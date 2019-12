Zwischen dem neuen Lehrer und seinem Klassenzimmer steht ein Schaf. Es blockiert das Gleis, Stau auf dem nordfriesischen Damm. Lars Wittmann legt die Bremse seiner Güterlore ein, es quietscht und kracht, kurz vor dem Tier kommt er zum Stehen. Das Schaf streckt dem Neuen den Hintern entgegen, es rührt sich nicht, klarer Heimvorteil. Aber Wittmann, 46, Strubbelbart und Cargo-Shorts, ist keiner, der sich vorführen lässt. Er steigt aus, stapft zu dem Schaf. Showdown. Wittmann klatscht in die Hände, einmal, zweimal – das Tier trottet davon. Mit Schafen ist es manchmal ähnlich wie mit Schulkindern. Wittmann sagt: "Du musst sehen, dass du der Chef bist."

Wittmann ist der neue Lehrer an einer der kleinsten Schulen Deutschlands: auf der Hallig Nordstrandischmoor, einer Marschinsel im Nordfriesischen Wattenmeer. 22 Menschen, darunter vier Schulkinder. Es ist ein Job, für den man gemacht sein muss, so heißt es hier. Viele vor Wittmann waren das nicht. Drei Lehrer haben den Job in den vergangenen fünf Jahren geschmissen. Sein Vorgänger meldete sich plötzlich krank, nicht mal seine Möbel räumte er aus. Nun will Lars Wittmann versuchen, Lehrer zu sein an diesem besonderen Ort, trotz Vorwarnung.

Lars Wittmann vor der Güterlore © Heinrich Holtgreve

Ein halbes Jahr lang haben die Menschen auf Nordstrandischmoor ihn gesucht. Und sie sind nicht die Einzigen, die jemanden wie ihn dringend brauchen. Zählt man die unbesetzten Lehrerstellen in sämtlichen Schulformen zusammen, fehlen laut Bertelsmann Stiftung zurzeit bundesweit 7840 Pädagogen. Allein in Schleswig-Holstein waren zu Schuljahresbeginn über 200 Stellen vakant. Wenn schon Stadtschulen kaum Lehrer finden, warum sollte jemand für den Job auf eine Hallig ziehen?

15.310 Grundschullehrer werden im Jahr 2025 deutschlandweit fehlen. So lautet eine Schätzung der Bertelsmann Stiftung

Von Januar bis August war die Schule geschlossen, die Kinder mussten mit der Lore aufs Festland pendeln. Dreiviertelstunde hin, Dreiviertelstunde zurück. Auf der Website der Halligschulen gibt es eine Art Stellenbeschreibung, von Halliglehrern verfasst. Sie machte bundesweit Schlagzeilen. "Bist du mit dir selbst im Reinen?", heißt es da. Jeder Bewerber sollte wissen, worauf er sich einlässt: "Das Leben als Halliglehrer ist nichts für Großstadtflüchtlinge, Aussteiger oder Träumer. Wenn du dich entscheidest, als Lehrer auf eine Hallig zu gehen, solltest du vor allem dich selbst ertragen können."

Sieben Lehrer bewarben sich für den Job auf Nordstrandischmoor, die zuständige Schulrätin führte einen Tag lang Gespräche. Am Ende entschied sie sich für Wittmann: Nordfriese, Fächer Deutsch und Erdkunde – eine gestandene Lehrkraft, wie sie sagt.

Auf der Hallig gibt es mehr Schafe als Menschen. Eine Straße, fünf Häuser, keins davon ein Geschäft oder eine Kneipe. Kein Breitband und kein DHL-Bote. Keine Klingeln an den Haustüren, stattdessen Ferngläser auf Fensterbänken. Drei Familien leben hier seit vielen Generationen: Familie Kruse seit mehr als 300 Jahren, Familie Siefert seit 115 Jahren, Familie Glienke seit knapp 100 Jahren. Und nun auch Lars Wittmann. Seit August.

Am Abend vor dem ersten Schultag standen sie plötzlich alle vor seiner Tür. Überraschungsbesuch mit Bier, einer Girlande und einem "Herzlich willkommen"-Schild. Sie wollten zeigen, wie froh sie alle sind, dass Wittmann nun da ist. Die Anforderungen an ihn sind hoch. Er ist hier nicht nur irgendein Lehrer. Die Kinder sollen im Prinzip alles von ihm lernen.

Was seine weiteren Aufgaben anbelangt, da hat jeder hier andere Vorstellungen. Er soll jemand sein, mit dem man gut Karten spielen kann, finden die Kinder. Jemand, mit dem man quatschen kann, finden die Erwachsenen. Im Idealfall: ein lieber Nachbar, vielleicht sogar ein Freund.