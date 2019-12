Weil ich ein schwacher Mensch bin, der nicht jeden freien Augenblick zum Studium von Leibniz’ Monadologie nutzt, habe ich mir neulich auf YouTube ein Video angeguckt, das Brad Pitt in der Talkshow von Ellen DeGeneres zeigt.

Die beiden plapperten nett, und alles lief normal, bis DeGeneres auf einem gewaltigen Bildschirm einen Ausschnitt aus dem jüngsten Pitt-Film zeigte. Und zwar eine Szene, in der er sich das Hemd auszog. Der Mann mag 55 sein, er hat aber immer noch einen Oberkörper wie ein amerikanischer Apoll. DeGeneres sagte "Yowza!", ihr weibliches Publikum kreischte, und Brad Pitt, fand ich, wirkte so, als sei ihm der Moment sehr, sehr unangenehm. Er tat mir leid.

An diesem Moment offenbarte sich mir noch mal genauer, wie das Patriarchat auf Menschen blickt. Als Brad Pitt in den Neunzigern berühmt wurde, war sein Hollywood-Ticket klar definiert: Er war ein sogenannter heartthrob, er musste sich ständig das Hemd ausziehen und in die Kamera schmollen (alles begann mit Thelma & Louise). Das war sein deal. Bei DeGeneres sah ich ihn plötzlich am bösen Scharnier, an dem er die Beau-Rolle nicht mehr gut geben kann – und mag.

Frauen überrascht so ein Schicksal nicht, darüber klagen sie in Hollywood schon zu lange. Schauspielerinnen saßen in Talkshows immer in engen, sexy Outfits herum, also sozusagen ununterbrochen so unbekleidet wie Pitt in der Szene. Sie hatten in allen Filmen immer toll auszusehen, während Männer auch mal seltsame Visagen und Körper in die Kamera halten durften, denken Sie an alles, was Robert De Niro je gemacht hat. Und während es für Männer immer Rollen gab, waren Frauen ab 40 nicht mehr interessant. Dass einem als Ausnahme sofort Meryl Streep einfällt, bestätigt die Regel.

Nun ändern sich die Zeiten! Bloß nicht zum Vorteil der Frauen, sondern zum Nachteil der Männer – was nicht dasselbe ist. Statt dass Frauen normaler, also wie Tom Hanks oder Jonah Hill aussehen dürfen, müssen die Männer jetzt auch alle so vollkommen wirken wie Lupita Nyong’o oder Emma Stone. Oscarpreisträger Mahershala Ali sagt, dass Hollywood-Männer inzwischen selbstverständlich auch Spitzenathleten seien. Dass zur Vorbereitung für Rollen Steroide zum Einsatz kommen, ist kein Geheimnis mehr. Auch Männer sollen nicht mehr bloß schauspielen, sie müssen unfassbar durchtrainiert aussehen. Insofern ist Brad Pitt wirklich vom alten Eisen, denn was ihn früher herausragen ließ, sein body, ist inzwischen Standard. Und wird vom Publikum bejohlt und beklatscht.

Es ist, als hätte der Markt einen besonders perfiden Trick zur Herstellung der Geschlechtergleichheit entdeckt. Statt den male gaze, den sexualisierenden Blick des Mannes auf die Frau im Film abzuschaffen, wurde er einfach auf den Mann erweitert. Nun werden auch Männer konsequent zu Objekten gemacht. Und so laufen die männlichen Stars der Gegenwart ganz selbstverständlich als Markenbotschafter/Model/Oscarpreisträger, als ideal proportionierte Schaufensterpuppen durch die Welt. Thimothée Chalamet, Adam Driver oder Jake Gyllenhaal, diese neuere Generation kriegt dafür natürlich viel Geld und pusht die neuesten Tom-Ford-Klamotten, Patek-Uhren und Mage-Sonnenbrillen, um uns, den übrigen Männern, jenes konsumantreibende Gefühl des persönlichen Ungenügens zu bescheren, das die längste Zeit den Frauen vorbehalten war. Das Patriarchat frisst seine Kinder.