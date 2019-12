Die Verkäuferin am Bahnschalter in Zürich schmunzelt: "Da haben Sie auch ein kleines Abenteuer dabei." Wegen einer Baustelle bei Interlaken müsse man auf einer Teilstrecke der Fahrt nach Grindelwald in den Bus wechseln, kündigt sie beim Durchreichen des Billetts an.

Baustelle, Teilstrecke, Abenteuer: Für Besucher aus Deutschland klingt das wie eine Drohung. Ein guter Test für die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB): Tragen die Nachbarn ihren Ruf als Musterknaben des Zugverkehrs zu Recht?

Umgerechnet auf die Zahl der Einwohner befördert die Schweizer Bahn doppelt so viele Gäste wie die Deutsche Bahn. 1,25 Millionen steigen hier jeden Tag in den Zug, das System gilt als vorbildlich übersichtlich, bequem und zuverlässig.

Am Züricher Airport geht es los. Ja, flugbeschämt – doch die Bahnfahrt hätte einen Arbeitstag gefordert, und der Schlafwagen Berlin–Zürich über Basel ist viel teurer und wäre zu früh losgefahren. Leider! Zum Ziel, dem Gebirgsort Grindelwald am Fuße von Eiger und Jungfrau, gibt es alle halbe Stunde eine nahtlose Verbindung.

Der Zug startet auf die Minute genau, in der angegebenen Wagenreihung! Die Ankunft in Bern: pünktlich um 11.28 Uhr auf Gleis 5. Nebenan auf Gleis 6 wartet schon der Zug zur Weiterfahrt sechs Minuten später Richtung Spiez. Dort klappt der Umstieg innerhalb von drei Minuten. Dann draußen Schweizer Schokoladenlandschaft mit Weiden, Kühen und Schindelhäusern. Auch in Interlaken-Ost kommen wir pünktlich an.

Hinter dem Bahnhof warten Busse, die Zugreisende in die umliegenden Täler weitertransportieren. Und, Test bestanden: Auch der angekündigte Ersatzverkehr steht parat. Der Fahrer wuchtet die Koffer japanischer Touristen in den Bauch seines Shuttles, schon schraubt er sich an den skurrilen Silberkugeln des Interlakener Freizeitparks vorbei hinauf nach Zweilütschinen. Auch auf diesem Minibahnhof klappt wieder alles. Raus aus dem Bus, rein in die blau-gelbe Berner Oberlandbahn, die steil aufwärts nach Grindelwald schnauft.

Zwei Stunden und 50 Minuten hat die Tour gedauert, nur wenig länger als mit dem Auto. Auf dem Rückweg, der über Bern führt, um noch einen Stopp im Eidgenössischen Bundesamt für Verkehr einzulegen, kommen in Interlaken doch noch Heimatgefühle auf: "Wegen einer technischen Störung ..." Der ICE aus Berlin ist mal wieder nicht rechtzeitig eingetroffen, um sich in den Schweizer Takt einzuklinken. Dabei haben die Planer in Basel schon eine Pufferzeit von 20 bis 25 Minuten vorgesehen. Seit Jahren leiden sie unter dem deutschen Bahnchaos. Für solche und andere Problemfälle stehen aber in den Bahnhöfen Ersatzzüge bereit. Die Ankunft in Bern ist deshalb trotzdem pünktlich.

"Qualität und Zuverlässigkeit kosten Geld", sagt Wolf-Dieter Deuschle vom Bundesamt für Verkehr, der früher in Deutschland gearbeitet hat. Mitte der Achtzigerjahre, erzählt der Planer, waren noch beide Bahngesellschaften "auf dem absteigenden Ast". Doch während die deutsche Politik weiter auf das Auto gesetzt und ihre Bahn "sich selbst überlassen" habe, hätten die Schweizer "voll aufs Pedal gedrückt". Ihr Taktprojekt begann 1982, und schon bald danach startete das Programm "Bahn 2000". Es verband das "Goldene Dreieck" Bern–Zürich–Basel mit jeweils rund einer Stunde Fahrt und schlanken Anschlüssen an die S-Bahnen. Danach wurde Schritt für Schritt das gesamte Netz integriert.