Vielleicht ändert sich ganz am Ende des Jahres in der Klimapolitik doch noch etwas zum Guten. Bundestag und Bundesrat haben sich darauf geeinigt, den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich zu verteuern. Der Preis für die Tonne CO₂ wird vom Jahr 2021 an nun 25 Euro betragen, danach soll er kontinuierlich weiter steigen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 10 Euro, die bislang vorgesehen waren. Benzin, Diesel und Heizöl werden also teurer werden, die Einnahmen sollen aber fast komplett an die Bürger zurückfließen, in Form einer höheren Pendlerpauschale und niedrigerer Strompreise.

Einen guten Kompromiss nennen die Politiker von CDU, CSU, SPD und Grünen das Ergebnis – gut fürs Klima und gut für die Menschen. Doch klar ist schon jetzt: Die Sache wird noch für viele Diskussionen sorgen. Denn die Entscheidung wirft eine wichtige Frage auf: Was ist eigentlich der richtige Maßstab für eine gute Klimapolitik?

Man kann diese Frage mit Blick darauf beantworten, was andere Länder tun. Man kann die Beschlüsse an den Forderungen der Wissenschaft messen. Und man kann analysieren, wie sie bei den Wählern ankommen.

Der einfachste Vergleich ist der internationale: Gemessen am Ergebnis der Klimakonferenz von Madrid, die am Wochenende zu Ende gegangen ist, legt die Bundesregierung ein ambitioniertes Programm vor. Denn dort bremsten mächtige Regierungen aggressiv. Auch deshalb ist die Konferenz mit einem Minimalkompromiss zu Ende gegangen.

Klimapolitik Diese Staaten bremsen beim Klima USA: Trump will sich nicht durch Abkommen binden lassen und ist nicht bereit, ärmere Länder zu stützen. Brasilien: Die Regierung will sich den Klimaschutz möglichst großzügig vom Ausland bezahlen lassen. Saudi-Arabien: Die Scheichs wollen Geld mit dem Verkauf von Öl und Gas verdienen, deshalb sind sie gegen strengere CO₂-Grenzen. Australien: Das Land verdient an Förderung, Verkauf und Verstromung von Kohle.

Das war vor drei Jahren noch vollkommen anders. Damals einigten sich die Regierungen auf das sogenannte Paris-Abkommen – also darauf, die Erderwärmung unter zwei, am besten sogar unter 1,5 Grad zu halten. Damals war Donald Trump allerdings gerade erst zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden. Inzwischen hat er das Abkommen aufgekündigt, und das wirkt nun auch immer stärker auf andere. Trumps Populismus ist wie ein verborgenes Gift, das überall einsickert – auch in der Klimapolitik. In Madrid war das nicht nur am Verhalten der Blockierer zu spüren. Kaum noch eine Regierung war bereit, die eigenen Anstrengungen bei der Einsparung von CO₂ zu steigern – obwohl das eigentlich nötig wäre, um die Zieles des Pariser Abkommens zu erreichen. Das liegt vor allem daran, dass allmählich erkannt wird, dass ein wirksamer Klimaschutz auch eine Politikwende nötig macht: Es müsste deutlich teurer werden, Kohlendioxid in die Luft zu blasen. Das müsste den eigenen Wählern erklärt und gegen die heimische Industrie durchgesetzt werden. So etwas ist mühsam.

In Europa haben das manche Regierungen schon getan, deswegen gehören die Deutschen auch nicht mehr zur Spitzengruppe beim Klimaschutz. Der Kohleausstieg ist immer noch nicht beschlossen, der Ausbau der Windkraft stockt, und der Verkehr ist viel zu dreckig. Andere sind da weiter. In Schweden liegt der Preis für die Tonne CO₂ bei 115 Euro. Die dänische Regierung will den Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 70 Prozent senken. Und die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen hat nun ebenfalls ein ambitioniertes Klimapaket vorgelegt.

Gemessen an dem, was aus Sicht der Wissenschaft klimapolitisch notwendig wäre, fällt die Bilanz noch düsterer aus. Die meisten Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass der Preis für die Tonne CO₂ bei mindestens 40 Euro liegen müsste, damit die Menschen ihr Verhalten ändern – also deutlich weniger Auto fahren oder anders Heizen. Nach Einschätzung von Klimaforschern ist es damit zwar als Fortschritt zu werten, dass die Koalition nun nachgelegt hat, weil sie auf die Stimmen der Grünen im Bundesrat angewiesen ist. Aber aus ihrer Perspektive müsste viel mehr passieren.

Die Grünen wollen das bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 zum Thema machen. Ihre Zustimmung zu den Maßnahmen der Regierung im Bundesrat rechtfertigen sie mit dem Argument: lieber 25 Euro als nichts. Aber 25 Euro seien nicht genug. Ob die Wähler das auch so sehen, wird sich zeigen – womit wir beim dritten Bewertungskriterium für gute Klimapolitik wären: bei der Durchsetzbarkeit. Bei Umweltschützern kommt es zwar an, wenn Benzin teurer wird. Bei Autofahrern vermutlich nicht so gut, zumal die Preise ausgerechnet im Wahljahr steigen werden.

So zeigt sich in diesen Tagen auch: Je ambitionierter das Klimaziel, desto wichtiger wird es, für entsprechende Ausgleichsmechanismen zu sorgen. Ob die deutsche Kombination aus CO₂-Steuer, niedrigeren Strompreisen und Vergünstigungen für Pendler da ausreicht, darüber wird noch viel gestritten werden.