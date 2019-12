1.

Flugverkehr oder Fleischverzehr verursachen doch nur einen Bruchteil der Emissionen, man sollte lieber bei den Kohlekraftwerken anfangen

Für das Anfangen ist es ein bisschen spät. Weil so lange nicht wirklich begonnen wurde mit der Klimawende und auch heute noch immer mehr emittiert wird statt weniger, muss nun an allen Fronten zugleich etwas – nein: sehr viel – geschehen, bei Kohle und Fleisch. Und natürlich kann man die Anteile eines jeden Sektors und Faktors runterrechnen, fest steht allerdings: Die Summe aller Faktoren ergibt hundert Prozent der Emissionen. Und die müssen ungefähr binnen zwei, höchstens drei Jahrzehnten bei nahe null landen.

2.

Elektroautos sind auch Umweltkiller



Stimmt schon, bei Elektroautos fällt ähnlich viel CO₂ an wie bei einem Benziner, vor allem wenn der verwendete Strom aus Kohle stammt. Das ist aber kein Argument gegen Elektromobilität, sondern eins für den schnellen Kohleausstieg. Oder eins gegen Autos schlechthin. Denn wenn das CO₂-Budget begrenzt ist, dann ist die Alternative zum Elektroauto nicht der Verbrenner, sondern das Fahrrad oder die U-Bahn.

3.

Ökologie muss man sich leisten können, auch in Deutschland können viele das nicht

Da ist was dran, das untere Einkommensdrittel kann sich Ökologie nicht leisten, muss es aber auch nicht, die Hauptverursacher von Emissionen sind die anderen zwei Drittel, weil sie größere Wohnungen beheizen, größere Autos fahren und öfter fliegen. Außerdem: Wenn die Preise die ökologische Wahrheit sagen würden, dann wären unökologische Produkte sehr viel teurer, ökologische aber billiger – und auch für die Ärmeren erschwinglich. Im Übrigen: Warum entdecken all die Liberalen gerade jetzt, dass Arme sich Dinge nicht leisten können, die für Reiche ein Klacks sind, warum erst beim Klima und nicht schon beim Zahnarzt?

4.

Ich vermeide doch schon überall Plastiktüten

Das halten viele für den größten Beitrag, den man als Individuum zum Klimaschutz leisten kann. Allerdings spart das jährlich gerade mal 0,003 Tonnen CO₂ ein, die bei der Produktion der Tüten anfallen. Das heißt: Kann man in die Tonne treten. Also den Glauben, Plastik sei unser größtes Problem. Weniger Mobilität, weniger Konsum, das würde weit mehr helfen. Wäre aber auch die größere Umstellung. Es ist wie bei einer Diät: Was uns am leichtesten fällt, ist leider nicht zwangsläufig das, was am meisten hilft. (Kleiner Trost: Plastik vermeiden nützt den Meeren, auch sehr wichtig.)

5.

Es ist vor allem das rasante Bevölkerungswachstum, das allen Klimaschutz zunichtemacht, aber das Thema ist ja tabu

Dafür, dass es tabu ist, wird doch ziemlich viel darüber gesprochen. Und unter Klima-Gesichtspunkten ist die Sache denkbar einfach: Zum einen lässt sich mit vertretbaren humanen Mitteln nicht so schnell an der Bevölkerungsschraube drehen, wie sich die Klimakrise entwickelt. Die Erhitzung ist sozusagen schneller als die Pille. Zum anderen emittiert ein Deutscher achtmal so viel wie zum Beispiel ein Inder. Das Problem sind also weniger die vielen Menschen in Afrika als die Vielfach-Menschen. Wir.

