Sir Nicholas William Peter Clegg war bis 2015 der Vizepremier Großbritanniens. Cleggs Familie, der Vater Brite, die Mutter aus den Niederlanden, ist mit dem europäischen Hochadel verbunden, er hat an der Eliteuniversität Cambridge studiert und spricht fünf Sprachen. Einen besser geeigneten Kommunikator hätte der Facebook-Konzern kaum finden können, als er 2018 den wohl größten Shitstorm der jüngsten Wirtschaftsgeschichte durchlebte, in dem schlimmsten Jahr in der Geschichte des 15 Jahre alten Digitalunternehmens.

Schon vorher hatte es Kritik gehagelt wegen ungelöschter Hasskommentare und wegen Fake-News. Doch erst der Skandal um die Daten von Abermillionen Amerikanern, die ihren Weg über einen zweifelhaften Forscher zur Analysefirma Cambridge Analytica und dann in den Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump fanden, machte Facebook zum umstrittensten Digitalkonzern der Welt.

Nick Clegg muss dieses kaputte Image nun richten und verhindern, dass Politikerinnen und Politiker daraus die für Facebook falschen Konsequenzen ziehen. So ist es auch Anfang Dezember in Brüssel, bei Gesprächen mit den neuen EU-Kommissaren. Am Abend zwischen den Treffen sagt Clegg beim Video-Call mit der ZEIT, es sei doch super, für ein Unternehmen zu arbeiten, "das im Zentrum einer schwierigen, ethischen, kulturellen und sozialen Debatte steht". Und dieses Unternehmen wünscht sich in dieser Phase mehr Regulierung.

Der riesige Vertrauensverlust gegenüber sozialen Medien könne nur behoben werden, "wenn wir gemäß Regeln arbeiten können, die Gesetzgeber erlassen". Für Facebook als Privatunternehmen sei es sehr unangenehm, so viele sensible Fragen allein entscheiden zu müssen.

Das angeschlagene soziale Netzwerk fordert deshalb Regeln dafür, wie es in Wahlkämpfen mit Informationen umgehen soll, wie es Daten schützen muss, gebrauchen und weitergeben darf. Damit die Regeln dem Unternehmen aber auch passen, soll der Cheflobbyist Nick Clegg, der so redet, als denke er nur ans Gemeinwohl, darauf Einfluss nehmen.

Ob es nicht einen Unterschied gibt zwischen Regeln, die gut sind für die Allgemeinheit, und solchen, die Facebook gefallen? Nein, sagt Clegg, es gebe nur gute Regeln, die Innovation vorantreiben, und schlechte, die sie zerstören. Es sei viel einfacher, gegen die Tech-Konzerne zu polemisieren, als sie vernünftig zu regulieren. Demnach ist zum Beispiel schnell die Forderung erhoben, politische Werbung auf Facebook einzuschränken. Damit helfe man jenen Politikern, die ohnehin eine Öffentlichkeit haben, sagt Clegg: den Machthabern. Bei Facebook glaube man aber daran, dass die sozialen Medien auch neuen Kandidaten und Ideen helfen, die altes Denken herausfordern. Den besonders erfolgreichen Fall Donald Trump, bei dem dies 2016 recht gut funktionierte, erwähnt Clegg nicht.

Bei jenen, die es eher alarmiert als begeistert, dass Facebook mehr als ein Drittel der Menschheit bedient, hat sich die Schockstarre aus dem Jahr 2018 in Tatendrang verwandelt. Politiker, Wissenschaftler und ehemalige Unterstützer kritisieren Facebook nicht mehr nur, sie wollen das Unternehmen zähmen.

So konnte Zuckerberg im Jahr 2018 einem ahnungslosen US-Senator noch erklären, womit Facebook sein Geld verdient ("Senator, wir schalten Werbung"). Als er sich in diesem Oktober abermals dem Kongress stellte, führte ihn die junge Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez indes filmreif vor.

Auch die Justiz zieht Konsequenzen. Die Generalstaatsanwälte von 48 US-Bundesstaaten ermitteln gegen Facebook wegen möglicher Wettbewerbsverstöße. Das deutsche Bundeskartellamt kämpft vor Gericht dafür, die Daten von Facebook und seinen Tochterfirmen Instagram und WhatsApp zu entflechten.