Nach Boris Johnsons triumphalem Wahlsieg muss man sich mit dem Johnsonismus beschäftigen. Wie bitte? Dieser berüchtigte Spieler, Demagoge und Opportunist soll eine politische Philosophie besitzen, einen langfristigen Plan, eine Idee von der Zukunft der Konservativen?

So ist es: Für den Augenblick (eine in der Johnson-Welt stets erforderliche Einschränkung) vertritt und verkörpert der britische Premierminister ein wohldefiniertes, durchdachtes politisches Programm. Es ist der interessanteste Teil des Projekts Johnson – womöglich folgenreicher als der Brexit und mit potenzieller Ausstrahlung weit über das Vereinigte Königreich hinaus. Man könnte die Sache provisorisch als Volkskonservativismus bezeichnen.

Es ist paradox: Ausgerechnet jetzt werden die britischen Konservativen "europäischer"

Bei jeder Gelegenheit, wenn er seinen Wählern dankte, zu Parteiaktivisten sprach oder sich an das ganze Land wandte, baute Boris Johnson in den vergangenen Tagen eine sperrige, für Uneingeweihte leicht rätselhafte Formel in seine Ausführungen ein: das Bekenntnis zu einem "Konservativismus der einen Nation". Das Motiv des one nation conservatism geht zurück auf einen der großen Staatsmänner der britischen Geschichte, den Tory-Parteiführer und Premierminister Benjamin Disraeli.

1845, noch gegen Anfang seiner politischen Karriere, veröffentlichte Disraeli einen gesellschaftskritischen Roman, in dem er die Spaltung des viktorianischen, frühindustriellen England in "zwei Nationen" anprangerte, die einander so fremd seien, "als ob sie in verschiedenen Klimazonen leben würden oder Bewohner verschiedener Planeten wären": die Reichen und die Armen. Disraeli entdeckte die soziale Frage für die Tories; er unternahm später, als Regierungschef, erste Vorstöße in Richtung Wohlfahrtsstaat und gewann für die Konservativen eine Massenbasis in der Arbeiterschaft. Das Schlagwort von der "einen Nation" (als Gegensatz zur Brutalität und Zerrissenheit der Klassengesellschaft) wurde zum Code für einen populären, gemeinschaftsorientierten Sozialkonservativismus.

Hier knüpft Boris Johnson an. Sein ganzer Wahlkampf war auf die Arbeitermilieus im industriellen und postindustriellen Mittel- und Nordengland ausgerichtet, auf bisherige Labour-Anhänger, die sich für die patriotische Brexit-Botschaft der Tories empfänglich zeigten und den dogmatischen Linksradikalismus von Jeremy Corbyn ablehnten. Die Strategie war ein voller Erfolg. Die Konservativen haben Wahlkreise gewonnen, die seit den 1930er-Jahren in ihren kühnsten politischen Träumen nicht vorgekommen waren. Sie haben Labour als Vertretung der "kleinen Leute" weitgehend abgelöst.

Für diese neuen Wähler muss und will Johnson jetzt etwas tun. Sie sind, im Unterschied zur klassischen Tory-Klientel, keine Verfechter eines geschrumpften Staates, keine Marktliberalen, die auf die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und möglichst große Freiheit für die Wirtschaft setzen. Die Neukonservativen erwarten im Gegenteil mehr staatliche Hilfe für ihre vielfach heruntergekommenen Städte und Regionen. So dürfte es demnächst Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur der Provinz geben, hohe Priorität für die Stabilisierung des staatlichen Gesundheitswesens und den Versuch, ein Unterstützungssystem für die Pflege im Alter zu schaffen.