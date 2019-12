Es weihnachtet dahin, es werden die Barmherzigkeit und das Mitgefühl beschworen, das Miteinandersein, das andächtige Zusammenrücken. An diversen Ständen unter leuchtenden Weihnachssternen wird die Überbrückung des Unüberbrückbaren versucht, sozusagen die weihnachtliche Quadratur des Kreises zwischen neoliberalen Auswüchsen und nostalgischer Folklore.

Und wo die Andacht ist, da gibt es auch Wohltätigkeitsveranstaltungen und Sammlungen für Bedürftige. Wer rastet, der rostet, und wer spendet, der endet nicht als Egomane, der vielleicht sogar aktiv dazu beitrug, dass Parteien, die nichts Soziales im Schilde führen, an die Macht gelangten.

Man kann das natürlich auch ein wenig milder sehen. Vielleicht sollte man dazu eine freundlichere Interpretation nutzen: Das Weihnachtsfest ist ein Fest der Nächstenliebe. Ein Fest, das die Familien zusammenbringt und nebenbei zwar manchmal auch die Büchse der familiären Pandora öffnet – aber eben auch die Herzen, nicht nur die Portemonnaies.

Das offizielle Spenden an Bedürftige ist also um diese Jahreszeit erwünscht, von der Steuer absetzbar und verbreitet die Aura von Großzügigkeit und Verantwortung. Ein Akt freilich, der gleichzeitig tatsächlich Dinge bewegt.

Man kann sich darauf einigen, dass im Notfall ein mit vorweihnachtlichen Appellen an die Mildtätigkeit erworbenes Spendengeld doch um vieles besser ist als gar kein Spendengeld. Alle kennen die Geschichten und Schicksale von Betroffenen, für die es steil abwärts gegangen war, die nun vor dem Nichts stehen.

Das inoffizielle Spenden aber? Jener Vorgang, der als Betteln bezeichnet wird? Der jedes Glamours des Karitativen entbehrt und der je nach Auslegung sogar an das Kriminelle streift? Die Unterteilung in stummes Betteln, in aggressives Betteln, in organisiertes Betteln schlüsselt gern in unterschiedlicher Abstufung auf, was zu tolerieren und was nicht mehr zu hinzunehmen ist. Die gut besuchten touristischen Orte und funkelnden Weihnachtsmärkte sollen in ihrem festtäglichen Charakter nicht von Bettelnden gestört werden. Wer weiß, wo die herkommen und was sie im Schilde führen.

Wenn Bettelei organisiert betrieben wird, stößt sie auf offene Ablehnung

Man kann es ganz schonungslos festhalten: Betteln ist in vielen Fällen lästig. Wenn etwa in den aufwendig funkelnd beleuchteten Innenstädten an jeder Ecke ein bedürftiges Menschenwesen die Hand hinhält. Oder wenn die immer gleiche Frage nach einer milden Gabe gestellt wird. Wenn jemand in heruntergekommener Kluft mit seiner offensichtlichen Bedürftigkeit die vorweihnachtliche Stimmung stört. Und natürlich auch dann, wenn der Verweigerung mit einer gewissen Aggression begegnet wird. Das kann man einmal wegstecken, zweimal, dreimal, und beim vierten Mal reißt dann höchstwahrscheinlich der Geduldsfaden. Gleichzeitig gibt es auch die anderen Bettelnden: jene, die still auf dem kalten Asphalt neben ihren Bechern und Schalen verharren, die Augen gesenkt, den Kopf zu Boden geneigt, gar auf Knien ihr Ausgeliefertsein und ihre Hilfsbedürftigkeit signalisieren. Auf den Schildern dieser Elendsinszenierungen (nicht immer sind sie das) steht oft nur das Nötigste – mitunter aber auch eine längere Erklärung der unglücklichen Lage, in die jemand geraten ist. In den Gesichtern stehen Ermattung, Kränklichkeit, Unsicherheit oder Apathie geschrieben. Im schlimmsten Fall kauert ein Kind daneben.

Wie gehen die saturierten Passanten damit um, mit diesen bettelnden Kindern? Speziell zur Weihnachtszeit? In genau dieser Zeit des Jahres, in der jenes andere Kind im Stall mit Gaben bedacht wurde? In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit gut darüber informiert ist, dass gleichzeitig Kinder in diversen verdreckten und überfüllten Flüchtlingslagern vegetieren, gar Schnee und Regen ausgesetzt sind?