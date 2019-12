Über Libyen kommen Migranten und Flüchtlinge nach Europa, aus Libyen fließen Gas und Erdöl in beträchtlichen Mengen nach Europa, und in Libyen finden islamistische Terrororganisationen ein sicheres Rückzugsgebiet und neue Anhänger. Das Land auf der anderen Seite des Mittelmeeres ist also von eminenter Bedeutung für Europa.

Der aufständische General Kalifa Haftar, der im Westen seine Machtbasis hat, hat angekündigt, Libyens Hauptstadt Tripolis noch vor Ende des Jahres einnehmen zu wollen. Das wäre für Europa eine großes Problem. Denn in Tripolis residiert die von den UN und der EU anerkannte Regierung der Nationalen Versöhnung (GNA) von Fajis al-Sarradsch. Die EU unterstützt Sarradsch seit Jahren mit dem Ziel, das Land zu stabilisieren und in Zukunft zu demokratisieren. Weder das eine noch das andere scheint zu gelingen. Nimmt Haftar Tripolis ein, bricht die gesamte bisherige Libyenstrategie der EU zusammen.

Der General kann auf eine Reihe von Helfern zählen. Saudi-Arabien, Ägypten und die Emirate zählen dazu, weil Haftar rigoros gegen Islamisten in Libyen vorgeht; diese werden von jenen Staaten auch als innenpolitische Bedrohung empfunden. Auch Russland unterstützt Haftar schon seit Längerem, weil er die westlichen Stabilisierungsversuche stört, was durchaus im Interesse Russlands ist. Trotzdem war die von Haftar bereits im April begonnene Offensive stecken geblieben, da sich libysche Milizen und die Truppen des Ministerpräsidenten gegen ihn zusammengeschlossen hatten. Doch in den letzten Wochen scheint das militärische Patt gebrochen zu sein. Dank russischer Söldner der sogenannten Wagner-Truppe. Sie kämpfen an der Seite Haftars, offenbar mit großem Erfolg. Chef der Wagner-Truppe ist Jewgeni Prigoschin, ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Fällt Tripolis, dann wird auch Putin über die Zukunft Libyens ein wichtiges Wort mitreden.

Ministerpräsident Sarradsch hat in seiner Not die Türkei um Hilfe gebeten. Präsident Tayyip Erdoğan hat seine Bereitschaft angekündigt, Truppen nach Tripolis zu entsenden. Er riskiert damit einen Konflikt mit Russland, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass es zu einer offenen Auseinandersetzung kommt, Europa würde die Konsequenzen einer weiteren Destabilisierung Libyens als Erstes zu spüren bekommen. Trotzdem ist die Europäische Union auch bei diesem Konflikt nur Zaungast. Im Gegensatz zu den anderen Akteuren ist sie nicht bereit, militärische Mittel einzusetzen. Außerdem verfolgen zwei große europäische Staaten unterschiedliche strategische Interessen: Italien und Frankreich.

Die ehemalige Kolonialmacht Italien bezieht sehr viel Gas und Öl aus Libyen und ist über eine 520 Kilometer lange unterseeische Gasleitung mit dem nordafrikanischen Land verbunden. Der staatliche Energiekonzern ENI ist seit 1959 in Libyen präsent und hat eine enge Partnerschaft mit der staatlichen libyschen Ölgesellschaft. Er kontrolliert dadurch auch einen Großteil der libyschen Ölfelder. Für Frankreich dagegen ist Libyen im Rahmen seines Anti-Terror-Kampfes in Afrika wichtig. Dieser Kampf ist einer der Gründe dafür, dass Frankreich Haftar unterstützt, der ja die Islamisten bekämpft. Französische Spezialeinheiten sind an der Seite von Haftars Soldaten gesichtet worden, außerdem sind französische Waffen in den Arsenalen des Generals aufgetaucht. Die französische Regierung glaubt offenbar, dass nur ein "starker Mann" wie Haftar Libyen stabilisieren kann.

Offiziell unterstützt Frankreich die von Sarradsch geführte Regierung der Nationalen Einheit. Aber de facto hat das Land die Libyenpolitik der EU konterkariert. Dies stört in besonderem Maße Italien mit seinen Interessen. Der Streit schwächt die Gestaltungskraft der EU in Libyen. Die Folge: Ein Vakuum hat sich geöffnet. Putin weiß es zu füllen.