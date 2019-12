Wer meint, in einem Roman müsse vor allem etwas passieren, wird bei Jan Wilms Winterjahrbuch nicht auf seine Rechnung kommen. Jan Wilm (Autor und Klappentext geben sich keinerlei Mühe, den Ich-Erzähler von der empirischen Person gleichen Namens abzugrenzen) ist in Deutschland, wie so viele Geisteswissenschaftler mit befristeten Verträgen, aus dem akademischen Betrieb herausgefallen, und seinen letzten Strohhalm stellt jetzt ein vom DAAD subventioniertes Forschungsprojekt dar, für das er ein Jahr lang nach Los Angeles geht. Er will dort den Nachlass von Gabriel Gordon Blackshaw sichten, einem Fotografen, der sich obsessiv mit Schnee beschäftigt hat, sich zuletzt in einer verschneiten Berghütte verschanzte und vermutlich durch eine Lawine ums Leben kam.

Schneeforschungen ausgerechnet in L.A.: Da steckt natürlich von Anfang an die müde Ironie des Vergeblichen drin. Der Erzähler schleppt sich zwar mehr oder minder regelmäßig ins Archiv des Getty-Instituts, wo der Nachlass des wenig prominenten Künstlers Blackshaw seit Jahrzehnten unangetastet ruht; aber vom Fleck kommt er nicht, und, um es gleich vorwegzunehmen: Am Ende besagten Winterjahrs hat er keine einzige relevante Zeile zu Papier gebracht. Seine Blätter bleiben weiß wie frisch gefallener Schnee. Dieses Faktum entbehrt nicht einer gewissen Koketterie, hat doch der Autor selbst, der das komplette Scheitern seines Protagonisten vermeldet, damit fast 500 Seiten zu füllen vermocht. Selbst das erniedrigendste Scheitern wird in dem Augenblick zu etwas anderem, wo es schriftlichen Ausdruck gewinnt. Daran, ob der Leser diesem Gedanken oder diesem Trick folgen mag oder nicht, entscheidet sich für ihn das Schicksal des Buchs. Falls nicht, wird er es spätestens auf Seite 50 in die Ecke hauen.

So erfahren wir schlechthin alles über dieses Ich, das seine Tage damit hinbringt, den niederschmetternden Anblick der Palmen auf sein Gemüt wirken zu lassen, Netflix zu gucken, zu kiffen, viel zu weinen über seine vergangene deutsche Liebe (die trotz aller Heftigkeit der Verlusttrauer vollkommen abstrakt bleibt) und abends vor dem Computer zu sitzen, wobei er in der einen Hand eine Bierdose hält und sich mit der anderen einen runterholt. Dem Beschämenden des verfehlten Lebens lässt sich nur mit Schamlosigkeit begegnen. Auf diese Weise gewinnt die Leere, zwar nicht im Leben, wohl aber im Buch, eine Art Gestalt. Gegen die Frage, was das am Ende taugt, sucht sich der Autor nicht ohne Schläue zu immunisieren, indem er sich auf eine Dichterin beruft, die behauptet, so etwas wie ein schlechtes Gedicht könne es gar nicht geben, schließlich sei es vor allem – Gedicht! Das Leben eines jeden Menschen bestehe zu großen Teilen aus "Poesiesein". "Mir ist diese Idee wichtig. Sie lässt mich atmen."

Sie lässt ihn atmen, obwohl alle Zeichen auf Erstickung weisen. Das Buch besitzt seine Eigenart als Manifest und Manifestation des Unglücks – Unglück verstanden nicht als Widerfahrnis, sondern als psychische Disposition. Warum sollte jemand nicht vollkommen unglücklich sein können, hat Kierkegaard gefragt – es sei eine Möglichkeit! Damit ist offenbar noch etwas anderes gemeint als die Depression, ein Begriff, der da ist, um einen Charakter als therapierbares Krankheitsbild begreifen zu können. Jan Wilm, Autor und Erzähler, lässt in seiner schwer lastenden Ausführlichkeit den Leser teilhaben daran, was es heißt, unglücklich zu sein, von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde. Darin besteht die Originalität des Buchs, die man ihm kaum wird absprechen können, auch wenn man es nicht leiden mag und für misslungen hält. Was könnte angesichts des Unglücks schon gelungen heißen? Dass es dabei recht häufig auch zu stilistischen Unglücken kommt, zu Passagen von unerträglichem Kitsch, gehört dazu. Sie werden ausbalanciert von unerwartet treffenden Wendungen, die es immer wieder auch gibt. Ein gebildeter Geist ist er obendrein, er zitiert Novalis, Roland Barthes und Hertha Müller, gern auch weniger bekannte Autoren wie Kosegarten und Nathusius.

Seine sozialen Skills hingegen tendieren gegen null; und man fragt sich, wie dieser zauselige Eremit es dennoch schafft, die schöne und heitere Ada für sich zu gewinnen und mit ihr eine Beziehung anzufangen, die zu funktionieren scheint. Hier hat ihn sozusagen das Glück auf dem linken Fuß erwischt. Bezeichnenderweise finden Autor und Erzähler dafür keine annähernd so überzeugende Sprache wie für die Misere. Sie korrigieren diesen Missgriff auch alsbald, indem Jan, als er nach Deutschland zurückgekehrt ist, das Ganze verläppern lässt. Es tritt ein, was er, noch während es geschah, vorhergesagt hat: Es wird daraus eine untröstliche Erinnerung geworden sein. Im Horizont dieses Buchs hat das etwas Tröstliches.

Jan Wilm: Winterjahrbuch. Roman; Schöffling & Co., Frankfurt a. M. 2019; 456 S., 24,– €, als E-Book 18,99 €