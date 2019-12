Den deutschen Mittelständler Heckler & Koch verschwiegen zu nennen war lange Zeit eine freundliche Untertreibung. Kein Wort drang nach außen bei einem der größten Kleinwaffenhersteller Europas, dessen Zentrale im Schwarzwald liegt. Nun aber streiten sich die Eigentümer, und das sorgt für Schlagzeilen im Dauerfeuer. "Machtkampf in der Waffenschmiede" schreibt die FAZ, "extrem explosiv" nennt der Focus, was sich bei Heckler & Koch zusammenbraut. Dort hat der Aufsichtsrat nun eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen. An diesem Donnerstag kommen die Eigner in einem Veranstaltungssaal in Rottweil zusammen. Der Treffpunkt passt zum Unternehmen wie zur aktuellen Lage: Er liegt auf dem Gelände einer ehemaligen Pulvermühle.

In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen oft für Aufsehen gesorgt, mit umstrittenen Waffenexporten und hohen Schulden, aktuell sollen es laut Heckler & Koch 232 Millionen Euro sein. Vom Innenleben der Firma wusste man wenig. Damit ist es nun vorbei: Die Gesellschafter streiten offen, sie führen einen Machtkampf über die Besetzung des Aufsichtsrates.

Alles begann mit dem Mehrheitsaktionär Andreas Heeschen, der die Bezüge der drei Aufsichtsräte erhöhen wollte. Daraufhin veröffentlichten mehrere Medien Berichte über ungeklärte Eigentumsverhältnisse: Ehemalige Manager behaupten, Heeschen habe Anteile abgegeben oder verpfändet. Sein Stimmrecht hat er behalten. Heeschen beantragte daraufhin, den Aufsichtsrat um ein Mitglied zu erweitern. Und schlug sich gleich selbst als Mitglied vor. Heeschens Idee lehnte ein anderer Aktionär ab: die Compagnie de Developpement de l’eau S.A. (CDE) aus Luxemburg. Sie verlangt stattdessen, dass der Aufsichtsratschef Harald Kujat, einst einer der ranghöchsten Soldaten im Land, und ein weiteres Mitglied, Martin Sorg, abberufen werden. Ein überraschender Schritt – und zugleich eine Kampfansage. An Heeschen. Der hatte Kujat erst im Juli als Aufsichtsratschef inthronisiert. Das galt in der Rüstungsbranche als Coup.

Der neue Aufsichtsratschef sollte dem Unternehmen wieder zu Ansehen verhelfen

Kujat war von 2000 bis 2002 Generalinspekteur der Bundeswehr, danach Vorsitzender des Militärausschusses der Nato, und er ist immer noch ein einflussreicher Sicherheitsberater. Jemand wie er kann sehr hilfreich sein, wenn die Bundeswehr neue Aufträge ausschreibt. Aktuell wird über ein neues Sturmgewehr entschieden. Bislang stammen fast alle Kleinwaffen der Armee von Heckler & Koch. Doch ob das so bleibt, ist ungewiss. Denn die jüngst nach Brüssel gewechselte ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte die Qualität des von Heckler & Koch gefertigten Sturmgewehrs G36 infrage gestellt. Für das Renommee des Herstellers war das ein schwerer Schlag. Kujat sollte dabei helfen, das Ansehen zurückzugewinnen.

Und nun will CDE ihn als Aufsichtsratschef abwählen lassen. Was ist da los? Ein Anruf bei Kujat soll Klarheit bringen. "Für mich kam der Antrag von CDE, mich abzuberufen, völlig überraschend. CDE hatte ich vorher als Anteilseigner kaum wahrgenommen", sagt er. "Ich frage mich, was mit dem Antrag auf Abberufung bezweckt werden soll." CDE war dazu nicht zu erreichen.

Hinter CDE steckt der 81-jährige französische Investor Gérard Philippe Emile Claude Lussan mit Wohnsitz auf den Barbados-Inseln. Mit CDE ist auch Nicolas Walewski verbunden, der dort laut luxemburgischen Handelsregister "administrateur" ist. Der Franzose ist ein bekannter Fondsmanager. Er leitet Alken Asset Management, für die auch Nicolaus P. Bocklandt tätig war, der wiederum im Aufsichtsrat von Heckler & Koch sitzt und bei CDE ebenfalls als Verwalter geführt wird. Lussan und Walewski tauchen mit ihren Beteiligungen vielfach in den sogenannten Panama Papers auf. Diese von Journalisten öffentlich gemachten Unterlagen,machten weltweite Finanzströme von Investments in Steueroasen öffentlich.

Anscheinend wollen die beiden über CDE ihre Kontrolle bei Heckler & Koch ausbauen. Eine Verschwörungstheorie? Dagegen spricht die Aussage eines ehemaligen Geschäftsführers von Heckler & Koch in einem seit 2016 laufenden Gerichtsverfahren vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht Rottweil. Er gab an, dass französische Investoren die Kontrolle übernommen hätten. Er fordert im Prozess von Heckler & Koch eine Abfindung, die im Falle eines Eigentümerwechsels und eines anschließenden Rausschmisses zugesichert worden sei.