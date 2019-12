In wenigen Wochen muss Volkswagens Aufsichtsrat eine Entscheidung fällen, und sie wird auf jeden Fall die falsche sein. Es geht darum, wo künftig das Modell Passat gebaut werden soll. Die Konzernmanager haben es sich nicht leicht gemacht, 24 Standorte wurden gegeneinander abgewogen, ehe der Sieger feststand: die Region Izmir ganz im Westen der Türkei.

Die Sache galt schon als abgehakt, bis im Oktober plötzlich türkische Truppen in den Syrien-Konflikt eingriffen. Es gab Berichte über Gräueltaten gegen die kurdische Bevölkerung, die EU und die USA verurteilten den brutalen Militäreinsatz.

Und VW? Der Konzern hat den Bau zunächst abgeblasen, behält ihn sich aber weiter vor. Der Cheflobbyist des Konzerns, Thomas Steg, begründet das gegenüber der ZEIT unter anderem so: Ein Unternehmen könne seine Entscheidungen über neue Standorte am Ende nur mittels ökonomischer und strategischer Erwägungen treffen, "zum Beispiel Finanzierung, Ertragskraft, Absatzerwartung".

Dabei ist längst eine interne Debatte entbrannt, und sie ist hochpolitisch. Schon am 10. Oktober veröffentlichte der IG-Metall-Vertrauensmann Lars Hirsekorn, der im Werk Braunschweig Kolbenstangen für Stoßdämpfer mitproduziert, einen offenen Brief, der in den Werken die Runde machte. "Erdoğan braucht nichts dringender als wirtschaftliche Stabilität, um seine schmutzigen Kriege führen zu können", schrieb der Gewerkschafter mit Bezug auf den Präsidenten der Türkei. "Genau dazu trägt VW aber mit seiner Standortwahl bei." In der Folge sprachen Mitarbeiter die Betriebsräte immer wieder auf die Türkei-Pläne des Arbeitgebers an. Im Intranet diskutierten sie aufgeregt das Für und Wider.

Und das, obwohl der Aufsichtsrat seine Entscheidung über die Standortwahl aufgeschoben hatte. Auch Bernd Osterloh, als oberster Betriebsrat ein Mitglied des Gremiums, sprach sich deutlich gegen die Türkei-Pläne aus: "Volkswagen darf und muss moralisch sein." Kein Izmir, sollte das heißen, zumindest bis Recep Tayyip Erdoğan die Gewalt in Syrien einstellt. Der Aufsichtsrat muss sich in ein paar Wochen allerdings endgültig entscheiden.

Geld oder Gewissen: Das ist ein uralter Konflikt, der in Großkonzernen gerade besonders intensiv tobt. Ob VW oder Siemens, Metro oder BASF, Google oder Apple: Globale Firmen stellen fest, dass die politische Landschaft rund um die Welt für sie zum Minenfeld wird. Jeder Fehltritt führt zu Entrüstungsexplosionen. Und selbst wenn die Kunden schnell wieder Ruhe geben, lassen die eigenen Mitarbeiter, Politiker oder bestimmte Investoren oft nicht locker – und zwingen dem Management eine Moral auf, der es aus freien Stücken nicht zu folgen bereit war.

"Heute wollen die Menschen auch wissen, was der Konzern für die Gesellschaft tut"

Die lange Zeit gern gepflegte Haltung "Wir machen Geschäfte, die Politik macht Politik" funktioniert nicht mehr. Wenn Manager damit nicht mehr durchkommen, rufen sie Menschen an wie den Berater Carl Graf von Hohenthal von der Kommunikationsfirma Brunswick in Berlin. Wenn Wertesysteme innerhalb und außerhalb der Konzerne aufeinanderprallen, beobachtet von Hohenthal, dass viele Manager zunächst nicht einmal das Problem verstehen: "Früher konnten sie sich hinstellen und sagen: Wir bauen Hunderttausende von Autos und beschäftigen Zehntausende von Mitarbeitern, das ist doch toll! Heute wollen die Menschen auch wissen, was der Konzern für die Gesellschaft tut."

Am vergangenen Wochenende war dieser Wandel am Kiosk zu besichtigen – in der Bild. Als "Treffen der Schande" überschrieb das Blatt eine Zusammenkunft in der russischen Küstenstadt Sotschi. Dort hatten sich am vergangenen Freitag mehr als ein Dutzend deutsche Topmanager um Russlands Präsidenten Wladimir Putin versammelt. Man redete natürlich übers Geschäft. Direkt neben Putin saß Siemens-Chef Joe Kaeser.