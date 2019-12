Haben Sie schon einmal bei der Arbeit geweint? Und wenn ja, wo? Das Klischee will ja, dass man sich dafür auf die Toilette zurückzieht. Wo man dann angemessen würdelos auf dem heruntergeklappten Deckel sitzt, selbstmitleidig schluchzt und hofft, dass es niemand hört, während man gleichzeitig hysterisch SMS abfeuert, meist an den Partner. Der hat nur dummerweise selbst genug an den Hacken, weshalb er nicht einfühlsam genug reagiert, was das Schluchzen wiederum nur noch verschlimmert und die Beziehung schwer belastet.

Ein Albtraum. Eigentlich.

Denn zum Glück gibt es das Konzept des work husband und der work wife. Die Person also, der man sich am Arbeitsplatz jederzeit zum Heulen in die Arme werfen kann, der Kollege des Herzens, dem man blind vertraut und der einen in jeder Lebenslage bedingungslos unterstützt. Eine Büroliebe, die funktioniert wie eine alte Ehe, in der man sich in- und auswendig kennt, einander nichts mehr vorzumachen braucht und die – Arbeitspsychologen sind ganz aus dem Häuschen – sogar die Effizienz der Mitarbeiter steigert. Wie auch immer das gehen soll, denn eigentlich spricht man in einer work marriage gar nicht mal so oft über Jobkram.

Dem work spouse zeigt man lieber Bilder aus dem Urlaub, man berichtet ihm in jeder apokalyptischen Einzelheit vom nächtlichen Aufenthalt in der Kindernotaufnahme oder berät ausgiebig darüber, welches Kantinenessen man morgen wählen wird. Dadurch soll man zum eifrigen Mitarbeiter werden? Merkwürdigerweise ist es tatsächlich so.

Vielleicht liegt das an der eindeutig nicht sexuellen Ebene, auf der man sich als work spouses begegnet. Die Stufe der Affäre überspringt man galant und setzt lieber gleich im späteren Stadium an, wo man mit dem ganzen anstrengenden Geflirte und Gebuhle nichts mehr zu tun hat, sondern vor allem Mitgefühl, Fürsorge, Humor und gemeinsame Rituale wichtig sind. Der work husband oder die work wife sind ein Geschenk des Himmels, weil sie so unendlich entspannt und gütig sind und einen tatsächlich so nehmen, wie man ist. Vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil sie eben nicht in echt mit einem verheiratet sind und einen rund um die Uhr ertragen müssen.

Dass der wirkliche Partner bei alledem zu Hause nicht eifersüchtig wird, mag an genau dieser Entlastung für alle Beteiligten liegen. Als work spouse darf man dem echten Partner abends offen begeistert vom Herzenskollegen im Büro erzählen, genauso wie der echte Partner offen froh darüber sein darf, dass es nicht nur ihn gibt, sondern eben noch die Sabine oder den Christian, die man selbst nie zu treffen braucht, die den eigenen Partner aber definitiv zu einem ausgeglicheneren Menschen machen. Wer sich mittags schon eine Runde beim work spouse ausheulen konnte, ist abends schlichtweg besser drauf.

Mit dieser Win-win-Situation, der Einsicht also, dass die Gefühlslast zweier Menschen für eine romantische Paarbeziehung einfach zu schwer ist, brüsten sich Anhänger der Polyamorie ja schon seit Jahren – und nerven entsprechend. Sie feiern sich als Vorreiter einer besseren Lebensform und sind fassungslos, weil die Leute es einfach nicht kapieren und weiter monogam leben. Vielleicht müssten sie genauer hingucken. Die moderne Vielehe ist längst Realität. Sie macht nur nicht so viel Wind um sich. Sondern schweigt lieber. Und genießt.