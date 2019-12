Neulich habe ich im Flieger bei einem Gin Tonic Das Netz mit Sandra Bullock gesehen. Ist schon ein bisschen älter, aber mittlerweile kann man im Flugzeug ja alles Mögliche schauen. Das Netz handelt von einem fiesen Online-Identitätsdiebstahl (plus Geheimdienstplot). Die arme Frau Bullock steckt in einer aussichtslosen Situation, als ein Freund ihr Hilfe verspricht. Und dann? Wartet und wartet man auf den Retter, aber der taucht im weiteren Verlauf des Films überhaupt nicht auf. Ich habe das erst auf den Gin Tonic geschoben und darauf, dass ich vielleicht kurz weggenickt war. Später habe ich dann nachgeschaut: Frau Bullocks Retter kommt in Das Netz bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. In der Version, die an Bord zu sehen war, hatte man die Szene allerdings rausgeschnitten. Der Film wurde so völlig unverständlich.

Stefan Nink ist 150 Tage im Jahr unterwegs. Hier gibt er in loser Folge im Wechsel mit Thilo Mischke seine Tipps und Erfahrungen weiter.

"This film has been modified from its original version": Der Hinweis erscheint im Flugzeug ja vor jedem Film. Man denkt nicht groß drüber nach, aber tatsächlich bedeutet das: Jeder Film mit diesem Hinweis wurde durch die Fluglinie zensiert. Im Durchschnitt werden dabei drei Minuten Laufzeit geopfert, manchmal weniger, manchmal auch deutlich mehr.

Für arabische Airlines zum Beispiel schnipseln Spezialisten jedes Weihnachtsmarkt-Schweinswürstchen weg und Sätze wie "Ich leg schnell mal noch drei Nackensteaks auf den Grill!" gleich mit. Manche Airlines dulden keine homosexuellen Anspielungen, andere wollen kein Wort über Mitbewerber hören (Nur die Qantas sei noch nie abgestürzt, sagt Dustin Hofmann in Rain Man – die Bemerkung blieb anschließend nur bei der Qantas-Version im Film). Gotteslästerlich geflucht werden darf sowieso fast nirgendwo. Eine größere Herausforderung muss Scorseses The Wolf of Wall Street gewesen sein: Im Original wird 546 Mal "Fuck!" gesagt. In den Versionen der amerikanischen Airlines kein einziges Mal.

"When in doubt, leave it out" – im Zweifelsfall immer raus damit: Das kolportierte Credo der Bearbeitungsfirmen hat natürlich seine Gründe. Würden die Airlines ihre Filme nicht den Wünschen der Passagiere anpassen, stünden sie wahrscheinlich ständig in der Kritik. Und teuer werden könnte es auch. Vor ein paar Jahren musste ein United-Flug außerplanmäßig in Chicago zwischenlanden – auf Druck eines Elternpaares: Das hatte sich massiv beschwert, weil es seine Kinder nicht vor den Gewaltszenen im Thriller Alex Cross schützen konnte. Der Film lief auf den Monitoren, die von der Decke hingen.

Trotzdem bleibt vieles rätselhaft – auch, weil jede Airline eigenen Regeln folgt. In der Delta-Version von Carol durften sich die beiden lesbischen Liebenden noch nicht einmal küssen, bei American Airlines aber sogar Sex haben. In der Etihad-Version von Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger fehlen (Computer-)Tierpassagen. Und im nächsten Film, The Revenant – Der Rückkehrer, kann man zusehen, wie Leonardo DiCaprio als Trapper von einem Grizzly halb zerfleischt wird.

Und was wird Sandra Bullock denken, falls sie sich Das Netz noch mal im Flugzeug ansieht und ihren eigenen Film nicht mehr versteht? Wahrscheinlich wird sie es auf den Gin Tonic schieben. Und darauf, dass sie wohl kurz weggenickt ist.