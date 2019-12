Wer auf die Bescherung wartet, träumt sich am besten in den Wald. Dorthin, wo der Kuckuck ruft und das Tannengehölz rauscht. Wo in der Dämmerung "Nebelfrauen" wallen und "kleine graue Männchen" herumstolzieren, die den Kindern Sand in die Augen streuen. Denn erst wenn ihnen die Lider schwer werden, sehen und hören sie, was um sie herum geschieht: Da bricht helles Licht durch den Nebel (Harfentriolen und -glissandi), und auf einer Wolkentreppe schweben 14 Engel herab (zum Gesang der Celli und Klarinetten). Hänsel und Gretel heißen die beiden Geschwister, um die sich die Engel scharen, sie haben sich verirrt und werden alsbald in die Fänge der Knusperhexe geraten. Um ihre Angst zu besiegen, singen sie kurz vor dem Einschlafen noch den Abendsegen, hübsch terzenselig. Kitsch? Boulevard? Nein, nur der weihnachtlichste Moment in einer ganz und gar unweihnachtlichen Weihnachtsoper: Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel von 1893.

Natürlich kennt man die Geschichte aus Grimms Märchen, und schon da ist sie grausam und unfestlich genug, selbst wenn die Kinder am Ende gerettet werden. Was haben Armut, Hunger, Einsamkeit, böse Stiefmütter und saufende Väter mit Weihnachten zu tun, fragt man sich? Sozialkritisch betrachtet sicher viel und psychoanalytisch auch. Dafür sind Märchen ja da, dass sie sich auf alle Lebenslagen applizieren lassen.

Wobei das mit der Weihnachtsoper eher ein entstehungsgeschichtlicher Zufall ist: Humperdincks Schwester, Adelheid Wette, die spätere Librettistin, hatte ein Märchenspiel für den eigenen Hausgebrauch geschrieben und wollte dazu Musik haben – woraufhin sich ihr Bruder Engelbert in einen solchen Rausch hineinkomponierte, dass sich das Ganze zu einer dreiaktigen romantischen Oper auswuchs, üppig instrumentiert, mit Kinderchor, Ballett und Donnermaschine. Die erfolgreiche Uraufführung am Weimarer Hoftheater am 23. Dezember 1893 leitete kein Geringerer als Richard Strauss. Allein ihr Datum ist daran schuld, dass Generationen von Kindern seither mit Hänsel und Gretel zur Oper bekehrt wurden oder auf ewig für sie verdorben sind. In halb ironischer, halb bewundernder Anlehnung an Wagners Parsifal nannte Humperdinck sein Werk ein "Kinderstubenweihfestspiel".

Jedes Opernhaus, das Hänsel und Gretel im Repertoire führt, kramt die Produktion alljährlich im Advent wieder hervor, bläst den Staub von den Kulissen, betraut zwei junge (möglichst schlanke) Sängerinnen mit den Titelrollen und lässt die Vorweihnachtskasse klingeln. Die moderne Regie hat vielfach versucht, dem wagnerseligen, ach so tümelnden Ton der Partitur etwas entgegenzusetzen: Mal wird die Hexe als explizite Menschenfresserin gezeigt, mal geht es um Pornografie, Kindesmissbrauch oder die böse Industrialisierung. All das mag Ausdruck eines grundsätzlichen, dem Stück und seiner Spielpraxis eingeschriebenen Unbehagens sein: über eine Weihnachtsoper ohne weihnachtlichen Bezug, über eine Kinderoper, in der mehr oder weniger begabte Erwachsene so tun, als seien sie Kinder (in kurzen Röcken oder Hosen), und, ganz generell, über die Künstlichkeit einer Welt, die uns trösten, ja "reinigen" soll. Eine frühe Lektion in Sachen Desillusionierung? Mit Weihnachten und mit der Oper, lernt das Kind, stimmt etwas nicht.

Schön ist es natürlich trotzdem, das eine wie das andere, aber das lernt sich erst später, in der Wiederholung. Jedes Ritual erschafft seine eigene Wahrhaftigkeit, und wenn ein kleines Kinderlied wie Suse, liebe Suse bei Humperdinck mit großem, prächtigem Orchester dargeboten wird (vier Hörner!) und schon die Ouvertüre kein Sentiment und kein Pathos scheut, dann gibt man sich dem mit den Jahren immer williger hin. Weil der Überwältigungsgestus dieser Musik die Erkenntnis birgt, dass im Leben nicht alles stimmen muss. Und weil der Wald nicht nur der Ort ist, an dem Menschen zu Weihnachten Tannenbäume schlagen, um sie zu Hause mit allerlei heidnischem Tand und Klimbim zu schmücken, sondern auch derjenige, vor dessen dunklen Geheimnissen sie sich bis heute fürchten.