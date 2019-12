Plochingen, eine Kleinstadt südöstlich von Stuttgart: In einem Reihenhaus mit Garten wohnen Klaus- Dieter und Eveline, seit 30 Jahren verheiratet, zwei Töchter. Klaus-Dieter war zuletzt Gymnasiallehrer, bevor er wegen einer Herzerkrankung arbeitsunfähig wurde. Eveline arbeitet als Hauswirtschaftskraft im Kindergarten. Während er im Arbeitszimmer per Skype interviewt wird, hängt Eveline im Garten Wäsche auf und dekoriert eine Sachertorte. Als sie spricht, geht Klaus-Dieter in den Schachverein.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden