DIE ZEIT: Für den Deutschlandtakt müssen Strecken ausgebaut werden, wir brauchen neue Brücken und Tunnel. Der Kunde fragt sich: Wie soll die Bahn das schaffen, wo sie jetzt schon überfordert ist?

Enak Ferlemann: Ich kann die Bedenken verstehen. Die Bahn hat aktuell 800 Baustellen! Die Verbindungen im Nah-, Fern- und Güterverkehr stoßen an ihre Grenzen. Da fehlt vieles: Fahrzeuge, Gleis- und Wartungskapazitäten, Personal. Wir arbeiten die alten Probleme gerade ab. Punkt für Punkt.

ZEIT: Die Schweiz hatte 30 Jahre Zeit für die Einführung des Taktfahrplans. Wie wollen Sie das schneller hinkriegen?

Ferlemann: Wir waren bisher langsam, weil es lange hieß: In Deutschland funktioniert so etwas nicht. Das Schweizer Netz ist so groß wie das von Hessen, da lässt sich eine Umstellung leichter organisieren als bei uns. Aber seit Wissenschaftler uns belegt haben, dass so ein Takt auch hier möglich ist, ist die Begeisterung auf allen Seiten groß. Ab 2022 wird es die ersten Modellregionen geben.

ZEIT: Experten kritisieren, bei der Bahn planten zu viele Tochtergesellschaften nebeneinanderher.

Ferlemann: Deshalb haben wir ja den Bahn-Vorstand gebeten, den Konzern so umzustrukturieren, dass die Entscheidungswege schneller werden. Richard Lutz hat bereits gute Vorschläge gemacht. Auch wenn das im Konzern gewiss Unruhe verursachen wird: Er muss sie jetzt schnell umsetzen.

ZEIT: Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter meint, einige Themen könnten auch auf regionaler Ebene entschieden werden, damit es schneller geht. Hat er recht?

Ferlemann: Das wird nicht funktionieren. Was wir aber brauchen, sind schnellere Planungsverfahren.

ZEIT: Neue Gleise, Brücken, Bahnhofsausbauten werden auch Bürger ärgern, deren Häuser und Grundstücke an Wert verlieren. Wie wollen Sie die gewinnen?

Ferlemann: Die Klimadebatte gibt uns unheimlich viel Rückenwind. Es wird immer schwerer, einen Bahnausbau grundsätzlich abzulehnen. Wir setzen auf Bürgerdialoge.

ZEIT: Die Schweizer sagen: Direkte Demokratie hilft. Bürger, die Verantwortung tragen, informieren und engagieren sich früh.

Ferlemann: In einem Staat mit 82 Millionen Einwohnern ist das komplizierter. Von einem Bahnausbau in Hessen profitieren auch Niedersachsen und Bayern; unvorstellbar, dass dann immer in ganz Deutschland abgestimmt werden müsste. Lieber sollten wir die Bürger breit informieren, durchaus auch mal zuhören, was ihnen genehmer ist, und davon umsetzen, was technisch und wirtschaftlich geht.

ZEIT: Der Deutschlandtakt wird teuer. Allein die ICE-Flotte zu verdoppeln kostet schon zehn Milliarden Euro. Viele Experten halten daher selbst die neuen Mittel aus dem Bundeshaushalt für einen Tropfen auf den heißen Stein. Sie auch?

Ferlemann: Ganz und gar nicht. 86 Milliarden Euro allein für die Pflege und Wartung des Netzes, dazu die Kapitalerhöhung von jährlich einer Milliarde Euro: Das sind doch sagenhafte Summen!