Die Arzthelferin Sabine Krause, der Informatiker Karl Schmied* und der Diplomingenieur Wolfgang Schuster gehören zu einer Generation, die Deutschland seit Jahren prägt. Alle drei sind zwischen 1955 und 1965 geboren und damit Teil der geburtenstarken Generation der Babyboomer. Dazu gehören auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Starmoderator Günther Jauch oder Siemens-Chef Joe Kaeser. Die heute 55- bis 65-Jährigen dominieren den Bundestag genauso wie die Chefetagen der Dax-Konzerne.

Aber zu dieser Generation gehören auch rund 6,5 Millionen ganz normale Menschen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Noch nie war die Beschäftigungsquote im Alter so hoch, von allem die Frauen haben kräftig aufgeholt. Man hat sie gut gebrauchen können in den vergangenen zehn Aufschwungsjahren.

Doch Menschen wie Sabine Krause, Karl Schmied und Wolfgang Schuster berichten auch von der Kehrseite des Älterwerdens am deutschen Arbeitsmarkt: Etwa wenn man vorzeitig in den Ruhestand gedrängt wird, man ab Mitte 40 keine Fortbildungen mehr aktiv angeboten bekommt oder nach einem Jobverlust lange nach einer neuen Stelle sucht. Die Babyboomer haben in 30 und mehr Jahren Arbeit entscheidend zum heutigen Wohlstand beigetragen. Doch kurz vor der Rente mangelt es an Wertschätzung, so erleben es viele.

Das ist nicht bloß frustrierend für die Betroffenen – es könnte auch der deutschen Wirtschaft schaden. Denn die Unternehmen klagen seit Jahren über einen sich verschärfenden Fachkräftemangel. "Unsere größte arbeitsmarktpolitische Herausforderung in den kommenden Jahren wird sein, dass uns die Arbeitskräfte ausgehen", so schätzt es auch der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber ein (ZEIT Nr. 35/19).

Wem es nicht gelingt, erfahrene Mitarbeiter gezielt zu fördern, dürfte es in Zukunft noch schwerer haben. Die Einsicht aber hat sich noch nicht überall durchgesetzt.

"Ich bin voll motiviert und bereit, mich auf neue Herausforderungen einzulassen." © Hanna Lenz

"Wenn eine Fortbildung ansteht, etwa die Einweisung in neue EDV-Tools, werden erst die jüngeren Mitarbeiter angesprochen", so nehme sie es in ihrem Umfeld häufig wahr, sagt etwa Sabine Krause. Die medizinische Fachangestellte aus der Nähe von Lüneburg ist 59 Jahre alt und seit 40 Jahren berufstätig. Seit 20 Jahren arbeitet sie einem fünfköpfigen Assistenzteam in einer Praxisgemeinschaft. Ihre Kinder sind erwachsen. "Ich bin voll motiviert und bereit, mich auf neue Herausforderungen einzulassen", sagt Krause.

Selbst erfahrene Arzthelferinnen verdienen nicht besonders viel. Für eine höhere Eingruppierung etwa sind auch bestimmte Fortbildungen erforderlich. Sabine Krause hat nicht locker gelassen und sich die gewünschte Weiterbildung erkämpft. In ihrer Praxis gehe es letztlich fair zu, betont sie. Doch viele ihrer Kolleginnen sind nicht so ausdauernd wie sie. Wenn sie sich in ihrer Berufsgruppe umschaue, dann habe es "keine bis zur Rente geschafft".

Die Ärzteschaft klagt über den chronischen Mangel an fachkundigem Personal. Dabei würden aber für die Teams meist Leute bis Mitte 30 gesucht, hat Sabine Krause beobachtet – mit Ende 50 traue man sich kaum noch, eine Bewerbung einzureichen. Öffentlich werde immer gefordert, bis 67 oder irgendwann sogar noch länger zu arbeiten. "Ich finde das traurig."

Geschichten darüber, wie es älteren Arbeitnehmern schwer gemacht wird, sind aus Kleinbetrieben und Konzernen allerorten zu hören. Nur möchten die meisten Betroffenen nicht namentlich auftreten. Eine Sorge: Es könnte der Eindruck entstehen, sie hätten es "vielleicht verdient", so behandelt zu werden, wie es ein frühpensionierter Ingenieur aus Stuttgart ausdrückt.