse glücklich und wohl auch ein bisschen dämlich.

Dann will ich von Rosalba wissen, wie die Turiner es eigentlich schaffen, trotz all dieser Köstlichkeiten so schlank zu sein. In den Straßen ist mir das gleich aufgefallen. Auch sie habe heute schon zwei Pralinen gegessen, sagt Rosabla und schaut auf die große Uhr an der Wand, die erst kurz vor zehn anzeigt. "Es ist eben sehr gute Schokolade, sie besteht nur aus Kakao und Haselnüssen." Den Zucker unterschlägt sie, auch auf der Verpackung finde ich keine genaue Angabe. Egal. Wichtiger ist: Haselnussanteil 38 Prozent. Zum Vergleich: Nutella hat gerade einmal 13.