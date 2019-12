Zwei Stunden in Detmold © Illustration: Monja Gentschow für DIE ZEIT

Wer Detmold nicht kennt, hat aber vielleicht schon mal was vom Hermannsdenkmal gehört. Es thront auf dem Höhenzug des Teutoburger Waldes, nur sechs Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, und soll mit erhobenem Schwert daran erinnern, dass für die alten Römer ungefähr hier Endstation war. Seitdem hat der Hermann schon viele Feindbilder kommen und gehen sehen. Immer wieder finden sich unter seinem Blechröckchen Grüppchen mit dem Bedürfnis nach nationaler Selbstvergewisserung ein. Dabei hätte man auf der Aussichtsplattform eine wunderbare Fernsicht – der Hermann war 1875 immerhin die höchste Statue der westlichen Welt, bis ihm elf Jahre später von einer Kupferblech-Kollegin in New York der Rang abgelaufen wurde. Der Hermann hat Detmold sein Hinterteil zugewandt und blickt nach Westen. Aber nur weil in dieser Richtung Feinde verortet wurden. Die Stadt ist nämlich durchaus einen Blick wert.

Wenn Sie vom Bahnhof Richtung Stadtkern laufen, wirkt der Ort mit seinen gründerzeitlichen Verwaltungsgebäuden beinahe urban. Folgen Sie der Bruchstraße nach links, und Sie finden eine intakte historische Altstadt vor. In konzentrischen Kreisen schmiegen sich die Gässchen um den Marktplatz, eine Fußgängerzone mit Fachwerkhäusern zum Teil von fünfzehnhundertnochwas.

Falls Sie es bei Ihrem Rundgang auf Kultur, Schönheit und Geschichtsträchtigkeit abgesehen haben, müssen Sie in Detmold nicht lange suchen. Das alles wird Sie förmlich anspringen: das Landestheater, das Lippische Landesmuseum, das Fürstliche Residenzschloss der Familie zur Lippe, dazu eine der renommiertesten Musikhochschulen Deutschlands im repräsentativen Palais und eine Hochschule für Bau und Gestaltung in einer Kaserne der preußischen Infanterie.

Jetzt lasse ich Sie allein. Sie kommen schon klar. Die Lange Straße ist lang, die Krumme Straße ist krumm, Sie können sich nicht verlaufen. Und das ist durchaus als Drohung gemeint. Lassen Sie sich treiben, vorbei an Bürgerhäusern im Stil von Barock, Klassizismus, Weserrenaissance – obenrum Fachwerk, mittelalterliche Schnitzereien, Bibelsprüche, untenrum dm, Backshop und Vodafone. Laufen Sie eine Zwiebelschicht nach der anderen ab, vergessen Sie Unter der Wehme, die Meierstraße und die Adolfstraße nicht, ein feines Fachwerkgässchen.

Machen Sie eine Führung durch das Residenzschloss mit, die lohnt sich. Sie müssen riesige Filzpantoffeln über Ihre Schuhe ziehen. Sobald Sie damit über das historische Parkett schlittern, kommt klassenfahrtige Ausgelassenheit auf. Wenn Sie danach wieder in der Fußgängerzone stehen und zwischen all dem Hübschen, Herausgeputzten und Puppenstubenhaften den pubertären Wunsch nach Disharmonie verspüren, so gibt es in Detmold eigentlich nur eine Möglichkeit: Probieren Sie die lippische Regionalspezialität. Ein daumendicker, fettiger, süßer Pfannkuchen mit Rosinen, bestrichen mit grober Leberwurst: Pickert. Das muss als verstörendes Kontrastprogramm leider reichen. Haben Sie kurz Mitleid mit all den Studenten, die abends gern was anderes machen würden, als zu Hause Geige zu üben.

Zwei Stunden in Detmold Zwei Stunden in Detmold Freilichtmuseum Deutschland größtes Freilichtmuseum umfasst 120 Gebäude auf weitläufigem Gelände, unter anderem ein ganzes Paderborner Fachwerkdorf und eine Tankstelle aus den Sechzigern. Die komplett eingerichteten Häuschen machen auch Kindern Spaß. Wer nicht mehr laufen mag, nimmt die Pferdekutsche Neuer Krug Gaststätte im denkmalgeschützten Fachwerkgebäude. Hier wird Ihr Konsum noch mit Kuli aufIhrem Bierdeckel notiert. Urige Wirtshausatmosphäre, weltoffenes Publikum, unkomplizierte Küche. Und Bier. neuerkrug.de

Nun verlassen Sie Detmold auf meiner Lieblings-Fluchtroute: Wir treffen uns an der "Allee", der südlichen Verlängerung der Langen Straße. Schnurgerade verläuft sie parallel zum Friedrichstaler Kanal, vorbei an romantisch entrückten Villen. Auf der anderen Seite kommt jetzt die Musikhochschule. Ein Abstecher in den Palaisgarten lohnt sich, aber vielleicht spüren Sie auch schon den Sog des europäischen Fernwanderwegs Nummer 1, auf dem Sie sich seit einer Weile befinden. Er führt vom Nordkap bis nach Mittelitalien.

Tauchen Sie an der Oberen Mühle ins bunt belaubte Friedenstal ein, dann über Felder langsam bergan, scheiß auf die zwei Stunden, niemand kann uns aufhalten. Der Europawanderweg stößt auf den Hermannsweg, jetzt immer nur den Waldwegen mit der Kennzeichnung "H" folgen, hoch zum Hermannsdenkmal, dann wieder runter in das Heidental, in das Naturschutzgebiet um den märchenhaften Donoperteich. Sie haben den Wunsch zu laufen, zu laufen, immer weiter zu laufen, bis der Wald Sie umschließt und Sie zwischen Wurzelwerk und Buchengrün verschwinden? Tun Sie’s, der Hermannsweg führt direkt bis nach Bielefeld, der Stadt, die es angeblich nicht gibt. Einen Versuch ist es wert.