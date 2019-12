Neulich regnete es in Hamburg, ich trug also Gummistiefel, als ich zur Drogerie am Ende meiner Straße lief. Ich brauchte neue Topfschwämme. Vor dem Regal "Reinigen" stand eine seltsame Gestalt: In der einen Hand ein Zentimeterband, in der anderen eine Klobürste, war sie konzentriert damit beschäftigt, die Länge der Borsten auszumessen.

Ich räusperte mich: "Hallo, alles klar bei dir?" Es war meine Nachbarin.

Sie blickte auf: "Oh. Du denkst jetzt bestimmt, ich bin verrückt geworden."

"Äh, nein", log ich.

"Weißt du, ich brauche eine Klobürste, deren Durchmesser genau in meinen Klobürstenhalter passt", sagte sie. Dann fiel ihr Blick auf meine Füße: "Mensch, das ist ein Glück, dass ich dich treffe. Ich bin nämlich am Wochenende auf einem Festival, da soll der Boden total matschig sein. Ich wollte dich schon lange fragen, ob du mir Gummistiefel leihen kannst."

Ich verließ die Drogerie mit Topfschwämmen und den Turnschuhen meiner Nachbarin an den Füßen.

Daran sind nun gleich mehrere Dinge seltsam, das eine: Meine Nachbarin wohnt in Hamburg und besitzt keine Gummistiefel. Man wohnt ja auch nicht in Nizza und besitzt keine Sonnenbrille, aber okay, man steht ja auch eigentlich nie mit Zentimeterband und Klobürste in einer Drogerie rum, was ist in diesem Zusammenhang insofern schon "normal"? Die Seltsamkeit, auf die ich also eigentlich hinauswill, ist die: Warum hatte meine Nachbarin nicht einfach bei mir geklingelt? Wir leben schließlich im selben Haus. Die Chance, dass sie mir in der Drogerie meine Gummistiefel abschnacken kann, ist wesentlich geringer als die, dass ich zu Hause bin, wenn sie vorbeikommt. Das wäre doch normal gewesen, oder?

Aber das macht halt keiner mehr: einfach so klingeln.

Bei der Geburtstagsparty meiner Tochter vor ein paar Wochen riefen die Gäste an, als sie vor der Tür standen: "Wir sind da, machst du auf?" Mein Lieblingsnachbar aus dem Dachgeschoss schrieb mir letztens eine SMS: "Kannst du mir eine Packung Spaghetti leihen?" Ein anderer: "Hallo Frau Parnack, inzwischen fühle ich mich in meiner Wohnung wie in einer Holztonne, auf die täglich Steine geworfen werden, und das Ganze morgens ab ca. 7 Uhr!" Der Mann wohnt direkt unter mir, es wären nur ein paar Stufen gewesen, um sich zu vergewissern, dass bei uns keine Steine durch die Wohnung fliegen, höchstens Bobbycars, Fußbälle oder gelegentlich Porzellan. Aber wir alle, auch er, halten uns an das ungeschriebene Gebot: Du sollst nicht klingeln!

"Kling, Glöckchen, klingelingeling"? "Macht hoch die Tür"? "Wer klopfet an"? In der Regel niemand mehr (außer, schlimm genug, es ist Halloween), nicht einmal GEZ-Kontrolleure, seit es den Rundfunkbeitrag gibt. Die Zeugen Jehovas stehen inzwischen lieber auf öffentlichen Plätzen rum, und Staubsaugervertreter kommen allenfalls noch in alten Loriot-Sketchen vor. Die Einzigen, die noch läuten, sind der DHL-Zulieferer oder der Lieferando-Bote. Aber selbst die stehen ja nicht einfach überraschend im Treppenhaus, die kann man auf die Stunde genau tracken.

Das ist, wenn man länger drüber nachdenkt, außerordentlich schade. In Deutschland klingelt und piept es ständig überall, aber gleichzeitig werden die Klingeln leise. Menschen tauschen sich ununterbrochen aus, stehen in permanentem Kontakt mit der Welt, sie posten Meinungen, Gefühle und Fotos, die hinter verschlossenen Türen wirklich besser aufgehoben wären – aber an der Tür, der richtigen Tür, probieren sie es gar nicht erst.

Ein Geräusch geht verloren, mehr noch: Ein Gefühl. Dieser kurze Moment der Ungewissheit und Neugierde, wenn es schellt

In einer repräsentativen Online-Umfrage für das Smart-Home-Unternehmen Nest gaben im vergangenen Jahr 45 Prozent der Befragten an, ihre Haustür seltener zu öffnen als noch vor zehn Jahren. 56 Prozent sagten, dass es sie nerve, wenn die Klingel sie bei dem unterbreche, was sie gerade tun. 29 Prozent erklärten, bei ihrer Ankunft den Gastgeber lieber übers Handy zu informieren statt über die Gegensprechanlage.

Ding. Dong.

Ein Geräusch geht verloren, mehr noch: Ein Gefühl geht verloren. Dieser kurze Moment der Ungewissheit und Neugierde, wenn es schellt, vielleicht auch Sorge: Wer kann das sein? Wer will etwas von mir? Wer bringt mir etwas? Und was bloß?

Ein Türklingeln ist wie aus dem Fenster gucken, nur umgekehrt: Das Leben von draußen schaut kurz herein. Und da ist so viel Leben, alles Mögliche könnte da kurz hereinschauen, theoretisch jedenfalls, eine alte Tante, zum Beispiel. Ein Freund. Eine gute Geschichte. Eine schöne Erinnerung. Eine große Liebe. Man muss den Gedanken nur zulassen, aber das fällt erwachsenen Menschen, die es schon anstrengend finden, wenn sie mit unterdrückter Nummer angerufen werden, natürlich schwer. Bei mir persönlich rufen in der Regel nur zwei Menschen anonym an, mein Chef und meine Schwiegermutter. Ich würde sagen, es gibt gute Gründe dafür, dass ich mich mit anonymen Nummern schwertue.