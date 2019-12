Robert Zickler weiß als Vorsitzender Richter einer Strafkammer, wie man einen Sachverhalt präzise formuliert. Ende Oktober beispielsweise bittet Zickler einen Zeugen, doch künftig ein bestimmtes Wort zu vermeiden. Der Zeuge schildert gerade ausführlich, wie Rechtsanwälte, Banker und Aktienhändler den Staat über Jahre hinweg geplündert haben, als Zickler ihn unterbricht. "Je länger ich Ihnen zuhöre, umso mehr habe ich ein Problem mit dem Wort 'renommiert'. Können wir das etwas sparsamer verwenden?"

"Renommiert", so nennt der Zeuge die Hamburger Privatbank M. M. Warburg. Vor rund einem Jahr hatte der Mann einem Reporterteam von ZEIT, ZEIT ONLINE, dem ARD-Magazin Panorama und dem Recherchebüro Correctiv ein Interview gegeben, das sich über zwei Tage erstreckte. Vor der Kamera trug er damals eine Maske und nannte sich Benjamin Frey, um seine Anonymität zu wahren. Es ging um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Das sind Aktiendeals mit einem einzigen Ziel: Steuern vom Staat erstattet zu bekommen, die man überhaupt nicht bezahlt hat. Der Schaden durch Cum-Ex in Deutschland wird auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt. So viel Geld soll also aus der Staatskasse an Finanzjongleure und deren Kunden geflossen sein. Dabei beteiligt waren Banken, Broker und Juristen. Staatsanwaltschaften in Köln, Frankfurt am Main und München ermitteln.

Nun sitzt Frey in einem grauen Anzug, begleitet von zwei Rechtsanwälten, am Zeugentisch im größten Sitzungssaal, den das Landgericht Bonn zur Verfügung hat. Detailliert wiederholt er dort vor der 12. Strafkammer, was er schon damals berichtet hatte. Auch ihm droht im Falle einer Anklage eine Gefängnisstrafe. Dafür hilft er nun bei der Aufklärung und benennt und belastet andere mutmaßliche Täter.

Angeklagt sind in dem Verfahren in Bonn zwei britische Aktienhändler, Martin S., 41, und Nicholas D., 38. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, zwischen 2006 und 2011 insgesamt 447,5 Millionen Euro aus der deutschen Steuerkasse geraubt zu haben. Und auch der Name der Warburg-Bank fällt oft. Fast 170 Millionen Euro aus dieser Schadenssumme sollen laut Klageschrift über das Institut geflossen sein. Beinahe vier Jahre lang hat die Staatsanwaltschaft Köln gegen die Bank ermittelt, um deren Rolle aufzuklären. Im Januar 2016 durchsuchten Beamte die Geschäftsräume des Instituts an der Alster in Hamburg, seither wurden die Ermittler mehrmals dort vorstellig. Der Prozess vor demLandgericht Bonn ist das erste einer ganzen Reihe von Verfahren – aber eines, das wegweisend für die weitere juristische Aufarbeitung sein könnte.

Der Richter zieht Banken in den Prozess, deren Mitarbeiter nicht angeklagt sind

Zunächst musste das Gericht in Bonn klären, ob die Geschäfte tatsächlich illegal waren. Oder ob die Finanztrickser durch eine Gesetzeslücke geschlüpft sind. Diese Frage hat der Vorsitzende Richter Robert Zickler vorvergangene Woche in einem Zwischenfazit für dieses Verfahren beantwortet: "Cum-Ex-Geschäfte in der hier angeklagten Konstellation sind strafbar." Dass das Gericht von einer Strafbarkeit ausgehe, drücke sich schon darin aus, dass es den Prozess überhaupt eröffnet habe. "Es kam zum kollektiven Griff in die Staatskasse", führt Zickler weiter aus. "Das geht steuerrechtlich nicht, was hier gelaufen ist."

So funktioniert Cum-Ex © ZEIT-Grafik: Jelka Lerche

In aller Deutlichkeit wendet sich Zickler auch an die beteiligten Banken: "Straftaten sollen sich nicht lohnen, weder für den Täter noch für andere." Es folgt ein Appell an die Institute, schnellstmöglich ihre Steuerschulden zu begleichen – gern noch vor einem Urteil. "Wir wissen, wie groß der verteilte Gesamtkuchen ist. Wir können vorrechnen lassen, wie viel vom Kuchen wo gelandet ist", sagt er.

Seither wissen nun alle Beteiligten, was ihnen droht. Den Angeklagten Gefängnis, den Banken, dass die Justiz ihre Erlöse aus den Cum-Ex-Geschäften abschöpft. Der vor zwei Jahren neu gefasste Paragraf 73 des Strafgesetzbuches macht das möglich. Damit kann Vermögen von Personen und Unternehmen auch dann eingezogen werden, wenn sie die angeklagten Taten nicht unmittelbar begangen haben, aber mutmaßlich daran beteiligt waren und daraus Profit erzielt haben.

Deshalb hat Zickler auch die Warburg-Bank an dem Prozess in Bonn beteiligt, weil sie von Cum-Ex-Geschäften profitiert haben könnte, obwohl keine Mitarbeiter des Instituts angeklagt sind. Ebenso entschied der Richter im Falle der Tochtergesellschaft Warburg Invest, der amerikanischen Bank BNY Mellon, einer Fondsgesellschaft der französischen Société Générale sowie der Hamburger Vermögensverwaltung Hansainvest.

Zicklers Einschätzung zur Strafbarkeit der Cum-Ex-Geschäfte führt am Mittwoch vergangener Woche zu einer überraschenden Wende. Als das Gericht gerade weitere Zeugen vernehmen will, meldet sich Christian Jehke, der Rechtsanwalt der Warburg-Bank, zu Wort. Er habe eine Stellungnahme abzugeben. Diese hat es dann in sich.