Klimavertrag von Paris Das Paris-Abkommen Das Paris-Abkommen wurde 2015 geschlossen und ist der erste internationale Vertrag, in dem Industrie- und Schwellenländer gemeinsam erklären, ihre Treibhausgasemissionen einzudämmen. Ziel ist es, die Erwärmung der Erde gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter möglichst auf maximal zwei Grad Celsius zu beschränken. Freiwilliger Klimaschutz Grundlage des Abkommens sind freiwillige Klimaschutzpläne, welche gut 190 Staaten zur Konferenz eingereicht haben. Selbst wenn sie alle diese Versprechen einhielten – das Zwei-Grad-Ziel würde klar verfehlt, sind Wissenschaftler überzeugt. Daher sieht das Abkommen vor, dass die Staaten von 2020 an alle fünf Jahre neue oder überarbeitete Pläne einreichen müssen, in denen sie ihre Anstrengungen nachbessern. Die wichtisten Punkte Die wichtigsten Vereinbarungen waren (hier im Original als PDF): die Erderwärmung auf unter zwei Grad, womöglich gar auf 1,5 Grad begrenzen

Netto-Treibhausgasemissionen in der zweiten Jahrhunderthälfte auf null reduzieren

Entwicklungsländer finanziell beim Klimaschutz unterstützen

konkrete Klimaschutzpläne umsetzen. 190 Staaten legten ihre in Paris auf den Tisch. Welche Staaten teilnehmen und welche davon das Abkommen ratifiziert haben, ist auf den Seiten der UN zu sehen.

6.

Deutschland trägt nur zwei Prozent zu den globalen Emissionen bei, was nützt es da, wenn wir uns noch mehr anstrengen und China nicht?

Zwei Prozent der Emissionen, ja, aber bei nur einem Prozent der Weltbevölkerung, also pro Kopf doppelt so viel, wie legitim wäre. Laut Klimaschutzindex 2020 liegen wir bei den Anstrengungen nur noch auf Platz 23 – kurz vor China. Hielte Deutschland sich an seine Zusagen von Paris, könnte die Bundesregierung auch mit größerer Glaubwürdigkeit andere an deren Zusagen erinnern. Zum Beispiel im September, wenn der chinesische Präsident zum Gipfeltreffen nach Leipzig anreist. Jeder Mensch ist übrigens nur ein Achtmilliardstel der Weltbevölkerung, das heißt: fast nichts. Sollte er deswegen auch fast nichts tun?

7.

Im Angesicht der Bedrohung wird die Menschheit schon etwas erfinden

"Erfinden", das verweist auf Technik und klingt daher rational. Ist es aber nicht. Weil bei einem globalen Problem, das sich aus sehr verschiedenen Ursachen speist, die Rettung durch ein, zwei Erfindungen extrem unwahrscheinlich ist. Und diese Technologie müsste ja auch noch global implementiert werden, was Jahrzehnte dauern würde – zu lange. Und was das Angesicht der Bedrohung angeht: Beim Klima erleben wir immer den Schaden, den wir vor zwei Jahrzehnten angerichtet haben. Wenn also der Menschheit der Schreck so richtig in die Glieder fährt, ist es fürs Umsteuern tatsächlich zu spät.

8.

Windräder töten massenhaft Vögel, das ist den Klimaschützern aber gleichgültig

Welche Gefahr Windräder für Vögel darstellen, hängt stark vom Standort der Anlagen ab. Schätzungsweise geraten 100.000 Vögel jährlich in die Rotorblätter. Mehr als 18 Millionen dagegen kommen jährlich durch Glasscheiben um. Weil sich niemand die Mühe macht, Vogel-Silhouetten auf die Scheiben zu kleben. Auch Autos sind Vogelkiller, ganz zu schweigen von der konventionellen, sprich: pestiziösen Landwirtschaft. Und wie beim Elektroauto gilt auch hier: Wem Windräder nicht ökologisch genug sind, für den ist Kohle nicht die bessere Alternative, sondern der Stromverzicht. Also kein Elektro-SUV, keine Küchengeräte und so weiter. Gegen Windräder zu sein ist eine sehr öko-rigorose Idee.