Tataaam! Hier kommt Moskau! Diese Betonwüste, dieses lärmende Chaos, diese Stadt, in der die Autos herrschen und Fußgänger bloß armselige Wichte sind, sie wandelt sich. Und wie. Wohl nirgends sonst in Europa und Amerika erschafft sich eine Hauptstadt mit solchem Ehrgeiz neu. In New York oder London muss der Staat erklären, wofür er Geld ausgibt – in Moskau nicht. Der Bürgermeister macht, die Bewohner staunen, Präsident Wladimir Putin freut sich. Er selbst, der St. Petersburger, scheint Moskau nicht besonders zu mögen. Wann immer es geht, flieht er ins südliche Sotschi. Und doch ist Moskau das prächtigste Aushängeschild des Landes.

230 Millionen Rubel, fast dreieinhalb Millionen Euro, gibt Moskau allein in diesem Jahr für die funkelnde Weihnachtsdekoration aus – mehr, als manche russische Stadt im ganzen Jahr als Budget zur Verfügung hat. Das historische Geheimdienstgebäude am Lubjanka-Platz mit seiner grausigen Geschichte badet im Glanz. Die Nikolskaja-Straße, die von der Lubjanka zum Roten Platz führt, verschwindet unter einem Glitzertunnel. Am Roten Platz leuchtet das Kaufhaus Gum – seine Konturen sind mit Lichterketten verkleidet. Schlittschuhläufer gleiten auf der Eisbahn vor den Kreml-Mauern zu Sowjetschnulzen. Hinter dem Roten Platz ist die Brücke, auf der der Oppositionspolitiker Boris Nemzow umgebracht wurde, mit sprudelnden Champagnergläsern geschmückt worden. Alle fünf Meter steht eines – jedes kostet fast 30.000 Euro.

Es gibt Russland, und es gibt Moskau, so war es schon immer. In der Sowjetzeit lebte hier die Nomenklatura, entstanden Stalins Prestigeprojekte, die sieben Zuckerbäckerpaläste, später die Weltausstellung der "nationalen Errungenschaften" – ein Park der Gigantomanie, mit einem Palast für jede Sowjetrepublik. Der Mensch musste sich klein und demütig vorkommen vor den Errungenschaften des Sozialismus.

Auch heute mag er sich klein und demütig fühlen – vor allem aber hat er viel Spaß. In Licht gegossene Weihnachts- und Neujahrsgrüße locken schon von Weitem zur größten Eisbahn Europas, umgerechnet knapp acht Euro kostet das Ticket, und ja: Nirgends auf der Welt dürfte Schlittschuhlaufen schöner und bunter sein.

Russland ist arm, aber Moskau ist reich und wird immer reicher. Die Stadt ist wie ein mächtiger Krake, der alles an sich reißt und verschlingt. Firmen aus Sibirien oder Karelien haben ihre Arbeiter in den Provinzen, aber ihre Zentralen in Moskau – also zahlen sie dort ihre Steuern. So fließt noch mehr Geld in die Hauptstadt. 1,5 Billionen Rubel, etwa 23 Milliarden Dollar, hat die Stadt in den vergangenen neun Jahren allein für die bauliche Verschönerung ausgegeben – fast genauso viel hatte der Rest von Russland zur Verfügung.

Weshalb die Russen ihre Hauptstadt meist ein wenig hassen, meist ein wenig bewundern – und dann dorthin ziehen, um ihr Glück zu finden oder ein wenig Wohlstand. Offiziell leben 12,8 Millionen Menschen in Moskau, doch sollen es mittlerweile um die 20 Millionen sein. In der Sowjetunion wurde der Zuzug streng geregelt – "Limitschiki" durften kommen, eine streng limitierte Anzahl von Menschen aus der russischen Provinz, die für Arbeiten nach Moskau entsandt wurden, für die sich die Moskauer zu schade waren. Heute gibt es keine Limitschiki mehr, dafür brechen Millionen Putzkräfte und Bauarbeiter aus Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan nach Moskau auf. Taxifahrer aus dem Nordkaukasus irren zu der sanften Frauenstimme des Navigationsgeräts durch die Moskauer Straßen und klagen ihr Heimweh, Kosmetikerinnen aus der Ukraine oder Sibirien fahren auf Bestellung durch die Nacht und machen die Moskowiterinnen noch schöner.

Moskau ist die prächtige Kulisse zur Pose. Im Sarjadje-Park, preisgekröntes Prestigeprojekt nahe dem Kreml, drängen sich die Selfiejäger mit glühenden Wangen. Klick! An der neu gebauten Aussichtsplattform, die über dem Fluss Moskwa schwebt, ist der spektakulärste Punkt, da stauen sich die Leute, setzen ihr Lächeln auf, ziehen Schnuten, klickklickklick. Weiter hinten warten unzählige Tannen darauf, geschmückt zu werden, und die letzten leuchtenden Schneeflocken und Christbaumkugeln werden befestigt. Man bereitet sich auf die Feiertage vor, die zu Silvester anfangen. Dann heißt es: Es werde Licht! Und es wird Licht, bis auch der letzte Fetzen Dunkelheit verschwunden ist.