Frieden auf Erden lautet das Weihnachtsversprechen, das zum Ende des Jahres, immerhin für ein paar Tage, Gemütsruhe verheißt – oder wenigstens gespielte Harmonie. Die Sehnsucht ist nicht nur verständlich, ihre Erfüllung erscheint auch zunehmend unwahrscheinlich in einer Welt, in der immer mehr Menschen sich immer lauter anschreien als je zuvor. Spalter und Angstmacher von rechts wie von links feiern in dieser Hitze Wahltriumphe, ob sie nun den Untergang Deutschlands beschwören oder den der ganzen Welt – während sich viele in der Mitte eingezwängt, meinungsunfrei, mutlos fühlen.

Bloß ist in einer Welt, in der immer mehr Menschen mit immer mehr Interessen aufeinanderknallen, falsche Harmoniesehnsucht auch ein Gegenwartsproblem. Unsere Gehirne nämlich möchten jeden Tag Weihnachten feiern. Um Stress zu vermeiden, sortieren sie Informationen möglichst widerstandsarm in bestehende Weltbilder ein. Das Ergebnis der, sagen wir einmal: menschlichen Weihnachtskonstante, sich möglichst wenig erschüttern lassen zu wollen, nennen Psychologen confirmation bias, "Bestätigungsfehler". Niemand entrinnt ihm. Wir alle sind geneigte Wesen – in die eine oder andere Richtung.

Krisen politischer Institutionen folgen auf Krisen menschlichen Respekts

Energiearmes, intuitives Urteilen sorgt aber nicht für Frieden. Es bringt Bürger gegeneinander auf und kann Gesellschaften regelrecht kippen lassen in Feindesdenken. Amerika und Großbritannien scheinen diesen Kipp-Punkt erreicht zu haben. Weil die Vertreter des Mittelwegs keine attraktiven Ziele anzubieten hatten, gewannen die radikalen Polarisierungsprofiteure. Haben diese Gesellschaften sich zer-stritten?

Nein, das haben sie nicht. Vielmehr haben sie sich nicht rechtzeitig genug gründlich genug gestritten; Handwerker und Akademiker, Junge und Ältere, Konservative und Linke, Stadt- und Landbewohner haben sich einander entfremdet, weil sie sich viel zu lange nicht mehr wirklich die Meinung gesagt haben. Zur Erinnerung: Die Meinungsfreiheit ist so wichtig, weil Gesellschaften nur dann intakt bleiben, wenn jeder jedem sagen kann, wie es ist, er selbst zu sein. Nicht so wichtig dagegen ist es, nach einer Twitter-Schlacht stolz vom Feld zu trotten, weil man es geschafft hat, die meiste Verachtung, den beißendsten Spott oder die bestklickende Häme gegen Andersdenkende zu mobilisieren. Auch weil vernünftiger Streit das Lebenselixier der Demokratie ist, hat die ZEIT in diesem Jahr ein Ressort gleichen Namens gegründet.

Krisen politischer Institutionen folgen auf Krisen des menschlichen Respekts – oder auch: auf den Verlust der Erkenntnis, dass die Menschen zu ihrem Glück mit unterschiedlichen Ansichten und begrenzten Einsichten geschaffen sind. Der amerikanische Moralpsychologe Jonathan Haidt hat erforscht, warum eigentlich nicht alle Menschen dieselben Werte teilen. Kurz gesagt, sind Linken vor allem Fairness und Fürsorge wichtig, Konservative halten zusätzlich (oder vor allem) Loyalität, Autorität und Heiligkeit hoch. Haidt kam zu dem Schluss, dass diese Vielseitigkeit ein enorm wertvolles Gut ist – wenn sie richtig gehandhabt wird: "Bringt man Individuen so zusammen, dass sie ihre argumentative Kraft nutzen können, um die Behauptungen anderer ins Wanken zu bringen, und empfinden sie zugleich ein gemeinsames Schicksal, das sie zivil agieren lässt, dann entsteht eine Gruppe, die gute Vernunftergebnisse erzielt."

Die frohe Weihnachtsbotschaft lautet also: Fürchtet euch nicht vor dem richtigen Streit, nicht einmal vor dem unter dem Weihnachtsbaum. Jeder kann, ja muss den anderen vorm Kippen bewahren – wie zwei Karten, die sich gegenseitig stützen. Sicher, dazu braucht es Fingerspitzengefühl. Aber wer kennt nicht das Glücksgefühl, wenn es klappt.

Wie das geht? Ein paar Vorschläge, nicht nur fürs Familienessen: 1. Unterstellen Sie dem anderen keine Motive, sondern erforschen Sie sie. 2. Begreifen Sie eine andere Meinung nicht als Angriff, sondern als Gelegenheit, die Perspektive zu erweitern. 3. Begründen Sie Ihre Position so weit, bis Ihr Gegenüber einem Teil Ihrer Argumentation zustimmen kann. 4. Lassen Sie übrig gebliebene unterschiedliche Bewertungen stehen, und freuen Sie sich, mit dem anderen jetzt viel besser uneinig zu sein als vorher.

Auch dann ist Weihnachten.