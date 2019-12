Muß immer an Dich denken. Und ich kann Dich auch nicht mehr vergessen. Ja, ich muß es Dir im Briefe sagen, liebe Käthe, mein Herz sagt mir: "Ich liebe Dich."

Meine Großmutter hat uns ein Rätsel hinterlassen. Jahrzehntelang lag ein Koffer auf unserem Speicher, in einer Ecke, wo das Licht niemals hinfällt. In seiner Kindheit, erzählt mein Vater, habe er ihn ein einziges Mal geöffnet – und schnell wieder geschlossen. Weil er etwas gesehen hatte, das er vielleicht nicht hätte sehen dürfen. Ein Geheimnis seiner Mutter, glaubte er. Nun, viele Jahre nach ihrem Tod, öffnet er den Koffer wieder. Und findet unzählige Briefe. Sie stammen aus dem Zweiten Weltkrieg, geschrieben von Soldaten an der Front. Und ein Brief ist von ihr.

Ich habe meine Großmutter Käthe nie kennengelernt. Sie ist im Februar 1990 gestorben, fünf Jahre vor meiner Geburt. Das Einzige, was ich von ihr kannte, war ein Porträtbild in unserem Wohnzimmer, das Glas im Rahmen hat feine Risse. Ein Fotograf hat es aufgenommen ein Jahr vor Kriegsbeginn, Käthe war 15, sie trägt einen Wollpulli mit Blumenmuster. Ihre Wangen und die braunen Haare sind nachkoloriert, die Wangen so stark, dass sie aussieht wie eine Puppe. Meine Großmutter guckt gedankenversunken. Ihre Haare sind lockig und etwas zerzaust – wie meine, nur länger. Ich bin Tausende Male an dem Bild vorbeigelaufen und nie stehen geblieben. Niemand hat mit mir je über meine Großmutter gesprochen. Sie hat in meiner Erinnerung keine Geschichte, die man sich bei Familienfesten erzählt. Sie war für mich eine Fremde.

Liebe Käthe, du schreibst, daß du in Sorge warst, da ich ständig im Einsatz bin. Die Post hat sich dadurch verzögert. Mir geht es gut.

Ich fange jetzt schon zum zweiten Mal an, diesen Brief zu schreiben, immer wieder kam etwas dazwischen, alles im Kerzenlicht. Ich muß mich beeilen, vor unserem Haus ist das Dröhnen und Krachen der Einschläge, mein Licht macht auch nicht mehr mit.

Du mußt entschuldigen für das Papier, aber das ist nicht zu ändern, man bekommt ja fast nichts zu schreiben.

Im Frühjahr schreibt mir mein Vater eine E-Mail. Betreff: Feldpostbriefe. Lieber Miguel, steht darin, und wie aus dem Nichts dieser eine Satz: "Ein Großteil deiner Erbanlagen kommen von deiner dir unbekannten Großmutter."

Noch am selben Tag telefonieren wir. Zum ersten Mal erzählt mein Vater von seiner Mutter, er nennt sie "Mama". Ich erinnere ihn an sie, sagt er. Die Liebe zum geschriebenen Wort etwa – in mir würde so vieles von ihr wabern. Dann redet er vom Koffer. Über ihn habe seine Mutter nie mit jemandem aus der Familie geredet, mit ihren Söhnen nicht und mit ihrem Mann ganz bestimmt nicht. Aber er müsse ihr etwas bedeutet haben. "Sonst hätte sie ihn doch nicht bei jedem Umzug mitgenommen!"

Mein Vater hat den Koffer vor einiger Zeit zum Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach Kassel geschickt. Dort würden sich die Historiker sehr für die Briefe interessieren, berichtet er mir stolz.

Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es viele, und nicht selten tauchen sie nach Jahrzehnten in irgendwelchen Koffern und Truhen auf. Zwischen 30 und 40 Milliarden Sendungen wurden in den Kriegsjahren verschickt, so kann man es auf der Internetseite der Museumsstiftung Post und Telekommunikation nachlesen. Damals gab es nur diesen einen Weg: Wer mit den Soldaten kommunizieren wollte, musste einen Brief mit der Feldpost versenden. Die Frauen schrieben meist mit einigen wenigen Familienmitgliedern an der Front, den Brüdern, den Vätern und Ehemännern.

In dem Pappkoffer meiner Großmutter lagen rund 270 Briefe von 29 Soldaten; von Freunden, Schulkameraden, Nachbarn, ihrem Bruder, ihrem Onkel – und, was mich überraschte und verwirrte: von ihren zahlreichen Bewunderern, von ihren Liebhabern.

Die meisten Menschen sterben zweimal. Das erste Mal sterben sie selbst, das zweite Mal stirbt die Erinnerung an sie. So wie gerade bei meiner Großmutter. Fast ist sie vergessen, und keiner kann mehr von ihr erzählen.

Ich weiß, ich bin spät dran. Die wichtigsten Menschen im Leben meiner Großmutter sind tot. Und die, die noch leben, können sich nur schemenhaft erinnern. Wenn mein Vater über seine Mutter spricht, erzählt er oft von ihren Armen. Muskelbepackt seien sie gewesen, wie die einer Profischwimmerin. Auf dem Bauernhof meiner Familie hackt Käthe Rüben, zieht Gurken, melkt die Kühe. Nie hat sie gejammert, meistens hatte sie ein Lächeln auf den Lippen. "Und sie war übergescheit", sagt mein Vater. Interessiert sich für Literatur, erledigt den Schriftverkehr, und wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, ist sie es, die sie repariert. Meine Großmutter: die starke Frau, die bis zum Umfallen arbeitet. Das könnte ihre ganze Geschichte sein – wäre da nicht der Koffer. Denn der wiederum erzählt noch etwas anderes.

Der Koffer steht im Erdgeschoss eines grauen Plattenbaus in Kassel. Dort sehe ich ihn zum ersten Mal. Das Braun der Pappe ist abgewetzt und der Deckel verbeult. Der Koffer ist leer. Die Wissenschaftler haben die Briefe herausgenommen und in weiße Umschläge gesteckt, versehen mit Buchstaben und Nummern, die nur sie verstehen. 3-300-KH, 2-300-KH-2-JF, 5-300-KH-14-2-US. Die Briefe der Soldaten sind blau, gelb, grau – alle verblasst. Sie riechen säuerlich. An den Rändern sind einige abgeknickt. Manche sehen so aus, als seien sie mit einem Briefmesser aufgeschlitzt worden, ein sauberer Schnitt führt entlang ihrer oberen Kante, andere so, als hätte meine Großmutter sie hektisch mit einem Finger aufgerissen. Wenn man die Briefe nebeneinanderlegt, unterscheiden sie sich vor allem durch die Schrift. Da gibt es die Soldaten, die in sehr gleichförmigen Wellen schreiben, aus der Entfernung betrachtet, könnten es Herzfrequenzen sein. Und die, die scheinbar keine flache Schreibunterlage hatten und mit ihrem Stift beinahe das Papier durchstachen.