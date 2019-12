Neun Ingenieure arbeiten in der Werkshalle der Firma ME Energy im brandenburgischen Wildau an der Mobilitätswende. Seit Monaten arbeiten sie an ihrer Ladesäule für elektrische emissionsfreie Fahrzeuge. Im Moment leisten zwar noch die Zimmerpflanzen den größten Beitrag zur sauberen Luft – denn die Ladesäule ist noch nicht serienreif. "Aber das ist nur eine Frage von Monaten", sagt Alexander Sohl, 29 Jahre alt und einer der beiden Gründer des Start-ups. Dann öffnet er die Verkleidung der Säule, um nebenbei auch das Innere seiner Firma zu erklären.

