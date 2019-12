Jetzt wird schon das Kinn herangezogen, um ihren rätselhaften Erfolg zu erklären: In der Vorliebe für bestimmte Kieferformen spiegelten sich politische Wahlabsichten; Menschen, die markante Gesichter bevorzugen, wählten eher rechtsextrem. Das ergeben Studien der Psychologin Lou Safra. Die französische Forscherin hat festgestellt: Immer mehr Studienteilnehmer entscheiden sich derzeit für das markante Kinn von Marine Le Pen, der Vorsitzenden des rechtsextremen Rassemblement National (RN).

Le Pen gewinnt gerade, ohne dass sie überhaupt einen Finger rührt. Seit Anfang Dezember wird in Frankreich gestreikt, und die Umfragewerte des Rassemblement National, vormals Front National, sind besser denn je.

In den jüngsten Erhebungen liegt Marine Le Pen gleichauf mit Präsident Emmanuel Macron. Beide würden bei einer Präsidentschaftswahl im ersten Wahlgang 29 Prozent der Stimmen erhalten. Noch bedeutender ist aber eine aktuelle Prognose für eine denkbare Stichwahl: Dort würden 45 Prozent aller Wählerinnen und Wähler für Le Pen stimmen. Gewählt wird erst im Frühjahr 2022, aber noch nie waren die Rechtsextremen dem höchsten Amt der Republik in Umfragen so nahe.

Dabei ist Le Pen nahezu untätig. Sie gibt kaum Interviews, gelegentlich twittert sie etwas. Ein Interview mit der ZEIT lehnte sie ab, weil sie "Besseres zu tun habe" und die deutsche Leserschaft sie "nicht interessiere", sagte ihr Pressesprecher nach mehrmaliger Nachfrage am Telefon.

Auch macht Le Pen keinerlei inhaltliche Vorschläge. Die geplante Rentenreform, die die jüngsten Streiks ausgelöst hat, nennt sie einen "Skandal", Macron den "letzten Vertreter der ungezügelten Globalisierung". So viel mehr scheint es nicht zu brauchen, um das französische Parteiensystem von Grund auf zu verändern.

Die Verschiebungen lassen sich gut beobachten in dem beschaulichen Städtchen Saint-Laurent-du-Var, gelegen unweit von Nizza an der Mittelmeerküste. Bryan Masson ist der Kandidat des Rassemblement National bei den Kommunalwahlen im März 2020. Er hat gute Chancen, Chef der Kommune mit 35.000 Einwohnern zu werden. Masson ist 22 Jahre alt, von Beruf "selbstständiger Kommunikationsberater". Der redegewandte Mann ohne nennenswerte politische Erfahrung könnte nach Jahrzehnten die konservativen Republikaner aus dem Amt heben.

An einem Abend Ende November hat Masson in ein Restaurant eingeladen, um sein Programm vorzustellen, 29 Leute sind gekommen, einige junge Menschen und viele Seniorinnen und Senioren. Masson grüßt, lächelt, posiert für die Handykameras. "Wir müssen nicht viel tun, es läuft auch so", sagt er freimütig im Interview. Die Kampagne zur Europawahl im Frühjahr hat Masson erfolgreich geführt, auf 35,6 Prozent kam der RN in Saint-Laurent-du-Var – das waren doppelt so viele Prozentpunkte, wie La République en Marche, die Partei von Präsident Macron, erreichte.

"Die Leute kommen frustriert zu mir, viele Gelbwesten sind darunter", sagt Masson. Die Gelbwesten haben vor einem Jahr Hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht. Nun sind es Lehrerinnen, Zugschaffner, Pilotinnen und Müllmänner, die protestieren. Auslöser war die Rentenreform, aber auf den Plakaten und Sprechchören geht es um noch viel mehr: Um einen höheren Mindestlohn. Um mehr Personal in den Notaufnahmen. Um mehr Busse auf dem Land.

Keine andere Partei außer dem Rassemblement National vertritt derzeit die Demonstrierenden mit ihrem sozialen Frust. "Wir sind gefangen in einem Klima, in dem der RN die einzige Alternative ist", sagt der Politikwissenschaftler Jean-Yves Camus. Die konservativen Republikaner kamen bei der Europawahl nur auf acht Prozent, die Sozialisten lagen noch darunter. Seit dem Kriegsende hatten die beiden Parteien abwechselnd regiert. Für Camus ist die jüngste Entwicklung eine demokratische Katastrophe. "Frankreich wird in den kommenden Jahren nur noch zwei Blöcke haben: die Arrivierten und die Rechtsextremen."